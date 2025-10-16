Compra ofertas de iluminación en el Black Friday antes que nadie...
- Envío gratis en compras superiores a 50 €
- Devoluciones hasta 30 días
- Garantía de 2 años
Regístrate para comprar antes en el Black Friday
¡Déjanos tu correo electrónico y te avisaremos cuando empiece tu acceso exclusivo a la oferta!
Ofertas inteligentes para un hogar más inteligente
¡Transforma tu hogar con iluminación inteligente este Black Friday!
Tanto si quieres ambientar una noche de cine como iluminar tu espacio de trabajo o crear un ambiente acogedor en el dormitorio, hemos reunido la mejor gama de productos, a precios inmejorables.
Regístrate para comprar antes y conseguir los productos que quieras. ¡Nuestras ofertas de Black Friday se agotan rápidamente!
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.