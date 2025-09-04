Última actualización: septiembre de 2025
1. Qué cubre este documento y cuál es la relación entre usted y nosotros.
a. Sabemos que resulta tentador no leer estas Condiciones de uso de Hue (las “Condiciones”), pero es importante que entienda estas Condiciones para que sepa lo que puede esperar de nosotros y también lo que exigimos de usted.
b. Su relación con nosotros: las presentes Condiciones establecen la relación entre usted y nosotros. Cuando hacemos referencia a “nosotros”, “nos” o “nuestro”, nos referimos a Signify Netherlands B.V., la empresa responsable de los productos Philips Hue, con número de registro en la Cámara de Comercio de los Países Bajos 17061150, número de identificación fiscal NL009076992B01 y domicilio social en High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Países Bajos.
c. Servicios cubiertos: los servicios se prestan para los productos Philips Hue y Hue (los “Productos”) y cubren el acceso y uso por parte de usted del software incorporado en los Productos, su acceso y uso de nuestra aplicación que puede descargar en su smartphone o tableta, y los servicios y las funciones accesibles para los Productos a través de nuestro sitio web y de nuestra aplicación. Nos referimos a todo ello como los “Servicios”. Los Productos se han diseñado y desarrollado específicamente para su uso doméstico en condiciones de uso normales exclusivamente.
d. Requisitos de edad: Si no ha alcanzado la edad legal para celebrar contratos, deberá contar con el permiso de sus padres o tutores legales para aceptar estas Condiciones, utilizar los Servicios y crear una cuenta de usuario.
e. Qué aspectos no se regulan en este documento: La compra de un Producto está cubierta por los términos de venta aplicables en el momento de adquirir dicho Producto, incluidos los derechos de garantía legales que le asistan en su país de residencia. Algunas funciones de los Servicios podrían estar sujetas a términos adicionales de los que se informa con dichas funciones.
f. Puesta en Marcha de Terceros: si decide que la puesta en marcha de sus Productos se realice a través de un responsable externo mediante un estándar (Matter; Zigbee), la aplicación de Apple Home App o de otro modo (por ejemplo, para controlar los Productos a través de otros dispositivos domésticos inteligentes) (“Puesta en Marcha de Terceros”), entonces usted acepta y está de acuerdo con estas Condiciones de Puesta en Marcha de Terceros. A través de dicha Puesta en Marcha de Terceros, usted estará sujeto a estas Condiciones, incluidas las restricciones de Servicios pertinentes. Es posible que otros miembros de su hogar añadan otros Productos (adicionales) una vez que se haya puesto en marcha un Producto en el sistema de dicho responsable externo y, por lo tanto, usted es el único responsable de garantizar que todos los usuarios de su hogar que usen los Productos estén informados y cumplan con las presentes Condiciones. Declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso de los Productos por personas que no hayan aceptado personalmente las presentes Condiciones de Uso.
2. Uso de los Servicios.
a. Permiso para usar los Servicios: Le autorizamos a usar los Servicios con el fin de controlar y supervisar los Productos que sean de su propiedad o que esté autorizado a controlar y supervisar.
b. Registro de una Cuenta de Usuario: Los Servicios pueden requerir que tenga una cuenta de usuario para poder usarlos. Usted es responsable de la exactitud de la información que facilite (para configurar la cuenta de usuario) y de adoptar medidas para mantener segura la cuenta de usuario. Para obtener más información sobre privacidad, consulte la sección 5.
c. Puede autorizar a personas: Si tiene una cuenta de administrador (nos referimos a tales usuarios como “Administrador” o “Propietario”), puede autorizar, según lo permitan los Servicios, a otras personas que tengan una cuenta de usuario a acceder, utilizar, supervisar y controlar los Productos y Servicios. Nos referimos a dichas personas como “Usuarios Autorizados”. Solo debe autorizar el acceso a sus Productos y Servicios a aquellas personas en las que confíe.
d. Mejora de los Servicios:
• Siempre intentamos mejorar los Servicios y los Productos. Por eso, pueden cambiar con el tiempo. Podemos actualizar los Servicios mediante correcciones (de errores) o modificaciones, introducir nuevas funciones o funcionalidades, cambiar o suspender (de forma permanente o temporal) cualquier función, funcionalidad, componente o contenido, imponer limitaciones para algunas funciones o restringir el acceso a la totalidad o parte de los Servicios. Nos referimos a todas estas actualizaciones y cambios como las “Actualizaciones”.
• En algunos casos, las Actualizaciones pueden hacer que dispositivos de hardware más antiguos, servicios de terceros, configuraciones de software o ajustes no funcionen con los Servicios y que usted tenga que actualizar o cambiar esos dispositivos, servicios, configuraciones o ajustes para poder seguir usando los Servicios.
