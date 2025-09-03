*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Starter kit Essential: 3 bombillas inteligentes GU10 (345 lm) + regulador de intensidad
Adéntrate en el mundo de la iluminación inteligente con este starter kit Philips Hue Essential, con tres bombillas a todo color y luz blanca regulable que puedes ajustar fácilmente de cálida y acogedora a luz blanca fría. Configura el ambiente perfecto con atenuación suave, millones de colores y una biblioteca de escenas de iluminación diseñadas por nuestros expertos, o crea las tuyas propias. Conéctate al Hue Bridge incluido para aprovechar un sinfín de funciones. Contrólalo con tu voz, la aplicación o cualquier accesorio inteligente.
- Up to 345 lumens
- Warm-to-cool white (2200-6500K)
- Dimmable to 2% brightness
- Hue Bridge included
- Dimmer switch included
Controla las luces con la voz*
Philips Hue funciona con Amazon Alexa y el Asistente de Google en combinación con un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Con comandos de voz simples se pueden controlar varias luces en una habitación o solo una lámpara.
Crea una experiencia personalizada con luces inteligentes coloridas
Transforma tu hogar con más de 16 millones de colores, creando al instante el ambiente adecuado para cualquier evento. Con solo tocar un botón, puedes definir un ambiente festivo para una fiesta, transformar tu sala de estar en una sala de cine, mejorar tu decoración con notas de color y mucho más.
Control a distancia de iluminación inteligente
La aplicación Hue ofrece un control total de las luces, incluso si no estás en casa. Apaga y enciende las luces a distancia solo con la aplicación para que tu hogar esté siempre iluminado como tú quieres.
Sincroniza las luces inteligentes con películas, programas de TV, música y juegos
Lleva tu entretenimiento a nuevas cotas sincronizando la acción en la pantalla o el ritmo de tu música con tus luces inteligentes.* Elige la forma en que quieres sincronizar las luces con la película, música (¡incluso con nuestra integración con Spotify!), programa de televisión o juego y observa cómo reaccionan las luces con capacidad de color en tu área de entretenimiento. *Requiere un Hue Bridge
Instalación inalámbrica sencilla
El diseño inalámbrico y alimentado por batería del Hue Dimmer switch te permite montarlo en cualquier lugar con la cinta adhesiva incluida. Retira el interruptor de su soporte en la pared y úsalo como mando a distancia o fíjalo a cualquier superficie magnética.
