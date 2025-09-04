1. Aplicabilidad:

a. Estos Términos Adicionales de Hue Secure (“Términos Adicionales de Hue Secure”) se aplicará al uso de los Productos Philips Hue Secure, los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure, como se describe a continuación.

b. Para usar los Productos Philips Hue Secure, los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure, debe aceptar las Condiciones de Uso de Hue que incorporan estos Términos de Hue Secure ("Acuerdo de Hue Secure"), el contrato legal celebrado entre usted y nosotros que regula su uso de los Productos Philips Hue Secure, los productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure. En caso de discrepancia entre los Términos de Hue Secure y las Condiciones de Uso de Hue, estos Términos de Hue Secure prevalecerán. El Contrato de Hue Secure contiene condiciones y requisitos aplicables a usted y a sus Usuarios Autorizados y usted es responsable de su cumplimiento.

2. Productos Hue Secure y Servicios Hue Secure:

a. Los Productos Philips Hue Secure, los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure consisten en:

• Los dispositivos de hardware de la marca Philips Hue Secure y Hue Secure y dichos productos Philips Hue y Hue identificados por nosotros en el embalaje o en los materiales de marketing para su uso con los Servicios Hue Secure (los “Productos Hue Secure”); y

• Las funciones incluidas en el Acceso Gratuito (al que se hace referencia en la sección 5 siguiente), la suscripción Hue Secure Basic o la suscripción Hue Secure Premium que, en función del plan que elija, incluye, entre otras, funciones como una cronología de los eventos relevantes para la seguridad dentro o fuera de su hogar, la capacidad de armar/desarmar su hogar, notificaciones push móviles de eventos relevantes para la seguridad (en caso de estar configuradas), visualización de vídeo en directo de las cámaras de Philips Hue Secure o Hue Secure, capacidad de reproducir clips de grabación de eventos detectados. Además, usted como Propietario (o Usuario Autorizado) puede personalizar lo que constituye un evento de seguridad relevante para, por ejemplo, excluir ciertas áreas de la vista de una cámara de Philips Hue Secure o Hue Secure. Algunas funciones (incluido el almacenamiento ampliado de videoclips) solo están disponibles con un plan de servicio Hue Secure Basic o Hue Secure Premium adicional de pago. Todas estas funciones están disponibles a través de la Hue app. Las funciones aplicables a usted según su elección de Hue Secure Basic o Hue Secure Premium se denominan colectivamente “Servicios Hue Secure”. Los Servicios de Hue Secure solo están disponibles en los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia, Grecia, España, Portugal, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia, Rumanía, Serbia, Eslovenia y Eslovaquia.

b. Se le permite utilizar los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure bajo las condiciones y requisitos establecidos en el Acuerdo de Hue Secure.

3. Condiciones de Uso:

a. Productos requeridos: Los Servicios Hue Secure requieren Productos Hue Secure compatibles que usted debe adquirir por separado y emparejar con la aplicación de Hue y su cuenta de usuario de Hue. Usted entiende y acepta que los Servicios Hue Secure solo funcionarán con los Productos Hue Secure y no están destinados a utilizarse con ningún otro producto. Si ya no tiene derecho a utilizar los Productos Hue Secure (por ejemplo, debido a una venta), está obligado a desvincular dichos Productos Hue Secure de inmediato.

b. Instalación y funcionamiento:

• Es su responsabilidad:

o Obtener, configurar y mantener los requisitos técnicos y de otro tipo estrictamente de acuerdo con las instrucciones y especificaciones que pongamos a su disposición;

o Instalar, probar y utilizar sus Productos Hue Secure y Servicios Hue Secure únicamente de conformidad con todas las advertencias, precauciones e instrucciones aplicables que pongamos a su disposición, así como con las leyes, reglamentos, códigos y normas federales, estatales y locales aplicables; y

o Sustituir o recargar las baterías de los Productos Hue Secure cuando sea necesario.

• Requisitos del sistema y del dispositivo: Los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure Services requieren una cuenta de usuario de Hue, una red Wi-Fi operativa en su hogar que esté conectada a un acceso fiable a Internet con suficiente ancho de banda y un dispositivo móvil con la Hue app. Es posible que se requieran también otros dispositivos (según lo indicado) para el uso de algunos o todos los Productos Hue Secure y los Servicios Hue, como un Philips Hue Bridge. Tiene la responsabilidad de asegurarse de disponer de todos los elementos necesarios del sistema y del dispositivo y de que sean compatibles y estén configurados correctamente. Podemos activar la conexión Bluetooth en su dispositivo móvil, sin notificación previa, teniendo en cuenta la configuración de su dispositivo, para facilitar el correcto funcionamiento de los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure y habilitar determinadas funciones

• Mientras usted utilice los Servicios Hue Secure, no supervisaremos sus Productos Hue Secure y no respondemos a ninguna información o evento recibido. Depende exclusivamente de usted (o de su Usuario Autorizado) llevar a cabo dichas acciones, incluida la transmisión de mensajes de eventos a sus contactos designados. Además, es su responsabilidad determinar la respuesta adecuada a toda la información y eventos que reciba mientras utiliza los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure, y acepta que es totalmente responsable de su respuesta y de la de sus contactos designados. Si su respuesta a la información y a los eventos mientras utiliza los Servicios Hue Secure conlleva algún coste, usted acepta la plena responsabilidad de dicho coste. Si recibe aviso de algún riesgo para la vida/seguridad, la propiedad, incendios, inundaciones, robos, atracos, problemas médicos u otras situaciones de emergencia mientras utiliza los Servicios Hue Secure, deberá ponerse en contacto inmediatamente con la policía, los bomberos o el servicio de respuesta a emergencias adecuado, ya que nosotros no prestamos ningún servicio de vigilancia o respuesta a emergencias.

• Si sus Productos Hue Secure no están correctamente instalados o alguno de sus sensores se encuentra fuera del rango de detección o se ve obstaculizado u obstruido por paredes, muebles, objetos personales u otros objetos, puede recibir falsas alarmas o fallos de detección.

• Usted declara y garantiza que la instalación y el funcionamiento de los Productos Hue Secure se han llevado a cabo de forma profesional y no infringen ningún derecho de terceros, incluidos los derechos de privacidad de terceros. En caso de que la instalación y el funcionamiento de los Productos Hue Secure infrinjan derechos de terceros, es responsabilidad suya, si procede, informar y obtener el consentimiento de todos los terceros que pueda ser necesario para la instalación y el funcionamiento deseados de los Productos Hue Secure y el uso de los Servicios Hue Secure.

• En la máxima medida permitida por la ley, por la presente renunciamos expresamente a toda responsabilidad relacionada con la instalación y el funcionamiento o el uso de los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure, incluido cualquier uso de los Productos Hue Secure contrario a las leyes, reglamentos, códigos o normas federales, estatales y locales aplicables.

