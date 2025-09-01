El Bridge y el Bridge Pro son hubs de luz inteligentes que controlan el sistema de luz inteligente Philips Hue. Compara sus características para elegir el más adecuado a tus necesidades, tanto si empiezas desde cero como si amplías tu configuración.
¿Qué diferencia hay entre Bridge y Bridge Pro?
Considéralo el corazón del sistema de luz inteligente de tu hogar. Un Bridge es un hub de iluminación inteligente que se conecta a la red de tu hogar con luces y accesorios inteligentes mediante una red de malla Zigbee. Esto te permite controlar tus luces inteligentes Hue con la aplicación Hue en casa o desde cualquier otro lugar del mundo donde tengas conexión a Internet.
Hay dos generaciones del Bridge: un Bridge y un Bridge Pro. Tanto Bridge como Bridge Pro ofrecen un amplio conjunto de funciones avanzadas de iluminación inteligente que hacen que el uso del sistema de luz inteligente sea práctico, divertido y emocionante. Entre ellas, efectos de iluminación geniales, iluminación envolvente para sincronizar con las opciones de entretenimiento del hogar, integración de la seguridad doméstica Hue Secure con luces, cámaras y sensores, control por voz mediante asistentes inteligentes y muchas automatizaciones inteligentes.
El Bridge Pro, con su rapidísimo Hue Chip Pro y su capacidad mejorada, es nuestro hub de luz inteligente más avanzado, que desbloquea aún más funciones y está diseñado para configuraciones de iluminación inteligente de mayor tamaño.
Sigue leyendo para saber más sobre la diferencia entre Bridge y Bridge Pro.
Bridge y el tamaño de la instalación de luz inteligente
Una de las principales diferencias del hub Bridge y de Bridge Pro es el número de luces inteligentes y accesorios que admite cada uno. Si estás empezando con la iluminación inteligente Hue y tienes previsto una instalación de tamaño medio, entonces un Bridge puede ser la opción adecuada.
Un Bridge admite hasta 50 luces inteligentes y 12 accesorios en tu hogar, dentro y fuera. Ten en cuenta el número de habitaciones y espacios de tu hogar y cuántas luces necesitará cada uno. No olvides pensar en tu configuración de iluminación inteligente a largo plazo, ya que probablemente querrás seguir añadiendo más luces y accesorios con el tiempo (¡y siempre estamos lanzando productos más interesantes!).
Bridge Pro admite más de 150 luces y más de 50 accesorios, y es perfecto para hogares grandes, especialmente los que tienen espacios de exterior, como patio trasero, porche y camino de entrada.
Tamaño de la configuración de luz inteligente
Número máximo de luces por Bridge
Número máximo de controles por Bridge
Capacidad de almacenamiento y velocidad de las escenas de iluminación
MotionAware™ Utiliza las luces como sensores de movimiento
Crea automatismos
Conexión a Internet
Ubicación
Protección del sistema de seguridad Zigbee
El Bridge y la detección de movimiento
Tanto Bridge como Bridge Pro admiten una serie de sensores de movimiento y sensores de contacto que pueden activar las luces de tu hogar cuando detectan movimiento.
Sin embargo, el Bridge Pro utiliza la exclusiva tecnología MotionAware™ que convierte tus luces inteligentes en sensores de movimiento para interiores gracias a su Chip Hue superpotente que permite algoritmos complejos y funciones avanzadas de IA.
El Bridge Pro te permite crear una zona de movimiento entre 3 ó 4 luces Hue y convierte esa zona en un sensor. Cuando se detecte presencia en el área, se activarán todas las luces de tu hogar que asignes al área de movimiento. Puedes definir y calibrar la sensibilidad de la zona que detecta el movimiento y de las luces que se activan. Con MotionAware™, no se necesitan sensores de movimiento adicionales si utilizas un Bridge Pro para tu configuración de luz inteligente de interior.
Con MotionAware™, tus luces responderán intuitivamente a tus movimientos mientras te mueves por tu hogar. Tanto si entras en una habitación como si caminas por un pasillo, las luces responden dinámicamente, mejorando tu comodidad y haciendo que tu configuración de iluminación inteligente sea aún más intuitiva y práctica.
Bridge y Hue Sync
Mejora tu experiencia de entretenimiento con el Bridge y Bridge Pro. Ambos Bridge te permiten sincronizar tus luces inteligentes con películas, juegos y música, creando una atmósfera envolvente en tu hogar. Observa cómo tus luces parpadean, bailan, se atenúan, se iluminan y cambian de color en perfecta sincronía con toda la acción de la pantalla de tu televisor. Tanto si estás disfrutando de tu programa de TV favorito, viendo películas o jugando a videojuegos, Bridge aporta un nuevo nivel de emoción a tu experiencia visual y de juego.
Además, ambos Bridges te permiten sincronizar tu música con tus luces inteligentes, añadiendo un elemento dinámico a todas tus canciones. Transforma tu salón en un sereno espectáculo lumínico mientras escuchas música clásica, o prepara el ambiente para una fiesta con una vibrante pista de baile. Con Bridge y Bridge Pro, puedes personalizar fácilmente la iluminación para adaptarla a tus preferencias de entretenimiento y crear un ambiente realmente cautivador en el hogar.
Bridge y el control por voz/fuera de casa
Bridge y Bridge Pro te permiten acceder a tu sistema de hogar inteligente desde cualquier lugar con la aplicación Hue. Controla las luces, recibe notificaciones de seguridad o simplemente configura tu sistema para que funcione según un horario con automatizaciones. Controla las luces inteligentes con la voz mediante una serie de asistentes inteligentes. Da órdenes sencillas para encender o apagar las luces, atenuarlas o iluminarlas, y cambiar su color.
