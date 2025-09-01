Una de las principales diferencias del hub Bridge y de Bridge Pro es el número de luces inteligentes y accesorios que admite cada uno. Si estás empezando con la iluminación inteligente Hue y tienes previsto una instalación de tamaño medio, entonces un Bridge puede ser la opción adecuada.

Un Bridge admite hasta 50 luces inteligentes y 12 accesorios en tu hogar, dentro y fuera. Ten en cuenta el número de habitaciones y espacios de tu hogar y cuántas luces necesitará cada uno. No olvides pensar en tu configuración de iluminación inteligente a largo plazo, ya que probablemente querrás seguir añadiendo más luces y accesorios con el tiempo (¡y siempre estamos lanzando productos más interesantes!).

Bridge Pro admite más de 150 luces y más de 50 accesorios, y es perfecto para hogares grandes, especialmente los que tienen espacios de exterior, como patio trasero, porche y camino de entrada.