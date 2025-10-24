Extensión para tira de luces Hue Flux 2 m
Baña de luz tus espacios interiores más amplios con una extensión fácil de instalar, compatible con las tiras Hue Flux y Hue Flux ultrabrillante. Disfruta de una experiencia uniforme sin sacrificar la ambientación ni la calidad de la luz. Lleva degradados de color intenso y una luz blanca brillante y natural a todos los rincones de tu hogar. La tecnología Chromasync™ garantiza una mezcla de colores precisa para una proyección de luz impecable.
Productos destacados
- Extensión para tira de luces de 2 m
- Fácil de instalar
- Extensión máxima de 20 m
- Luz blanca auténtica y brillante
- Mezcla de color de precisión Chromasync™
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Color(es)
Multi Color
Material
silicona