Utiliza el cable para crear zonas sin iluminación entre tramos de las tiras de luz Hue Flux y Flux ultrabrillante. Coloca un cable de 50 cm entre dos tiras de luz en las zonas donde no quieras que haya iluminación. Es flexible e ideal para sortear marcos de puertas, estanterías, escaleras o cualquier otra superficie que no quieras iluminar.