Un partnership que reúne lo mejor de la iluminación inteligente con el mejor equipo de F1.
Hecho con luz, respaldado por el rendimiento.
Signify, la marca matriz de Hue, se enorgullece de asociarse con el equipo Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Nuestras innovaciones en iluminación son esenciales para lograr la visión de convertirse en uno de los equipos deportivos más sostenibles del mundo.
Estos avances mejoran el bienestar y el rendimiento de los pilotos y los miembros del equipo, al tiempo que brindan experiencias excepcionales para los fanáticos, ya sea que estén en el evento o disfrutando desde casa. Nos une una pasión común por la tecnología y la innovación, que se pone de manifiesto no sólo en nuestros productos de iluminación, sino también en cómo mejoran la experiencia global.
Encuentra la brillantez en cada segundo
En cada curva, en cada momento. Este es nuestro compromiso. Sea cual sea el producto Philips Hue, todos funcionarán con la máxima calidad, adaptándose a tus necesidades.
Desde el ambiente hasta la seguridad, pasando por el entretenimiento, defendemos la idea de ayudarte a crear el hogar inteligente con el que has soñado. No solo para ahora, sino también para el futuro.
Un equipo sincronizado
Nuestros equipos colaboran en cada detalle para llevar el poder del entretenimient a tu salón a través de uno de nuestros productos estrella: el HDMI sync box 8K. Este dispositivo transforma una simple carrera en una experiencia que te hace sentir como si estuvieras allí mismo en el circuito.
Una vez que experimentes la F1 sincronizada con tu hogar, tu forma de disfrutar del entretenimiento cambiará para siempre.
Siente el poder de tener el control
FAQs
¿Qué es Signify?
¿Qué relación tiene Philips con Signify?
¿Por qué se asocian Signify y Mercedes?
¿Cómo ayudará Signify al equipo a ganar la Fórmula 1?
¿Cómo afectará esta asociación a los telespectadores?
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.