Pack de 1 B22
Con un brillo equivalente a una bombilla de 75 W y regulación instantánea, esta bombilla LED inteligente B22 brinda la cantidad perfecta de luz blanca suave en cualquier estancia de tu hogar.
Productos destacados
- White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Blanca suave
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
61x110