• Los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure pueden experimentar interrupciones temporales debido a razones de seguridad, fallos en los sistemas (incluido el fallo de su conexión Wi-Fi y ancho de banda insuficiente), dificultades técnicas, mantenimiento, prueba, reparación, actualizaciones u otras circunstancias. Si bien nos esforzaremos por garantizar que el uso de los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure tengan las mínimas interrupciones posibles dentro del alcance de sus capacidades técnicas y operativas, no se otorgará ni garantizará el derecho de uso ininterrumpido de estos.

• Cualquier característica de detección de sonido solo es capaz de detectar el sonido designado (por ejemplo, una alarma de humo T3) y es una medida secundaria que no es capaz de detectar la presencia de peligros (por ejemplo, humo) y, por lo tanto, no debe sustituir al dispositivo principal (por ejemplo, su detector de humo principal activa una alarma basada en la presencia de humo que luego se puede escuchar a través de la detección de sonido. La función de detección de sonido no puede garantizar la detección fiable de un incendio). Es responsabilidad suya utilizar su dispositivo principal para detectar el peligro y nosotros no somos responsables de ningún daño derivado o asociado a la presencia de los peligros. El uso de cualquier función de detección de sonido está sujeto a los requisitos especificados (incluida, por ejemplo, la distancia al dispositivo principal).

c. Solo uso residencial: Los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure son únicamente para su uso residencial privado e individual. Los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure no están diseñados para un uso empresarial o comercial, así como para ningún otro uso no residencial y, por tanto, no asumimos responsabilidad alguna si estos se utilizasen con tales fines.

d. Sin supervisión de terceros: los Servicios Hue Secure no proporcionan vigilancia de terceros ni respuestas de emergencia y, en este sentido:

• No tenemos acceso a alertas o imágenes en tiempo real;

• No controlamos ninguna notificación y no notificaremos ni enviaremos a terceros ni a las autoridades de emergencia a su domicilio en caso de notificación o emergencia; y

• No somos responsables de los retrasos en la aplicación de la ley o el tiempo de respuesta de terceros.

Todas las notificaciones de respuesta a emergencias, incluidos los sucesos que pongan en peligro la vida, la seguridad y las emergencias, debe dirigirlas usted a los servicios de respuesta apropiados. EN NINGÚN CASO ENVIAREMOS SERVICIOS DE EMERGENCIA A SU DOMICILIO EN CASO DE EMERGENCIA O DE ALGUNA OTRA SITUACIÓN.

e. No se eliminan eventos:

• Los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure no pretenden, y no declaramos ni garantizamos que reduzcan o eliminen la incidencia de eventos no deseados, tales como intrusos, robos o hurtos, y usted entiende y acepta:

o No confiar en los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure para evitar o minimizar la incidencia de eventos, tales como robos y hurtos, o sus consecuencias; y

o Que los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure pueden no evitar o minimizar tales ocurrencias de eventos o sus consecuencias.

No ofrecemos ninguna garantía ni declaración, expresa o implícita, de que el uso de los Productos Hue Secure o de los Servicios Hue Secure vaya a evitar o minimizar dichos sucesos o sus consecuencias y/o afectar o aumentar cualquier nivel de seguridad.

• Usted reconoce que los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure no sustituyen a un sistema de notificación de emergencias supervisado por terceros. Nuestros sistemas se han desarrollado para entregar notificaciones de manera fiable y oportuna, sin embargo, no podemos garantizar y no garantizamos que usted reciba todas las notificaciones de manera oportuna.

• Debe protegerse ante los riesgos de pérdida con una cobertura de seguro adecuada y tiene la responsabilidad de obtener toda la cobertura de seguro que considere necesaria o requerida en virtud de los requisitos aplicables.

f. Su responsabilidad de cumplir con la ley:

• La privacidad y otras leyes, reglamentos, códigos o normas federales, estatales o locales aplicables en su jurisdicción pueden imponerle ciertas responsabilidades y sobre el uso de los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure y usted entiende y acepta que es el único responsable de cumplir dichas leyes, reglamentos, códigos o normas federales, estatales o locales aplicables cuando utilice los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure. Esto incluye:

o Cumplimiento relacionado con la grabación o el intercambio de contenido de video o audio, incluido el contenido que incluye a terceros, espacios públicos o que contiene información relacionada con la identidad de una persona o personas;

o El cumplimiento de la normativa que exija la notificación u obtención del consentimiento de terceros en relación con el uso de los Productos Hue Secure o los Servicios Hue Secure (por ejemplo, leyes o normativas que exijan la colocación de carteles adecuados para advertir a terceros de que se está realizando una grabación audiovisual). Tenga en cuenta que nosotros no suministramos las pegatinas o materiales similares que puedan interpretarse como señalización para los Productos Hue Secure con fines de cumplimiento y usted es el único responsable de garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable;

o Asegurarse de que los Productos Hue Secure con capacidad de grabación de audio y vídeo no estén orientados a zonas públicas; ni situados cerca de una zona en la que las personas puedan tener una expectativa razonable de privacidad (como cuartos de baño o dormitorios);

o el cumplimiento de todos los requisitos que exijan que la instalación de un Producto Hue Secure que realice grabaciones de audio o vídeo se instale con una orientación tal que no realice ninguna grabación más allá de los límites de su propiedad (incluidas las aceras o carreteras públicas);

o El cumplimiento de las normativas de privacidad biométrica aplicables y, por la presente, garantiza que los datos cargado en virtud de los Servicios Hue Secure a efectos de cualquier función de reconocimiento facial se han obtenido de conformidad con dichas normativas;

o El cumplimiento de todos los requisitos aplicables en materia de transparencia o notificación a las autoridades;

o el cumplimiento de los periodos aplicables de conservación de datos personales, incluida la selección del plan de suscripción adecuado de conformidad con los mismos; y

o De manera más general, el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de privacidad y protección de datos.

• No somos responsables de que use los Servicios Hue Secure o cualquier Producto Hue Secure de forma que infrinja la ley o los derechos de las personas.

• Los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure son exclusivamente para su uso residencial, individual y privado. Las leyes de protección de datos y privacidad de su lugar de residencia pueden imponerle ciertas responsabilidades en el uso de los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure. Para determinados datos de vídeo, audio y reconocimiento facial que recopile utilizando los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure (por ejemplo, señales y datos de vídeo y audio) como Propietario o Usuario Autorizado, usted es el controlador de determinados datos que recopilan estos Productos Hue Secure y Servicios Hue Secure, y nosotros somos el procesador de dichos datos, en virtud de las leyes aplicables.

• En lo que respecta a las actividades que realice como Propietario o Usuario Autorizado que puedan calificarse como actividad doméstica en virtud de la legislación aplicable en relación con la grabación o transmisión de vídeo y la grabación o transmisión de audio mediante el uso de Productos Hue Secure y Servicios Hue Secure, somos el encargado del tratamiento de datos según se define en el Reglamento General de Protección de Datos de la UE aplicable (Reglamento (UE) 2016/679).

