Te damos la bienvenida a la forma lúdica y flexible de decorar con luz: la tira de luces flexible Essential. Dóblala en cualquier forma que se te ocurra y conviértela en un elemento decorativo central para las paredes de tu salón, despacho o dormitorio infantil. Utiliza la tira flexible para delinear espejos y muebles de pared. Ajuste un degradado de colores, incluidos llamativos efectos de luz neón para crear un ambiente aún más vibrante. Da el primer paso en el mundo de la iluminación inteligente Hue: controla con la aplicación Hue o con la voz mediante un asistente doméstico inteligente, configura automatismos y elige entre docenas de escenas de iluminación.