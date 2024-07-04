¿Puedes cortar las tiras de luz LED?

1. Doblar una tira LED directamente

La técnica más sencilla consiste en doblar la tira LED directamente, pero es importante doblar solo por las líneas de corte designadas para evitar dañar la tira de luz. Las tiras de luz Philips Hue proporcionan líneas de corte claras para ayudarte a conseguirlo.

2. Uso de un conector para doblar 90 grados la tira LED

Si quieres que la tira de luz rodee una esquina en ángulo recto, como la esquina de una superficie de trabajo o siguiendo las escaleras, lo mejor es utilizar un conector de esquina. Los conectores de esquina tienen forma de L y te permiten conectar fácilmente dos piezas de tiras de LED. Ofrecen un mejor acabado general respecto a doblar las tiras de luz alrededor de las esquinas directamente en ángulo recto.