Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Starter kit Essential: 3 bombillas inteligentes GU10 (345 lm) + botón inteligente

Novedad

Starter kit Essential: 3 bombillas inteligentes GU10 (345 lm) + botón inteligente

Adéntrate en el mundo de la iluminación inteligente con este starter kit Philips Hue Essential, con tres bombillas a todo color y luz blanca regulable que puedes ajustar fácilmente de cálida y acogedora a luz blanca fría. Configura el ambiente perfecto con atenuación suave, millones de colores y una biblioteca de escenas de iluminación diseñadas por nuestros expertos, o crea las tuyas propias. Conéctate al Hue Bridge incluido para aprovechar un sinfín de funciones. Contrólalo con tu voz, la aplicación o cualquier accesorio inteligente.

Casquillo

Color de la luz

Modelo

Pack

Forma

Productos destacados

  • Up to 345 lumens
  • Warm-to-cool white (2200-6500K)
  • Dimmable to 2%​ brightness
  • Hue Bridge included
  • Smart button included
Buscar un manual del producto

Controla las luces con la voz*

Philips Hue funciona con Amazon Alexa y el Asistente de Google en combinación con un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Con comandos de voz simples se pueden controlar varias luces en una habitación o solo una lámpara.

Crea una experiencia personalizada con luces inteligentes coloridas

Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores, creando al instante el ambiente adecuado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes definir un ambiente festivo para una fiesta, transformar tu sala de estar en una sala de cine, mejorar tu decoración con notas de color y mucho más.

Sincroniza las luces inteligentes con películas, programas de TV, música y juegos 

Lleva tu entretenimiento a nuevas cotas sincronizando la acción en la pantalla o el ritmo de tu música con tus luces inteligentes.* Elige la forma en que quieres sincronizar las luces con la película, música (¡incluso con nuestra integración con Spotify!), programa de televisión o juego y observa cómo reaccionan las luces con capacidad de color en tu área de entretenimiento. *Requiere un Hue Bridge 

Centro de automatización doméstica inteligente: Hue Bridge

El Hue Bridge es un componente esencial de un sistema de iluminación inteligente personal de Philips Hue. Es el cerebro del sistema que se comunica con las lámparas inteligentes y la app Hue para garantizar que todo funcione conjuntamente. También permite funciones de automatización de hogar inteligente tales como temporizadores y rutinas de programación.

Controla las luces con un solo clic 

Un solo clic controla tus luces inteligentes, sin necesidad de smartphone. Enciende y apaga las luces con una sola pulsación o mantén pulsado el botón para regular la luminosidad. Ya configurado para hacer exactamente lo que necesitas, el Philips Hue Smart button está listo para usarse donde lo necesites.

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

