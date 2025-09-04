Transforma los espacios exteriores con luz

Llueva o haga sol, llena de luz tus exteriores en cualquier estación. Elige entre vibrantes colores que combinen con tu estado de ánimo o auténticos tonos blancos para crear el ambiente perfecto bañando de luz tus caminos, patios y plantas. La tecnología Chromasync™ ofrece una mezcla de colores precisa y uniforme para crear degradados perfectos en cada rincón. Haz que tu tiempo en el jardín sea mágico con escenas de iluminación personalizables y efectos dinámicos. Diseñadas para adaptarse a barandillas de balcón, cornisas de techos de patio y escalones de porche, solo hay que conectar estas tiras LED resistentes al agua a una toma de corriente con la fuente de alimentación de baja tensión incluida.