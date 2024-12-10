Cómo actualizar al Hue Bridge Pro

¿Quieres actualizar al Hue Bridge Pro? En esta guía te explicamos todo lo que necesitas saber para migrar de tu Hue Bridge al nuevo Hue Bridge Pro.

Empieza a utilizar tu nuevo Bridge Pro

¿Todo listo para empezar a utilizar tu nuevo Bridge Pro? Tan solo tienes que seguir los pasos de este enlace para completar tu incorporación y liberar todo su potencial.

Introducción a la migración

Una vez que incorpores tu Hue Bridge Pro a través de la aplicación Hue, se te pedirá que migres el contenido de tu Bridge actual. Puedes elegir migrar inmediatamente o posponerlo si no tienes tiempo, o si tu sistema aún no está preparado para migrar por no cumplir algunas condiciones. La mayoría de tus dispositivos y configuraciones se transferirán automáticamente, aunque hay algunas excepciones.

Migración de varios dispositivos Bridge

Pronto podrás migrar el contenido de varios dispositivos Bridge a tu Hue Bridge Pro; actualmente, el sistema solo permite la migración automática de un dispositivo Bridge. Según cual sea tu situación, puedes optar por mantener los dispositivos Bridge adicionales tal y como están (no se verán afectados) hasta que esta opción esté disponible, o bien mover manualmente su contenido y dispositivos a tu Hue Bridge Pro. Tu Hue Bridge Pro seguirá funcionando a pesar de todo y podrás seguir disfrutando de sus nuevas funciones como MotionAwareTM.

Qué se migrará automáticamente

Dispositivos

Luces, enchufes, interruptores, sensores, cámaras, timbres de puerta y timbres Hue (deberán estar encendidos, dentro del alcance y contar con la versión de software más reciente).

Dispositivos Friends of Hue: los ajustes migrarán pero no tendrás que volver a añadirlos manualmente (esto es, las luces, interruptores, enchufes, etc. no fabricados por Philips Hue)

Dispositivos SmartLink: no compatible con Hue Bridge Pro.

Configuraciones

Nombres y ajustes de los dispositivos

Salas y zonas

Escenas

Automatismos

Comportamientos de los accesorios

Ajustes de entretenimiento

Configuración de seguridad

Preferencias específicas de la aplicación (por ejemplo, widgets, escenas basadas en fotos, orden de clasificación)

Configuraciones de aplicaciones de terceros: las aplicaciones necesitarán volver a vincular un Bridge (contacta con el servicio de asistencia de la aplicación de terceros si surge cualquier problema).

Integraciones y compatibilidad

Spotify: migrará automáticamente.

Apple HomeKit: solo se podrá volver a conectar a través de Matter en Hue Bridge Pro

Sincronización de aplicaciones para TV/PC: la configuración migrará automáticamente.

Lo que debes saber antes de la migración:

Una cuenta y un hogar: ambos dispositivos Bridge deben estar vinculados a la misma cuenta y estar en el mismo hogar con la versión de software más reciente.

Uso de la aplicación: mantén la aplicación Hue abierta y el teléfono desbloqueado durante la migración, especialmente durante los primeros 1-2 minutos. El proceso de migración podría durar hasta 30 minutos, según el tamaño de la configuración de Hue

Luces: se encenderán para confirmar que la migración se ha completado.

Control de dispositivos: funcionalidad limitada y los dispositivos serán inaccesibles durante la migración.

Sistema de seguridad: se desarmará durante la migración. Hay que rearmarlo manualmente después.

Evita: usar otras aplicaciones Hue o integraciones de terceros durante la migración.

Privacidad

Al iniciar la migración, aceptas la transferencia de los datos desde tu Hue Bridge a través del servicio de migración a la nube Hue, de acuerdo con nuestro Aviso de privacidad. El servicio de migración en la nube de Hue es un servicio de nube seguro ubicado en Europa.

Tus datos personales se procesarán con el fin de migrar los datos de tu Hue Bridge a un nuevo Hue Bridge Pro. Los tipos de datos personales que se procesan incluyen: datos de uso, datos del dispositivo, configuraciones, integraciones, datos aproximados de ubicación (si el usuario ha activado servicios o funciones que hagan uso de ellos).

Para más información sobre tus derechos de privacidad o sobre cómo procesamos y protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de privacidad.





Resolución de problemas de migración

Interrupciones (por ejemplo, pérdida de electricidad o de Internet): La app guiará los pasos de recuperación. Si es necesario, restablece los ajustes de fábrica de tu Hue Bridge Pro y vuelve a ponerlo en marcha.

Dispositivos que faltan: vuelve a conectarlos manualmente tras la migración (todos los ajustes se migrarán también)

Opción sin migración: asegúrate de que ambos dispositivos Bridge estén en el mismo hogar Hue.

Pasos posteriores a la migración

Bridge antiguo: una vez confirmada la migración, restablece los valores de fábrica.

Preguntas frecuentes

¿Puedo revertir la migración?

No. La migración es unidireccional de Bridge v2 a Hue Bridge Pro.

¿Puedo migrar más tarde?

Sí. Utiliza la aplicación Hue: Ajustes > Hue Bridges.

¿Tengo que estar en casa?

Recomendado, para gestionar cualquier problema del dispositivo.

¿Se necesita Internet?

Sí. La aplicación te notificará cualquier problema de conectividad.

Si tienes problemas o necesitas más ayuda, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.