Paquete de 4 conectores flexibles Hue Flux
Utiliza el cable para crear zonas sin iluminación entre tramos de las tiras de luz Hue Flux y Flux ultrabrillante. Coloca un cable de 50 cm entre dos tiras de luz en las zonas donde no quieras que haya iluminación. Es flexible e ideal para sortear marcos de puertas, estanterías, escaleras o cualquier otra superficie que no quieras iluminar.
Productos destacados
- Conector de 50 cm para trazado complejo
- Transición de luz perfecta
- Permite una instalación precisa
- Segura y fácil de utilizar
- Incluye 4 conectores flexibles
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
White
Material
PVC
Plástico