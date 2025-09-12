Ayuda
Primer plano del frente de Hue White Bombilla inteligente A60 - E27 - 810 (paquete de 2)

Novedad

Bombilla inteligente A60 - E27 - 810 (paquete de 2)

Lleva a tu hogar una luz blanca cálida (2700 K) de primera calidad con nuestra bombilla más inteligente hasta la fecha. Con un brillo máximo de 810 lúmenes y capacidades de regulación, puedes personalizar la iluminación para adaptarla a tus necesidades, ajustándola fácilmente desde el brillo máximo hasta un 5 % con la aplicación Hue.

Casquillo

Color de la luz

Modelo

Forma

Pack

Temporalmente agotado

¿Quieres saber cuándo vuelve a estar disponible?

Regístrate para recibir un correo electrónico cuando este producto vuelva a estar en stock. Solo te enviaremos este correo electrónico una vez: echa un vistazo a nuestra Política de privacidad para obtener más información.

  • Compra hoy, paga después con Klarna
  • Envío Grátis Pedidos >50€
  • Devoluciones grátis hasta 30 dias

Productos destacados

  • Hasta 810 lúmenes
  • Luz blanca cálida
  • Regulación baja al 5 %
  • Control mediante aplicación o voz
Ver todas las especificaciones de productos
Buscar un manual del producto

Especificaciones

Duración

  • Número de ciclos de apagado y encendido

    50.000

  • Vida útil nominal

    25.000

Medio ambiente

Características de la luz

Dimensiones y peso del embalaje

Información del embalaje

Consumo de energía

Servicio

Especificaciones técnicas

La bombilla

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay