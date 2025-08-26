Todos los productos Hue siguen la misma configuración sencilla de código QR, por lo que puedes escanear y configurar todos tus dispositivos Hue al mismo tiempo.
How to set up a Hue Bridge Pro
¡Lee esto primero!
1. No enchufes el Bridge todavía.
Tendrás que escanear su código QR, así que mantenlo al alcance de la mano.
2. ¿Tienes más de un dispositivo Hue para añadir?
¡Reúnelos todos! Escanearás todos sus códigos QR durante el mismo paso.
3. ¿Tienes la aplicación Hue?
Descárgalo en la tienda de aplicaciones de tu teléfono.
Instrucciones de configuración de Bridge Pro
1. Abre la aplicación Hue.
Si es la primera vez que la abres, se te preguntará si quieres añadir un Bridge. Toca Sí.
¡No te preocupes si tocaste en Omitir! Abre Ajustes, pulsa Dispositivos y luego en el icono del signo más (+) azul.
2. Escanea el código QR.
Una vez que se haya escaneado correctamente, toque Siguiente.
Nota: Si tu producto no tiene código QR, pulsa Necesito ayuda y, a continuación, selecciona Sin código QR y elige Bridge Pro.
3. Selecciona cómo quieres conectar tu Hue Bridge Pro, mediante Wi-Fi (en este caso no utilices el cable Ethernet suministrado) o utilizando el cable Ethernet.
Alimenta tu Hue Bridge Pro con el cable de alimentación USB-C suministrado. Ahora, la aplicación te guiará por los pasos finales.
¿Necesitas ayuda?
Examina nuestras preguntas frecuentes o ponte en contacto con Soporte.
Lea las preguntas frecuentes de Bridge >
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.