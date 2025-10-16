Ayuda
Una lámpara de pie Philips Hue Signe degradada, disponible en las rebajas de iluminación del Black Friday, baña una mesilla de noche con tonos amarillos y rosas de luz inteligente.

Regístrate para ser de los primeros en acceder al Black Friday

Compra ofertas de iluminación en el Black Friday antes que nadie...

Registrarse
  • Envío gratis en compras superiores a 50 €
  • Devoluciones hasta 30 días
  • Garantía de 2 años

Regístrate para comprar antes en el Black Friday

¡Déjanos tu correo electrónico y te avisaremos cuando empiece tu acceso exclusivo a la oferta!

Registrarse
Sala de estar con iluminación inteligente de tonos rosados de dos lámparas colgantes equipadas con bombillas inteligentes Philips Hue.

Ofertas inteligentes para un hogar más inteligente

¡Transforma tu hogar con iluminación inteligente este Black Friday!
Tanto si quieres ambientar una noche de cine como iluminar tu espacio de trabajo o crear un ambiente acogedor en el dormitorio, hemos reunido la mejor gama de productos, a precios inmejorables.

Regístrate para comprar antes y conseguir los productos que quieras. ¡Nuestras ofertas de Black Friday se agotan rápidamente!

Registrarse

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay