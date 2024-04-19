Todo lo bueno se acaba y nuestras rebajas de Halloween no son ninguna excepción.
Volveremos de nuevo en 2023 con más ideas y ofertas terroríficas. ¡Nos vemos el año que viene!
Todo lo bueno se acaba y nuestras rebajas de Halloween no son ninguna excepción.
Volveremos de nuevo en 2023 con más ideas y ofertas terroríficas. ¡Nos vemos el año que viene!
Mientras tanto, ¿qué te parece echar un vistazo a las demás ofertas de Philips Hue?
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.