Kit de inicio: 3 bombillas inteligentes E27 (1100) + regulador de intensidad
Empieza a crear tu sistema de iluminación inteligente con este kit de inicio, que incluye tres bombillas inteligentes de luz blanca suave, el Hue Bridge y un interruptor. Es un kit completo para el control personalizado de la iluminación doméstica y todas sus fantásticas funcionalidades.
Casquillo
Color de la luz
Forma
Modelo
Pack
El precio actual es 99,95 €
Productos destacados
- White
- Hasta 1055 lúmenes*
- Luz blanca cálida
- Hue Bridge incluido
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
61x110