• En caso de que actuemos como encargados del tratamiento de los datos personales que usted haya recopilado por el uso de los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure, se aplicará el Acuerdo de Tratamiento de Datos (“ATD”) de Hue Secure. Al aceptar las Condiciones de Uso de Hue, también acepta el ATD. Puede acceder al ATD aquí: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.

g. Si surgen problemas:

• Nos esforzaremos por garantizar que el uso de los Servicios Hue Secure tenga las mínimas interrupciones posibles dentro del alcance de sus capacidades técnicas y operativas, pero no podemos prometer un uso ininterrumpido. Salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable, los Servicios Hue Secure se proporcionan "TAL CUAL" y "SEGÚN DISPONIBILIDAD" y, en la medida máxima permitida por la legislación aplicable, RECHAZAMOS TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR O NO INFRACCIÓN, ASÍ COMO TODA GARANTÍA DERIVADA DEL CURSO DE NEGOCIACIONES O DEL USO COMERCIAL. No garantizamos que los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure satisfagan sus necesidades o estén disponibles de forma ininterrumpida, segura o libre de errores. No garantizamos la calidad de ninguna información o contenido proporcionado a través de los Servicios Hue Secure. No garantizamos y por la presente renunciamos a toda garantía implícita de que el funcionamiento de los Servicios Hue Secure esté libre de errores o sea ininterrumpido. No se garantiza que el acceso a los Servicios Hue Secure o el uso de los mismos no se vean interrumpido o perjudicado por trabajos de mantenimiento, nuevos desarrollos o cualquier otro tipo de interrupciones.

• Si es un consumidor del Espacio Económico Europeo (EEE), las leyes de consumo del EEE le proporcionan una garantía legal que cubre los requerimientos de conformidad de los Servicios Hue Secure. En virtud de esta garantía, somos responsables de cualquier falta de conformidad que encuentre durante el uso de los Servicios Hue Secure.

• Si experimenta algún problema con el funcionamiento de los Servicios Hue Secure póngase en contacto con nosotros a través de nuestros canales de atención al consumidor (visite este enlace para ver nuestra información de contacto para su ubicación: https://www.philips-hue.com/support#contact) y facilítenos la cooperación necesaria en la medida en que se solicite de forma razonable. Haremos todo lo posible para subsanar el defecto notificado por usted de acuerdo con nuestro proceso estándar que implica (i) la recopilación de la incidencia notificada desde distintas fuentes; (ii) la realización de una evaluación del impacto mediante herramientas de evaluación para priorizar la incidencia; y (iii) la definición e implementación de una solución adecuada para la prioridad específica asignada, que puede ser una solución intermedia (por ejemplo, revisión o solución alternativa) o una futura Actualización (a corto o largo plazo) (“Proceso de Soporte”).

• Si no somos capaces de subsanar el defecto de acuerdo con nuestro Proceso de Soporte, tendrá derecho a las siguientes soluciones para su plan Hue Secure Basic y Hue Secure Premium de pago (si procede y según corresponda): (i) una reducción proporcional de la cuota de suscripción aplicable; o (ii) la rescisión de su plan de suscripción y el reembolso del importe prorrateado ya abonado por el periodo en el que experimente una falta de funcionalidad y de cualquier importe (si lo hubiera) ya abonado por cualquier periodo futuro. Nuestra incapacidad para subsanar el defecto incluirá (i) si la eliminación del defecto es imposible, (ii) el defecto no se subsana por estar asociado a costes desproporcionados, (iii) aparece una falta de conformidad a pesar de nuestro intento de subsanar el defecto, (iv) el defecto es tan grave que se justifica la reducción inmediata del precio o la rescisión, (v) rechazamos toda prestación suplementaria, o (vi) resulta obvio (incluida una declaración nuestra) que (en un plazo razonable, o sin mayores inconvenientes para usted) no podemos subsanar el defecto.

4. Contenido del Usuario:

a. Los Servicios Hue Secure ofrecen la posibilidad de capturar y/o grabar eventos de audio, vídeo, apertura/cierre y movimiento con marca de tiempo e imágenes (texto como subconjunto) mediante determinados Productos Hue Secure ("Contenido del Usuario"). No obstante, no tenemos acceso acceso al audio, el vídeo ni a las imágenes (el texto como subconjunto), pero sí a los metadatos que indican que se produjo un evento en un momento determinado y la clasificación del evento.

b. Usted es el único responsable de todo su Contenido de Usuario y nosotros no tendremos ninguna responsabilidad ante usted ni ante ninguna otra persona que utilice su cuenta de usuario con respecto a cualquier Contenido de Usuario. Deberá asegurarse de que los Productos Hue Secure solo graben Contenido de Usuario cuando usted esté autorizado. No transferirá ningún Contenido de Usuario que, por su contenido, forma, diseño o de cualquier otro modo, infrinja la legislación o la moral aplicables o vulnere los derechos de terceros. La infracción de cualquiera de los puntos anteriores es motivo de rescisión de su derecho a utilizar o acceder a los Servicios Hue Secure.

c. No podemos ver el Contenido de Usuario, salvo (i) los metadatos que indican que se ha producido un evento en un momento específico y la clasificación del evento; y (ii) si usted ha descargado el Contenido de Usuario (únicamente como Administrador) y lo ha compartido con nosotros según su criterio (por ejemplo, en relación con la calidad y la atención al consumidor). No obstante, podríamos revelar su Contenido de Usuario a las fuerzas de seguridad o a una autoridad gubernamental, si la ley así lo exige. En tal caso, usted deberá cooperar plenamente con nosotros para cumplir con dichos requisitos legales. Consulte nuestra sección "Hue Secure - Solicitudes de divulgación https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests.

d. Consumidores residentes en Canadá: Si su país de residencia es Canadá, para prestarle el Servicio Hue Secure, consiente el tratamiento de los Contenidos de Usuario que sean necesarios para la prestación de los Servicios de Hue Secure. Además, nos autoriza a anonimizar sus datos personales (un proceso en el que ya no es posible asociar los datos a un interesado concreto, ya sea por sí solos o combinados con otros datos) para utilizarlos con fines comerciales internos.

5. Acceso a funciones; precio; pago:

a. Cuando active sus productos Hue Secure a través de Hue app, tendrá derecho a una prueba de treinta (30) días (“Prueba”). Al finalizar la Prueba, tiene la opción (a través de la Hue app) de:

i. Usar determinadas funciones disponibles sin cargo adicional (“Acceso Libre”); o

ii. Suscribirse a un plan de suscripción por un cargo adicional. Las suscripciones están disponibles en dos planes diferentes, denominadas Hue Secure Basic y Hue Secure Premium. Puede elegir obtener una suscripción Hue Secure Basic o Hue Secure Premium como un plan mensual o anual, que continuará hasta que cancele su suscripción. A MENOS QUE NOS NOTIFIQUE ANTES DEL FINAL DEL PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN VIGENTE QUE NO DESEA CONTINUAR CON SU SUSCRIPCIÓN, USTED ENTIENDE QUE SU PLAN DE SUSCRIPCIÓN SE RENOVARÁ AUTOMÁTICAMENTE Y NOS AUTORIZA A COBRAR LOS PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN APLICABLES EN ESE MOMENTO PARA CADA PLAZO SUCESIVO, UTILIZANDO EL MÉTODO DE PAGO QUE PROPORCIONÓ A TRAVÉS DE LA TIENDA DE APLICACIONES CORRESPONDIENTE.

b. Una descripción completa de las características de Hue Secure Basic y Hue Secure Premium, junto con las tarifas aplicables, las condiciones de pago y los periodos de preaviso, se encuentra a su disposición en nuestro sitio web en https://www.philips-hue.com/securityplans. Las cuotas de suscripción a Hue Secure Basic y Hue Secure Premium se cobran por adelantado, el primer día del periodo de suscripción, ya sea mensual o anual, y usted las abona a través de la tienda de aplicaciones correspondiente (ya sea Apple o Google) que utilice (“Su tienda de aplicaciones”) (y, por tanto, se rige por los métodos de pago que elija utilizar en Su tienda de aplicaciones y las condiciones correspondientes).

c. Cuando realice un pedido de la suscripción Hue Secure Basic o Hue Secure Premium, se creará una suscripción válida, vinculante y exigible entre usted y nosotros y la obligación relacionada de pagar los precios correspondientes según el plan de suscripción aplicable. Si usted es un consumidor con sede en el EEE, entonces acepta expresamente que le brindemos los servicios bajo la suscripción correspondiente inmediatamente después de su compra y que pierde su derecho de desistimiento.

d. En caso de que no recibamos su pago a través de Su Tienda de aplicaciones, nos reservamos el derecho a cancelar su suscripción y solo tendrá derecho a utilizar el Acceso Gratuito.

e. Los precios en el momento de suscribirse a una suscripción Hue Secure Basic o Hue Secure Premium se aplicarán al periodo correspondiente por el que haya efectuado el pago (por ejemplo, si es anual, se aplicarán a ese periodo anual concreto y si es mensual, se aplicarán a ese mes concreto). Todas las tarifas incluyen el impuesto sobre el valor añadido si es aplicable en su jurisdicción.

f. Podemos actualizar el Acceso Gratuito, Hue Secure Basic y/o Hue Secure Premium introduciendo nuevas funciones, cambiar o interrumpir (temporal o permanentemente) cualquier función o componente de los mismos o imponer límites a determinadas funciones y/o cambiar las tarifas aplicables, las condiciones de pago, los plazos de preaviso u otras condiciones. Nos referimos a cualquiera de estas actualizaciones y cambios como “Actualización del Plan”. Le avisaremos de una Actualización del Plan (por correo electrónico o en la aplicación Hue) y durante el periodo de suscripción en el que ya hayamos recibido su pago por dicho plan de suscripción, cualquier Actualización del Plan estará disponible para usted durante el resto del periodo por el que haya pagado. Por ejemplo, si tiene una suscripción anual y ponemos a su disposición funciones adicionales en ese periodo anual pertinente por el que ya pagó, dichas funciones estarían disponibles para su uso a la tarifa ya pagada por dicho periodo (por lo que no le cobraremos adicionalmente por dichas funciones añadidas). Si no desea continuar con su plan Hue Secure Basic o Hue Secure Premium debido a una actualización del plan, puede rescindir dicha suscripción de acuerdo con el plazo de preaviso aplicable. Usted tiene derecho a rescindir su plan Hue Secure Basic o Hue Secure Premium si la Actualización del Plan afecta negativamente a su acceso o uso del plan respectivo, a menos que dicho impacto negativo sea solo menor. En ese caso, tendrá derecho a rescindir su plan Hue Secure Basic o Hue Secure Premium sin coste alguno en un plazo de 30 (treinta) días a partir de (i) la recepción de la información relativa a la Actualización del Plan o (ii) el momento en que la Actualización del plan haya entrado en vigor, si éste fuera posterior.

6. Indemnización: EL CONTRATO DE HUE SECURE ESTÁ PENSADO ÚNICAMENTE PARA SU BENEFICIO. EL CONTRATO DE PHILIPS HUE SECURE ESTÁ PENSADO ÚNICAMENTE PARA SU BENEFICIO. POR LO TANTO, EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, USTED ACEPTA INDEMNIZARNOS, DEFENDERNOS, LIBERARNOS Y EXIMIRNOS DE TODA RESPONSABILIDAD POR (I) TODAS LAS RECLAMACIONES, ACCIONES, PLEITOS Y CUALQUIER OTRA ACCIÓN LEGAL INTERPUESTA POR TERCEROS CONTRA NOSOTROS DERIVADA DE O RELACIONADA CON EL CONTRATO DE HUE SECURE, LOS PRODUCTOS DE HUE SECURE Y/O LOS SERVICIOS DE HUE SECURE (UNA “ACCIÓN DE TERCEROS”); Y (II) TODAS Y CADA UNA DE LAS PÉRDIDAS, DAÑOS Y PERJUICIOS, ACUERDOS Y SENTENCIAS RELACIONADOS (INCLUIDO EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS Y LOS COSTES EN LOS QUE HAYAMOS INCURRIDO, EVALUADOS O ENCONTRADOS EN NUESTRA CONTRA, O REALIZADOS POR NOSOTROS EN RELACIÓN CON O DERIVADOS DE CUALQUIERA DE DICHAS ACCIONES DE TERCEROS (“PÉRDIDAS RELACIONADAS CON TERCEROS”), INCLUSO SI DICHAS ACCIONES DE TERCEROS Y PÉRDIDAS RELACIONADAS CON TERCEROS SE DERIVAN DE NUESTRA NEGLIGENCIA DE CUALQUIER TIPO O GRADO, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO O GARANTÍA O CONDICIÓN, RESPONSABILIDAD OBJETIVA, INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, INVASIÓN DE LA PRIVACIDAD U OTRA FALTA. NADA DE LO AQUÍ CONTENIDO SE INTERPRETARÁ EN EL SENTIDO DE EXIGIR INDEMNIZACIÓN ALGUNA QUE ANULE O HAGA QUE ESTA SECCIÓN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, SEA NULA Y/O INAPLICABLE EN VIRTUD DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO SE APLICARÁ A NINGUNA CONDUCTA DOLOSA, GRATUITA, INTENCIONADA O IMPRUDENTE POR NUESTRA PARTE, NI A NINGUNA NEGLIGENCIA GRAVE POR NUESTRA PARTE EN AQUELLOS ESTADOS/PROVINCIAS/PAÍSES QUE NO PERMITAN LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR NEGLIGENCIA GRAVE. "TERCERO" SE DEFINE AQUÍ PARA INCLUIR A CUALQUIER PERSONA O ENTIDAD QUE NO SEA PARTE DEL CONTRATO DE HUE SECURE, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, UN CÓNYUGE, FAMILIAR, INVITADO, VECINO, INQUILINO O COMPAÑÍA DE SEGUROS.

