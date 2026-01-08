¡Haz que tus propósitos para 2026 sean un éxito rotundo con luz inteligente!
- Envío gratis en compras superiores a 50 €
- Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días
- Compra ahora, paga más adelante con Klarna
Oferta de iluminación de Año Nuevo
Mezcla y combina para ahorrar un 30%.
Ahorra un 30% al comprar 2 o más artículos de oferta de Año Nuevo.
Descuento aplicado en el momento de la compra.
Todas las novedades para 2026
¡Echa un vistazo a los últimos lanzamientos incluidos en la oferta!
Perfecto para iluminar el año que comienza...
Hue
Bridge Pro
89,99 €
Hue White and Color Ambiance
Guirnaldas de luces para exteriores globo de 7 m Hue Festavia
159,99 €
TIRAS DE LUCES
Tira de luces Neon para exteriores 3 m
139,99 €
TIRAS DE LUCES
Tira de luces Flux 3 m
69,99 €
TIRAS DE LUCES
Tira de luces para exteriores Flux 5 m
149,99 €
Hue White and Color Ambiance
Bombilla inteligente A60 - E27 - 810
149,99 €
Hue White Ambiance
Bombilla inteligente A60 - E27 - 810
54,99 €
Hue White and Color Ambiance
Essential GU10 - foco inteligente - 345 lm - 4,7 W - pack de 3
49,99 €
Hue White and Color Ambiance
Starter kit Essential: 3 bombillas inteligentes GU10 (345 lm)
89,99 €
Hue White and Color Ambiance
Starter kit Essential: 2 bombillas inteligentes E27 (806 lm) + regulador de intensidad
89,99 €
Hue White and Color Ambiance
Guirnaldas de luces para exteriores globo de 14 m Hue Festavia
219,99 €
Hue White Ambiance
Bombilla inteligente A60 - E27 - 810
99,99 €
Hue White and Color Ambiance
Essential A60 - Bombilla inteligente E27 - 806 lm - 8 W - pack de 2
39,99 €
TIRAS DE LUCES
Tira de luces para exteriores Flux 10 m
249,99 €
Hue White and Color Ambiance
Starter kit Essential: 3 bombillas inteligentes GU10 (345 lm) + regulador de intensidad
99,99 €
Llena de luz tus propósitos.
La iluminación inteligente Philips Hue es ideal para aumentar el bienestar en casa,
haciendo que el tiempo con tus seres queridos sea especial y ayudándote a centrarte en tus aficiones.
Impulsa tu bienestar
¿Necesitas concentrarte, resetearte o desconectar? Con Philips Hue, lo tienes. Consigue tonos de luz acordes con tu estado de ánimo con las escenas de iluminación Energía, Concentración o Relax de la aplicación Hue. ¿O por qué no establecer una rutina de despertar suave que imite un amanecer natural?
Haz brillar más momentos especiales
¿Buscas pasar más tiempo de calidad con tus seres queridos este año? Haz que cada momento sea más especial con la luz inteligente. Crea el escenario perfecto para pasar tiempo en familia, cenas románticas y fiestas memorables. ¡Es hora de planificar!
Redescubre tus aficiones favoritas
Tanto si eres un gammer como un aficionado al cine, Philips Hue te tiene cubierto. Consigue el ambiente adecuado con las escenas de iluminación: elige la que quieras en la galería a medida o crea la tuya propia. Sincroniza tus luces con el contenido en pantalla para una experiencia totalmente envolvente.
Sobre la oferta de iluminación inteligente de Año Nuevo
¿Cuándo empiezan y terminan las ofertas de Año Nuevo de 2026?
¿Cuándo empiezan y terminan las ofertas de Año Nuevo de 2026?
¿Cómo puede contribuir la luz inteligente a un año nuevo feliz y saludable?
¿Cómo puede contribuir la luz inteligente a un año nuevo feliz y saludable?
¿Cómo pueden las luces LED mejorar la calidad del sueño en el nuevo año?
¿Cómo pueden las luces LED mejorar la calidad del sueño en el nuevo año?
Términos y condiciones
Promoción de Año Nuevo 30% de descuento
- Esta promoción es válida del 8 de enero al 21 de enero de 2026.
- Selecciona dos o más productos de la gama de rebajas de Año Nuevo y ahorra un 30% en el total de los artículos rebajados. No se aplicará ningún descuento a los artículos que no estén en oferta.
- El descuento se aplica automáticamente a los artículos de oferta de Año Nuevo al finalizar la compra.
- El descuento solo es aplicable a los productos incluidos en la promoción Año Nuevo 2026.
- En caso de devolución de parte de un pedido, si es el caso, se deducirá del importe del reembolso el valor proporcional del descuento.
- Esta promoción está sujeta a la disponibilidad de existencias.
- Esta promoción no es acumulable a ninguna otra oferta de la Tienda Hue.
- Esta promoción está sujeta a cambios de precios y/o productos, así como a errores ortográficos, de impresión y de composición.
- El promotor es Signify Iberia. Signify se reserva el derecho de cancelar una promoción en cualquier momento o de modificar estos términos y condiciones volviéndolos a publicar.