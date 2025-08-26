1. No enchufes el Bridge todavía.

Tendrás que escanear su código QR, así que mantenlo al alcance de la mano.

2. ¿Tienes más de un dispositivo Hue para añadir?

¡Reúnelos todos! Escanearás todos sus códigos QR durante el mismo paso.

3. ¿Tienes la aplicación Hue?

Descárgalo en la tienda de aplicaciones de tu teléfono.