7. Responsabilidad:

a. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SEREMOS RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO, MÚLTIPLE O CONSECUENTE (INCLUIDOS LOS HONORARIOS DE ABOGADOS) NI DEL LUCRO CESANTE QUE SE DERIVE DE LOS SERVICIOS DE HUE SECURE, AUN CUANDO HAYAMOS SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ES POSIBLE QUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE NO PERMITA LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD O DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO SER APLICABLE EN SU CASO. EN NINGÚN CASO NUESTRA RESPONSABILIDAD TOTAL ANTE USTED POR TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS Y CAUSAS DE ACCIÓN (YA SEAN CONTRACTUALES, EXTRACONTRACTUALES O DE OTRO TIPO) SUPERARÁ EL IMPORTE PAGADO POR USTED, EN SU CASO, POR LOS SERVICIOS DE HUE SECURE EN CUESTIÓN EN LOS DOCE (12) MESES ANTERIORES. ESTA LIMITACIÓN ES ACUMULATIVA Y NO SE VERÁ INCREMENTADA POR LA EXISTENCIA DE MÁS DE UN INCIDENTE O RECLAMACIÓN. SIGNIFY DECLINA TODA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER TIPO DE NUESTROS LICENCIANTES Y PROVEEDORES. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SEREMOS RESPONSABLES EN MODO ALGUNO DE NINGÚN CONTENIDO (INCLUIDO CUALQUIER CONTENIDO DE USUARIO), INCLUIDOS, ENTRE OTROS, CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN CUALQUIER CONTENIDO, O CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER TIPO INCURRIDOS EN RELACIÓN CON EL USO O LA EXPOSICIÓN A CUALQUIER CONTENIDO TRANSMITIDO, O PUESTO A DISPOSICIÓN DE OTRO MODO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE HUE SECURE.

b. USTED UTILIZA LOS SERVICIOS DE HUE SECURE POR SU CUENTA Y RIESGO. USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA ADECUADA PROTECCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD DE SU CONTENIDO DE USUARIO EN RELACIÓN CON SU USO DE LOS SERVICIOS DE HUE SECURE, Y ACEPTA EXIMIRNOS DE TODA RESPONSABILIDAD Y SE COMPROMETE A NO DEMANDARNOS POR CUALQUIER RECLAMACIÓN BASADA EN SU USO DE LOS SERVICIOS DE HUE SECURE, INCLUIDAS LAS RECLAMACIONES POR PÉRDIDA DE DATOS O CONTENIDO DE USUARIO.

8. Vigencia; terminación:

a. Término: El Acuerdo de Hue Secure comienza con su primer uso de cualquier Producto Hue Secure o de los Servicios Hue Secure y finaliza con la efectividad de una rescisión por nuestra parte o por parte de usted.

b. Terminación:

• Puede cancelar su plan de pago Hue Secure Basic o Hue Secure Premium en cualquier momento de acuerdo con los períodos de notificación de su plan Hue Secure Basic o Hue Secure Premium correspondiente.

• El derecho a rescindir el acuerdo por causa justificada no se verá afectado ni para usted ni para nosotros.

• A menos que se rescinda como se ha indicado con anterioridad, las disposiciones del Acuerdo de Philips Hue Secure siguen siendo aplicables a usted mientras siga utilizando algún Producto Hue Secure.

c. Consecuencias de la terminación: Al finalizar su plan Hue Secure Basic o Hue Secure Premium, se eliminará todo el Contenido de Usuario que hayamos almacenado en su nombre fuera del nuevo periodo de almacenamiento. Al eliminar su cuenta Hue, se anonimizarán todos los metadatos de eventos y datos de configuración y se eliminará el Contenido de Usuario.

9. Términos aplicables a determinados países. Esta sección 9 establece los términos aplicables a los residentes de determinados países. Si hay alguna diferencia entre esta sección 9 y cualquier otra disposición del Contrato de Hue Secure que no sea esta sección 9, prevalecerá esta sección 9.

a. Sección 3g (punto 4):

i. Se añadirá la frase siguiente si tiene su residencia en la República Checa: Con respecto a cualquier defecto, usted tendrá los derechos previstos en el Código Civil.

ii. Se añadirá la frase siguiente si tiene su residencia en Hungría: Tendrá los derechos previstos en el Decreto del Gobierno 373/2021 (VI.30.) y el Código Civil, que serán de aplicación conjunta.

b. Sección 5d:

i. Se sustituirá íntegramente por lo siguiente, si su residencia se encuentra en Polonia: En caso de que no recibamos su pago a través de la Tienda de aplicaciones, nos reservamos el derecho a cancelar su suscripción en un plazo de sesenta (60) días a partir de su pedido y solo tendrá derecho a utilizar el Acceso Gratuito.

c. Sección 6:

i. se sustituirá íntegramente por lo siguiente, si su residencia se encuentra en Austria, Bélgica, Croacia, la República Checa, Alemania, Grecia, Italia, Hungría, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, España, Suecia, Suiza: usted es responsable de la vulneración culpable del Contrato de Philips Hue conforme a la legislación aplicable.

d. Sección 7:

i. Se sustituirá íntegramente por lo siguiente, si su residencia se encuentra en Austria o Alemania: Queda excluida cualquier reclamación por daños y perjuicios. La exclusión de responsabilidad no se aplicará en la medida en que estemos sujetos a una responsabilidad obligatoria, por ejemplo, en virtud de la Ley de Responsabilidad por Productos ("Produkthaftungsgesetz"), en casos de dolo, negligencia grave, daños a la vida, la integridad física o la salud, o incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales ("wesentliche Vertragsverletzungen"). No obstante, salvo en los casos de la Ley de Responsabilidad por Productos, negligencia grave, dolo o daños a la vida, la integridad física o la salud, la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales se limitará al daño previsible típico de la relación contractual.

ii. Se sustituirá íntegramente por lo siguiente, si su residencia se encuentra en Bélgica, Croacia, la República Checa, Grecia, Italia, Hungría, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido: Quedan excluidas todas las reclamaciones por daños y perjuicios en la medida máxima permitida por la ley. Esta exclusión de responsabilidad no se aplicará a ninguna otra responsabilidad que no pueda excluirse por ley, por ejemplo, causar daños intencionadamente, o responsabilidad por muerte o lesiones personales resultantes de nuestra negligencia.

iii. Se eliminará por completo si su residencia se encuentra en Polonia, Rumanía, España.

e. Sección 8c:

i. Se añadirá la frase siguiente si tiene su residencia en la República Checa: Esta Sección se aplica en la medida máxima permitida por la ley aplicable.

f. Si tiene su residencia en Rumanía, se aplicará la siguiente sección adicional: Usted acepta que el Contrato de Hue Secure no incluye ninguna cláusula inusual (estándar) tal y como se define explícitamente en la legislación rumana. Usted acuerda y acepta irrevocablemente, a partir de la aceptación del Contrato de Hue Secure, todas las cláusulas establecidas en el mismo, especialmente (pero sin limitarse a) las siguientes secciones: 3.b-e, 3.f primer punto, apartado 2, 3.f, segundo punto, 4.b y 6.

g. Si tiene su residencia en Canadá (excepto la provincia de Quebec):

• La sección 9 de las Condiciones de Uso de Hue con respecto al Contrato de Hue se reemplaza por completo por:

RESOLUCIÓN DE LITIGIOS MEDIANTE ARBITRAJE VINCULANTE; RENUNCIA A ACCIONES COLECTIVAS.

Esta sección se aplicará si su (i) país de residencia o en el que está establecido es Canadá (excepto la provincia de Quebec); o (ii) su país de residencia o en el que está establecido no es Canadá (excepto la provincia de Quebec), pero usted presenta cualquier reclamación contra nosotros en Canadá (excepto la provincia de Quebec).

a. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y EXCLUYENDO A LOS RESIDENTES INDIVIDUALES DE LA PROVINCIA DE QUEBEC, (I) EL CONTRATO DE HUE SECURE SE RIGE POR LAS LEYES DE LA PROVINCIA DE ONTARIO. SIN DAR EFECTO A SU ELECCIÓN O CONFLICTO DE DISPOSICIONES LEGALES; Y (II) USTED Y NOSOTROS ESTAMOS DE ACUERDO EN RENUNCIAR A CUALQUIER DERECHO A LITIGAR RECLAMACIONES EN UN TRIBUNAL O ANTE UN JURADO, O A PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA O ACCIÓN REPRESENTATIVA CON RESPECTO A UNA RECLAMACIÓN. OTROS DERECHOS QUE USTED TENDRÍA SI ACUDIERA A LOS TRIBUNALES TAMBIÉN PUEDEN NO ESTAR DISPONIBLES O PUEDEN ESTAR LIMITADOS EN EL ARBITRAJE.

CUALQUIER RECLAMACIÓN, DISPUTA O CONTROVERSIA (YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O DE OTRO TIPO, PREEXISTENTE, PRESENTE O FUTURA, E INCLUIDAS LAS RECLAMACIONES LEGALES, DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR, DE DERECHO CONSUETUDINARIO, EXTRACONTRACTUALES INTENCIONADAS, POR MANDATO JUDICIAL Y DE EQUIDAD) ENTRE USTED Y NOSOTROS DERIVADA DE O RELACIONADA CON EL CONTRATO DE HUE SECURE Y/O LOS SERVICIOS DE HUE SECURE SE RESOLVERÁ EXCLUSIVA Y DEFINITIVAMENTE MEDIANTE ARBITRAJE VINCULANTE.

EN EL ARBITRAJE NO HAY JUEZ NI JURADO Y LA REVISIÓN JUDICIAL DE UN LAUDO ARBITRAL ES LIMITADA. EL ÁRBITRO DEBE ATENERSE A ESTE CONTRATO DE HUE SECURE Y PUEDE CONCEDER LAS MISMAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES QUE UN TRIBUNAL (INCLUIDOS LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS).

b. Para cualquier litigio, ya sea judicial o arbitral, primero debe darnos la oportunidad de resolver su reclamación enviando una descripción por escrito de la misma a la dirección que se indica en la sección (h). Tanto usted como nosotros nos comprometemos a negociar la reclamación de buena fe. Si usted y nosotros no logramos resolver la reclamación en un plazo de sesenta (60) días a partir de la recepción de la descripción de la reclamación y si usted ha hecho un esfuerzo de buena fe para resolver la reclamación directamente con nosotros durante ese tiempo, puede presentar la reclamación en arbitraje.

c. REGLAS DE ARBITRAJE Y FORO. El arbitraje se rige por la ley nacional de arbitraje de la provincia en la que usted resida y por el Reglamento de Arbitraje del ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/rules-codes/arbrules/) (“Reglamento ADRIC”), según proceda, salvo que se acuerde expresamente lo contrario en el presente documento. Las demandas de arbitraje se presentarán ante el ADR Institute of Canada, Inc. (“ADRIC”) y se presentarán de conformidad con el Reglamento ADRIC y deberán incluir: (1) el nombre, el número de teléfono, la dirección postal y la dirección de correo electrónico de la parte que solicita el arbitraje; (2) una declaración de las reclamaciones legales que se hacen valer y los fundamentos del hecho que da lugar a dichas reclamaciones; (3) una descripción de la reparación solicitada y un cálculo exacto y de buena fe de la cantidad en controversia (cualquier solicitud de medidas cautelares u honorarios de abogados no contará para el cálculo de la cantidad en controversia a menos que dichas medidas cautelares tengan por objeto el pago de dinero); y (4) la firma de la parte que solicita el arbitraje. Su demanda de arbitraje también debe entregarse a Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Con independencia de cualquier disposición en sentido contrario del Reglamento del ADRIC, el arbitraje será conocido por un único árbitro (seleccionado de conformidad con el Reglamento del ADRIC), que será un abogado o un exmagistrado. La sede del arbitraje será la capital de la provincia de su residencia principal en la fecha de entrada en vigor del presente Contrato de Hue Secure. No obstante, a petición suya, la audiencia de arbitraje podrá tener lugar en un lugar situado a menos de 45 kilómetros de su residencia principal en la fecha de entrada en vigor del presente Contrato de Hue Secure. Las partes acuerdan que el arbitraje puede proceder virtualmente, y el árbitro tiene la discreción de ordenar un arbitraje virtual a petición de cualquiera de las partes. Si ADRIC no está disponible para arbitrar, las partes seleccionarán de mutuo acuerdo un foro de arbitraje alternativo.

d. PODERES DEL ÁRBITRO: El árbitro tendrá autoridad exclusiva para resolver cualquier disputa relacionada con la arbitrabilidad y/o aplicabilidad de esta disposición de arbitraje, incluida cualquier impugnación de inconstitucionalidad o cualquier otra impugnación de que la disposición de arbitraje o este Contrato de Hue Secure es nulo, anulable o inválido por cualquier otro motivo. El árbitro estará facultado para conceder cualquier compensación que pudiera estar disponible en los tribunales en virtud de la ley o en equidad. Cualquier laudo del árbitro será definitivo y vinculante para cada una de las partes y podrá ser presentado como sentencia en cualquier tribunal de jurisdicción competente.

e. HONORARIOS DE ABOGADOS Y COSTAS. Usted y nosotros acordamos que seremos responsables del pago del saldo de cualquier tasa de presentación inicial en virtud del Reglamento ADRIC que supere los 200 USD para reclamaciones inferiores o iguales a 75.000 USD. Usted puede tener derecho a reclamar una indemnización en concepto de honorarios y gastos de abogados si prevalece en el arbitraje, en la medida prevista por la legislación aplicable y el Reglamento ADRIC. A menos que el árbitro determine que su reclamación fue frívola o presentada con fines de acoso, aceptamos que no solicitaremos, y por la presente renunciamos a todos los derechos que podamos tener en virtud de la legislación aplicable o el Reglamento ADRIC, a recuperar los honorarios y gastos de abogados si prevalecemos en el arbitraje.

f. RENUNCIA A DEMANDA COLECTIVA. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE Y CON EXCLUSIÓN DE LOS RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE QUEBEC, las partes acuerdan que ambas renuncian al derecho a un juicio con jurado, y que cada una podrá presentar reclamaciones contra la otra únicamente a título individual, y no como demandante o miembro de una demanda colectiva en cualquier pretendida demanda colectiva. NO SE PERMITEN LOS ARBITRAJES COLECTIVOS NI LAS DEMANDAS COLECTIVAS. TANTO USTED COMO NOSOTROS ACORDAMOS QUE CUALQUIER PROCEDIMIENTO, YA SEA EN ARBITRAJE O ANTE UN TRIBUNAL, SE LLEVARÁ A CABO ÚNICAMENTE A TÍTULO INDIVIDUAL Y NO EN UNA DEMANDA COLECTIVA, MASIVA O REPRESENTATIVA, NI COMO MIEMBRO EN UNA DEMANDA COLECTIVA, CONSOLIDADA O REPRESENTATIVA. El tribunal arbitral no podrá consolidar las demandas de más de una persona y no podrá presidir ninguna forma de procedimiento representativo o colectivo. El tribunal arbitral no está facultado para considerar la aplicabilidad de esta renuncia al arbitraje colectivo y cualquier impugnación de la renuncia al arbitraje colectivo solo podrá plantearse ante un tribunal de jurisdicción competente.

Si se determina que alguna disposición de este acuerdo de arbitraje no es aplicable, se eliminará la disposición no aplicable y se aplicarán las condiciones de arbitraje restantes.

g. EXCEPCIONES AL ARBITRAJE. Sin perjuicio de lo anterior, cada una de las partes conserva el derecho a que un litigio se juzgue en un tribunal de escasa cuantía, siempre que el litigio entre dentro de los límites jurisdiccionales de dicho tribunal y reúna los demás requisitos para juzgarse en dicho tribunal, busque una reparación individualizada, y siempre que la acción permanezca en dicho tribunal y no sea retirada o recurrida ante un tribunal de jurisdicción general.

Con independencia de cualquier disposición en contrario de esta sección, nada de lo dispuesto en esta sección le impide presentar una denuncia o una reclamación, solicitud o acusación ante cualquier organismo o tribunal gubernamental o administrativo aplicable, o solicitar una reparación en virtud de la legislación aplicable de protección de los consumidores si, y en la medida en que, los términos de la legislación aplicable le autoricen a hacerlo y excluyan el recurso exclusivo previo a la disputa al arbitraje. Esta sección tampoco impide a los organismos administrativos federales, provinciales o locales resolver reclamaciones y conceder compensaciones basadas en dichas reclamaciones si y en la medida en que los términos de la legislación aplicable excluyan el recurso exclusivo previo a la disputa al arbitraje. Nada de lo dispuesto en esta sección impide o excusa a una parte de satisfacer cualquier condición precedente y/o de agotar los recursos administrativos en virtud de la legislación aplicable antes de entregar una notificación de solicitud de arbitraje. Quedan excluidos de la cobertura de esta sección los litigios entre las partes que no puedan someterse a arbitraje previo a la disputa, incluido lo dispuesto por la legislación aplicable.

h. OPCIÓN DE EXCLUSIÓN: sin perjuicio de lo anterior, puede optar por presentar su reclamación ante un tribunal si opta por excluirse de esta sección 9 en un plazo de treinta días a partir de la fecha en que acepte por primera vez el Contrato de Hue Secure a través de nuestra app. Puede optar por no participar en Canada Arbitration Opt-Out (onetrust.com) o enviándonos una notificación por escrito con su nombre, apellidos y la dirección de correo electrónico que haya utilizado para enviar información a nuestro sitio web y/o aplicación a:

Signify Canada Ltd.

Attn: Legal Department - Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out

281 Hillmount Rd

Markham, ON Canadá L6C 2S3

i. Si usted opta por excluirse de esta sección o si esta sección 9 se considera inaplicable o si no se aplica a usted, entonces la totalidad de esta sección 9 será nula y sin efecto y, en ese caso, por la presente se somete irrevocablemente a la jurisdicción personal y exclusiva de los tribunales de la provincia de Ontario para la resolución de cualquier demanda o procedimiento judicial permitido en virtud de esta sección. Si cualquier parte de esta sección se considera ilegal, nula o inaplicable por cualquier árbitro o tribunal de jurisdicción competente, esta sección en su conjunto no será considerada ilegal, nula o inaplicable, sino que solo se eliminará de esta sección la parte de esta sección que sea ilegal, nula o inaplicable.

h. Si tiene su residencia en los Estados Unidos de América:

• La sección 9 de las Condiciones de Uso de Hue con respecto al Contrato de Hue se reemplaza por completo por:

RESOLUCIÓN DE LITIGIOS MEDIANTE ARBITRAJE VINCULANTE; RENUNCIA A ACCIONES COLECTIVAS.

Esta sección 9 se aplicará si su (i) país de residencia o en el que está establecido es Estados Unidos; o (ii) su país de residencia o en el que está establecido no es Estados Unidos, pero usted presenta cualquier reclamación contra nosotros en Estados Unidos.

a. EL CONTRATO DE HUE SECURE SE RIGE POR LAS LEYES DEL ESTADO DE NUEVA JERSEY, DEJANDO SIN EFECTO SU ELECCIÓN O CONFLICTO DE DISPOSICIONES LEGALES; Y (II) USTED Y NOSOTROS ESTAMOS DE ACUERDO EN RENUNCIAR AL DERECHO A LITIGAR RECLAMACIONES EN UN TRIBUNAL O ANTE UN JURADO, O A PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA O DEMANDA REPRESENTATIVA CON RESPECTO A UNA RECLAMACIÓN. OTROS DERECHOS QUE USTED TENDRÍA SI ACUDIERA A LOS TRIBUNALES TAMBIÉN PUEDEN NO ESTAR DISPONIBLES O PUEDEN ESTAR LIMITADOS EN EL ARBITRAJE. OTROS DERECHOS QUE USTED TENDRÍA SI ACUDIERA A LOS TRIBUNALES TAMBIÉN PUEDEN NO ESTAR DISPONIBLES O PUEDEN ESTAR LIMITADOS EN EL ARBITRAJE.

