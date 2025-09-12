Ayuda
Primer plano del frente de TIRAS DE LUCES Paquete de 4 conectores flexibles Hue Flux

Paquete de 4 conectores flexibles Hue Flux

Utiliza el cable para crear zonas sin iluminación entre tramos de las tiras de luz Hue Flux y Flux ultrabrillante. Coloca un cable de 50 cm entre dos tiras de luz en las zonas donde no quieras que haya iluminación. Es flexible e ideal para sortear marcos de puertas, estanterías, escaleras o cualquier otra superficie que no quieras iluminar.

Productos destacados

  • Conector de 50 cm para trazado complejo
  • Transición de luz perfecta
  • Permite una instalación precisa
  • Segura y fácil de utilizar
  • Incluye 4 conectores flexibles
Ver todas las especificaciones de productos
Buscar un manual del producto

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    White

  • Material

    PVC

    Plástico

Características/accesorios adicionales incluidos

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Compatible con

Otro

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay