Ayuda
Primer plano del frente de Hue White Bombilla inteligente A60 - E27 - 800 (paquete de 4)

Bombilla inteligente A60 - E27 - 800 (paquete de 4)

Lleva a tu hogar una luz blanca cálida (2700 K) de primera calidad con nuestra bombilla más inteligente hasta la fecha. Con un brillo máximo de 810 lúmenes y capacidades de regulación, puedes personalizar la iluminación para adaptarla a tus necesidades, ajustándola fácilmente desde el brillo máximo hasta un 5 % con la aplicación Hue.

Productos destacados

  • Up to 810 lumens
  • Warm white light
  • Low dimming to 5%
  • Control using app or voice
Ver todas las especificaciones de productos
Buscar un manual del producto

Especificaciones

Duración

  • Número de ciclos de apagado y encendido

    50.000

  • Vida útil nominal

    25.000

Medio ambiente

Características de la luz

Dimensiones y peso del embalaje

Información del embalaje

Consumo de energía

Servicio

Especificaciones técnicas

La bombilla

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay