Uno de los principales atractivos de la iluminación con tiras LED es su capacidad de adaptación. Al cortar las tiras de luz LED puedes mostrar el flujo de luz sin problemas alrededor de las esquinas. Tanto si quieres añadir iluminación adicional a las superficies de trabajo de tu cocina o incorporar retroiluminación en tu televisor, las tiras LED se pueden cortar para ajustarlas a tus necesidades y espacio.
¿Puedes cortar las tiras de luz LED?
Cómo cortar las tiras de luz LED
Si bien las tiras de luz LED son adaptables, es importante cortarlas en el lugar adecuado para asegurarse de que continúen funcionando. Las tiras LED están compuestas por múltiples circuitos individuales. Las líneas de corte designadas indican el final de un circuito y el comienzo de otro. Por lo tanto, solo debes cortar a lo largo de estas líneas, que generalmente se encuentran entre puntos de cobre.
Dónde cortar las tiras de luz LED
Siempre y cuando solo cortes a lo largo de las líneas de corte marcadas, las tiras LED, incluidas ciertas tiras de luz Philips Hue, seguirán funcionando después del corte. Muchas personas tienen problemas con las tiras de luz LED al cortar fuera de estas líneas. Las líneas de corte también son el lugar más seguro para cortar tiras de LED, ya que los circuitos aquí están cerrados.
¿Se pueden cortar las tiras de luz Philips Hue?
¿Quieres reutilizar la pieza cortada de una tira de luz Philips Hue? No hay problema, especialmente con la tira de luz Philips Hue V4, que incluye un conector para reutilizar las piezas cortadas con otras tiras de luz Philips Hue. Esto significa que las piezas sobrantes no se desperdiciarán y puedes personalizar aún más la colocación de tus tiras de luz LED.
Cómo doblar una tira de luz LED
Las tiras de luz LED están diseñadas para que se doblen fácilmente. Si deseas curvar la tira de luz alrededor de superficies o detrás del televisor o del monitor del ordenador, hay dos opciones para hacerlo de manera efectiva.
1. Doblar una tira LED directamente
La técnica más sencilla consiste en doblar la tira LED directamente, pero es importante doblar solo por las líneas de corte designadas para evitar dañar la tira de luz. Las tiras de luz Philips Hue proporcionan líneas de corte claras para ayudarte a conseguirlo.
2. Uso de un conector para doblar 90 grados la tira LED
Si quieres que la tira de luz rodee una esquina en ángulo recto, como la esquina de una superficie de trabajo o siguiendo las escaleras, lo mejor es utilizar un conector de esquina. Los conectores de esquina tienen forma de L y te permiten conectar fácilmente dos piezas de tiras de LED. Ofrecen un mejor acabado general respecto a doblar las tiras de luz alrededor de las esquinas directamente en ángulo recto.
Descubre una variedad de tiras de luz Philips Hue que se pueden doblar y cortar.