Ayuda
A set of smart white light bulbs with matching accessories, including a hub and switch, all featuring a consistent modern design.

Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (1100) + botón inteligente

Mejora tu experiencia de iluminación con un kit de inicio E27 de Philips Hue White. Conecta con el Hue Bridge que se incluye para aprovechar funcionalidades como la regulación inalámbrica, rutinas y temporizadores

Casquillo

Color de la luz

Forma

Modelo

Pack

Temporalmente agotado

¿Quieres saber cuándo vuelve a estar disponible?

Regístrate para recibir un correo electrónico cuando este producto vuelva a estar en stock. Solo te enviaremos este correo electrónico una vez: echa un vistazo a nuestra Política de privacidad para obtener más información.

Aviso de privacidad de Philips Hue
Descargar la hoja de información del producto
  • Compra hoy, paga después con Klarna
  • Envío Grátis Pedidos >50€
  • Devoluciones grátis hasta 30 dias

Productos destacados

  • White
  • Hasta 1100 lúmenes*
  • Luz blanca cálida
  • Hue Bridge incluido
  • Botón inteligente incluido
Ver todas las especificaciones de productos
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones de la bombilla

  • Dimensiones (AnxAlxF)

    61x110

Diseño y acabado

Duración

Medio ambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Información del embalaje

Consumo de energía

Servicio

Especificaciones técnicas

El puente

La bombilla

El interruptor

Contenido de la caja

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay