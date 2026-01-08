Ayuda
Oferta
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Admite más de 150 luces, más de 50 accesorios
Activa Hue Sync, MotionAware™.
Libera el control de toda la casa
Cifrado avanzado con Zigbee Trust Center

89,99 €

Oferta
Guirnaldas de luces para exteriores globo de 7 m Hue Festavia

Hue White and Color Ambiance

Guirnaldas de luces para exteriores globo de 7 m Hue Festavia

7 m de guirnaldas de luces
10 bombillas Lightguide
Blanco y degradado de colores
Bombillas brillantes de 50 lúmenes

159,99 €

Oferta
Tira de luces Neon para exteriores 3 m

TIRAS DE LUCES

Tira de luces Neon para exteriores 3 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
1100 lúmenes

139,99 €

Oferta
Tira de luces Flux 3 m

TIRAS DE LUCES

Tira de luces Flux 3 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
1200 lúmenes

69,99 €

Oferta
Tira de luces para exteriores Flux 5 m

TIRAS DE LUCES

Tira de luces para exteriores Flux 5 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
3000 lúmenes

149,99 €

Oferta
Bombilla inteligente A60 - E27 - 810

Hue White and Color Ambiance

Bombilla inteligente A60 - E27 - 810

Hasta 810 lúmenes
Luz natural de amplio espectro
Regulación ultrabaja al 0,2 %
Color de precisión Chromasync™

149,99 €

Oferta
Bombilla inteligente A60 - E27 - 810

Hue White Ambiance

Bombilla inteligente A60 - E27 - 810

Hasta 810 lúmenes
Luz natural de amplio espectro
Regulación ultrabaja al 0,2 %
Control mediante aplicación o voz

54,99 €

Oferta
Essential GU10 - foco inteligente - 345 lm - 4,7 W - pack de 3

Hue White and Color Ambiance

Essential GU10 - foco inteligente - 345 lm - 4,7 W - pack de 3

Hasta 345 lúmenes
Luz blanca Essential
Regulación baja al 2 %​
Color Essential ​

49,99 €

Oferta
Starter kit Essential: 3 bombillas inteligentes GU10 (345 lm)

Hue White and Color Ambiance

Starter kit Essential: 3 bombillas inteligentes GU10 (345 lm)

Hasta 345 lúmenes
Luz en color Essential
Regulación baja al 2 %​
Incluye Hue Bridge

89,99 €

Oferta
Starter kit Essential: 2 bombillas inteligentes E27 (806 lm) + regulador de intensidad

Hue White and Color Ambiance

Starter kit Essential: 2 bombillas inteligentes E27 (806 lm) + regulador de intensidad

Hasta 806 lúmenes
Luz en color Essential
Incluye Hue Bridge
Interruptor inalámbrico incluido

89,99 €

Oferta
Guirnaldas de luces para exteriores globo de 14 m Hue Festavia

Hue White and Color Ambiance

Guirnaldas de luces para exteriores globo de 14 m Hue Festavia

14 m de guirnaldas de luces
20 bombillas Lightguide
Blanco y degradado de colores
Bombillas brillantes de 50 lúmenes

219,99 €

Temporalmente agotado

Oferta
Bombilla inteligente A60 - E27 - 810

Hue White Ambiance

Bombilla inteligente A60 - E27 - 810

Hasta 810 lúmenes
Luz natural de amplio espectro
Regulación ultrabaja al 0,2 %
Control mediante aplicación o voz

99,99 €

Oferta
Essential A60 - Bombilla inteligente E27 - 806 lm - 8 W - pack de 2

Hue White and Color Ambiance

Essential A60 - Bombilla inteligente E27 - 806 lm - 8 W - pack de 2

Hasta 806 lúmenes
Luz blanca Essential
Regulación baja al 2 %​
Color Essential ​

39,99 €

Oferta
Tira de luces para exteriores Flux 10 m

TIRAS DE LUCES

Tira de luces para exteriores Flux 10 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
3000 lúmenes

249,99 €

Oferta
Starter kit Essential: 3 bombillas inteligentes GU10 (345 lm) + regulador de intensidad

Hue White and Color Ambiance

Starter kit Essential: 3 bombillas inteligentes GU10 (345 lm) + regulador de intensidad

Hasta 345 lúmenes
Luz en color Essential
Incluye Hue Bridge
Interruptor inalámbrico incluido

99,99 €

Llena de luz tus propósitos.

La iluminación inteligente Philips Hue es ideal para aumentar el bienestar en casa,
haciendo que el tiempo con tus seres queridos sea especial y ayudándote a centrarte en tus aficiones.

Un hombre en la cama se despierta suavemente con el suave y cálido resplandor blanco de la luz de una lámpara de pie Signe.

Impulsa tu bienestar

¿Necesitas concentrarte, resetearte o desconectar? Con Philips Hue, lo tienes. Consigue tonos de luz acordes con tu estado de ánimo con las escenas de iluminación Energía, Concentración o Relax de la aplicación Hue. ¿O por qué no establecer una rutina de despertar suave que imite un amanecer natural?

Explora la iluminación para el bienestar
Tres colegas disfrutan de una comida en casa con luz inteligente en tonos cálidos.

Haz brillar más momentos especiales

¿Buscas pasar más tiempo de calidad con tus seres queridos este año? Haz que cada momento sea más especial con la luz inteligente. Crea el escenario perfecto para pasar tiempo en familia, cenas románticas y fiestas memorables. ¡Es hora de planificar!

Descubre la iluminación de ambiente
Una pareja inmersa en un videojuego con luz inteligente en tonos azules.

Redescubre tus aficiones favoritas

Tanto si eres un gammer como un aficionado al cine, Philips Hue te tiene cubierto. Consigue el ambiente adecuado con las escenas de iluminación: elige la que quieras en la galería a medida o crea la tuya propia. Sincroniza tus luces con el contenido en pantalla para una experiencia totalmente envolvente.

Explora la iluminación para entretenimiento

Términos y condiciones

Promoción de Año Nuevo 30% de descuento

  • Esta promoción es válida del 8 de enero al 21 de enero de 2026.
  • Selecciona dos o más productos de la gama de rebajas de Año Nuevo y ahorra un 30% en el total de los artículos rebajados. No se aplicará ningún descuento a los artículos que no estén en oferta.
  • El descuento se aplica automáticamente a los artículos de oferta de Año Nuevo al finalizar la compra.
  • El descuento solo es aplicable a los productos incluidos en la promoción Año Nuevo 2026.
  • En caso de devolución de parte de un pedido, si es el caso, se deducirá del importe del reembolso el valor proporcional del descuento. 
  • Esta promoción está sujeta a la disponibilidad de existencias.
  • Esta promoción no es acumulable a ninguna otra oferta de la Tienda Hue.
  • Esta promoción está sujeta a cambios de precios y/o productos, así como a errores ortográficos, de impresión y de composición.
  • El promotor es Signify Iberia. Signify se reserva el derecho de cancelar una promoción en cualquier momento o de modificar estos términos y condiciones volviéndolos a publicar.
