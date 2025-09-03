*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Bombilla inteligente A60 - E27 - 800 (paquete de 4)
Lleva a tu hogar una luz blanca cálida (2700 K) de primera calidad con nuestra bombilla más inteligente hasta la fecha. Con un brillo máximo de 810 lúmenes y capacidades de regulación, puedes personalizar la iluminación para adaptarla a tus necesidades, ajustándola fácilmente desde el brillo máximo hasta un 5 % con la aplicación Hue.
- Up to 810 lumens
- Warm white light
- Low dimming to 5%
- Control using app or voice
Especificaciones
Duración
Duración
Número de ciclos de apagado y encendido
50.000
Vida útil nominal
25.000