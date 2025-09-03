Adéntrate en el mundo de la iluminación inteligente con este starter kit Philips Hue Essential, con tres bombillas a todo color y luz blanca regulable que puedes ajustar fácilmente de cálida y acogedora a luz blanca fría. Configura el ambiente perfecto con atenuación suave, millones de colores y una biblioteca de escenas de iluminación diseñadas por nuestros expertos, o crea las tuyas propias. Conéctate al Hue Bridge incluido para aprovechar un sinfín de funciones. Contrólalo con tu voz, la aplicación o cualquier accesorio inteligente.