CUALQUIER RECLAMACIÓN, DISPUTA O CONTROVERSIA (YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O DE OTRO TIPO, PREEXISTENTE, PRESENTE O FUTURA, E INCLUIDAS LAS RECLAMACIONES LEGALES, DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR, DE DERECHO CONSUETUDINARIO, EXTRACONTRACTUALES INTENCIONADAS, POR MANDATO JUDICIAL Y DE EQUIDAD) ENTRE USTED Y NOSOTROS DERIVADA DE O RELACIONADA CON EL CONTRATO DE HUE SECURE Y/O LOS SERVICIOS DE HUE SECURE SE RESOLVERÁ EXCLUSIVA Y DEFINITIVAMENTE MEDIANTE ARBITRAJE VINCULANTE.

EN EL ARBITRAJE NO HAY JUEZ NI JURADO Y LA REVISIÓN JUDICIAL DE UN LAUDO ARBITRAL ES LIMITADA. EL ÁRBITRO DEBE ATENERSE A ESTE CONTRATO DE HUE SECURE Y PUEDE CONCEDER LAS MISMAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES QUE UN TRIBUNAL (INCLUIDOS LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS).

b. Para todas las disputas, ya sea en los tribunales o arbitraje, primero debe darnos la oportunidad de resolver su reclamación mediante el envío de una descripción por escrito de la reclamación a Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, Nueva Jersey 08807, EE. UU. con copia al Departamento Legal de Signify en la misma dirección. Tanto usted como nosotros nos comprometemos a negociar la reclamación de buena fe. Si usted y nosotros no logramos resolver la reclamación en un plazo de sesenta (60) días a partir de la recepción de la descripción de la reclamación y si usted ha hecho un esfuerzo de buena fe para resolver la reclamación directamente con nosotros durante ese tiempo, puede presentar la reclamación en arbitraje.

c. El arbitraje lo administrará la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA") de acuerdo con las Normas de Arbitraje de Consumo y los Procedimientos Suplementarios para Disputas Relacionadas con el Consumo (las "Normas de la AAA") vigentes en ese momento, excepto en lo modificado por la presente sección 9. (Las Normas de la AAA están disponibles en adr.org). En concreto, las Normas de Arbitraje de Consumo establecen:

• Las reclamaciones se pueden presentar en AAA a través de Internet (www.adr.org);

• Los árbitros deben ser neutrales y ninguna de las partes puede seleccionar unilateralmente a un árbitro;

• Los árbitros deben revelar cualquier parcialidad, interés en el resultado del arbitraje o relación con cualquiera de las partes;

• Las partes conservan el derecho a recurrir a un tribunal de menor cuantía para determinadas reclamaciones, a su elección;

• La tasa de solicitud inicial para el consumidor tiene un límite de 200 dólares;

• El consumidor puede elegir el lugar de la audiencia y participar en directo, por teléfono, videoconferencia o, en el caso de reclamaciones inferiores a 25.000 USD, mediante la presentación de documentos;

• El árbitro puede conceder cualquier recurso que las partes podrían haber recibido en los tribunales para resolver la reclamación individual de la parte.

El arbitraje se llevará a cabo ante un único árbitro neutral que se encontrará en el lugar en el que tendrá lugar el arbitraje o en sus proximidades. El arbitraje se llevará a cabo en un lugar que sea razonablemente conveniente para usted. El árbitro tendrá autoridad exclusiva para resolver cualquier disputa relacionada con la arbitrabilidad y/o aplicabilidad de esta disposición de arbitraje, incluida cualquier impugnación de inconstitucionalidad o cualquier otra impugnación de que la disposición de arbitraje o este Contrato de Hue Secure son nulos, anulables o inválidos por cualquier otro motivo. El árbitro estará facultado para conceder cualquier compensación que pudiera estar disponible en los tribunales en virtud de la ley o en equidad. Cualquier laudo del árbitro será definitivo y vinculante para cada una de las partes y podrá ser presentado como sentencia en cualquier tribunal de jurisdicción competente.

d. MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE LA AAA - HONORARIOS DE ABOGADOS Y COSTAS. Usted y nosotros acordamos que seremos responsables del pago del saldo de cualquier tasa de presentación inicial en virtud de las Reglas de la AAA que supere los 200 USD para reclamaciones de 75.000 USD o menos. Usted puede tener derecho a reclamar una indemnización en concepto de honorarios y gastos de abogado si prevalece en el arbitraje, en la medida prevista por la legislación aplicable y las Reglas de la AAA. A menos que el árbitro determine que su reclamación fue frívola o presentada con fines de acoso, aceptamos que no solicitaremos, y por la presente renunciamos a todos los derechos que podamos tener en virtud de la legislación aplicable o las Reglas de la AAA, a recuperar los honorarios y gastos de abogados si prevalecemos en el arbitraje.

e. RENUNCIA A DEMANDA COLECTIVA. Las partes acuerdan que ambas renuncian al derecho a un juicio con jurado, y que cada una podrá presentar reclamaciones contra la otra únicamente a título individual, y no como demandante o miembro de una demanda colectiva en cualquier pretendida demanda colectiva. NO SE PERMITEN LOS ARBITRAJES COLECTIVOS NI LAS DEMANDAS COLECTIVAS. TANTO USTED COMO NOSOTROS ACORDAMOS QUE CUALQUIER PROCEDIMIENTO, YA SEA EN ARBITRAJE O ANTE UN TRIBUNAL, SE LLEVARÁ A CABO ÚNICAMENTE A TÍTULO INDIVIDUAL Y NO EN UNA DEMANDA COLECTIVA, MASIVA O REPRESENTATIVA, NI COMO MIEMBRO EN UNA DEMANDA COLECTIVA, CONSOLIDADA O REPRESENTATIVA. El tribunal arbitral no podrá consolidar las demandas de más de una persona y no podrá presidir ninguna forma de procedimiento representativo o colectivo. El tribunal arbitral no está facultado para considerar la aplicabilidad de esta renuncia al arbitraje colectivo y cualquier impugnación de la renuncia al arbitraje colectivo solo podrá plantearse ante un tribunal de jurisdicción competente.

Si se determina que alguna disposición de este acuerdo de arbitraje no es aplicable, se eliminará la disposición no aplicable y se aplicarán las condiciones de arbitraje restantes.

f. El derecho al arbitraje en virtud del presente Contrato de Hue Secure está protegido por la Ley Federal de Arbitraje (9 U.S.C. §§ 1 et seq.). Ambas partes acuerdan que la relación entre las partes implica comercio interestatal. La sentencia sobre el laudo así dictado podrá presentarse ante un tribunal competente o podrá solicitarse a dicho tribunal la aceptación judicial de cualquier laudo y una orden de ejecución, según sea el caso.

EXCEPCIONES AL ARBITRAJE. Sin perjuicio de lo anterior, cada una de las partes conserva el derecho a que un litigio se juzgue en un tribunal de escasa cuantía, siempre que el litigio entre dentro de los límites jurisdiccionales de dicho tribunal y reúna los demás requisitos para juzgarse en dicho tribunal, busque una reparación individualizada, y siempre que la acción permanezca en dicho tribunal y no sea retirada o recurrida ante un tribunal de jurisdicción general.

versión de septiembre de 2025 - aplicable desde la Aplicación 5