• Se aplica nuestra Política de Fin de Soporte tal como se facilita por separado en nuestro sitio web, en la dirección www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Si hay alguna diferencia entre la Política de Fin de Soporte y una garantía que proporcionamos con algún Producto, o si la Política de Fin de Soporte da lugar a la terminación del soporte para cualquier Producto dentro del periodo de garantía establecido, la Política de Fin de Soporte prevalecerá sobre las condiciones de dicha garantía.
• Las Actualizaciones pueden producirse de forma automática, sin previo aviso y sin recibir de usted ningún consentimiento adicional. Por el presente, usted acepta estas Actualizaciones automáticas. Si no desea que tales Actualizaciones se instalen automáticamente, puede indicarlo en la configuración de la aplicación. También puede que le pidamos que instale usted mismo las Actualizaciones, en cuyo caso será responsable de hacerlo cuanto antes. Si no instala alguna Actualización, puede quedar expuesto a riesgos (por ejemplo, de seguridad) y esto afectará y limitará nuestra responsabilidad y la capacidad para prestarle los Servicios.
e. Los Servicios dependen de lo siguiente: El funcionamiento correcto de los Servicios depende de la transmisión de datos a través de dispositivos y servicios de proveedores externos como, por ejemplo, la red Wi-Fi, los dispositivos inalámbricos habilitados (como smartphones o tabletas) y (en el caso de algunos Productos) el acceso de banda ancha a Internet. Signify no tiene control sobre estos dispositivos y servicios externos, sobre su compatibilidad y configuración correcta respecto a los Productos y Servicios, ni sobre los costes correspondientes. De producirse interrupciones, retrasos, rechazos o cualquier otro tipo de limitación por el motivo que sea, que afecten a los dispositivos o servicios, esto podría ocasionar que los Servicios no sean fiables o no estén disponibles mientras duren tales limitaciones. Usted es responsable de cualquier cargo por estos dispositivos y servicios externos. En particular, el streaming y la visualización de vídeos grabados pueden conllevar cargos adicionales y considerables.
f. Su conducta: Al prestar los Servicios, deseamos mantenerlos para todos. Por ello, usted debe respetar las siguientes normas de conducta:
• Cumplir todas las leyes aplicables, incluidas las normativas de control de exportaciones y sanciones, así como los derechos de privacidad y propiedad intelectual;
• No perjudicar, interferir con los Servicios, hacer un uso abusivo de ellos ni alterarlos.
• Usted declara y garantiza que no se encuentra en ningún país sujeto a embargo por la Administración de los EE.UU., o que haya sido designado por la Administración de los EE.UU. como país "patrocinador del terrorismo" y que no figura en ninguna lista de la Administración de los EE.UU. que contenga nombres de personas sometidas a prohibiciones o restricciones.
g. Uso con contenido de vídeo y/o audio: Tenga en cuenta que el uso de los Productos en combinación con determinados contenidos concretos de vídeo y/o audio puede provocar combinaciones de luz que podrían provocar molestias. Si esto sucede, deje de sincronizar el Producto con ese contenido.
h. Podrían requerirse Productos adicionales: El uso de determinados Productos podría requerir uno o varios Productos adicionales, según se indica en las instrucciones de uso.
i. Comunicaciones relacionadas con los Servicios: En ocasiones, le enviamos anuncios y otra información a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. Si tiene alguna duda sobre los Productos, los Servicios o estas Condiciones póngase en contacto con nosotros a través de los canales de atención al cliente.
j. Sugerencias: Agradecemos las sugerencias sobre los Productos y los Servicios. Si decide enviarnos sugerencias, podremos aplicarlas sin obligación alguna hacia usted.
k. Vulnerabilidades: Cualquier Producto que dependa de conexiones inalámbricas o de Internet o que esté conectado a una red de cualquier tipo (como el almacenamiento en la nube) puede no ser seguro y puede explotarse o piratearse mediante variantes de malware y spyware (“Vulnerabilidades”). Las Vulnerabilidades pueden facilitar a una persona malintencionada la capacidad de armar o desarmar su sistema o Productos relacionados; ver, extraer, cambiar, destruir, robar, revelar o alterar sus datos o los datos de otros; vigilar y/o espiar sus actividades y las actividades de otros; provocar cortes de Internet y de la red; permitir el acceso no intencionado o no autorizado de otros a su cuenta, y poner en peligro de cualquier otro modo a personas, bienes o datos. No garantizamos ni manifestamos que los Servicios sean seguros, y/o que los Servicios no tengan, o no sean susceptibles de tener, Vulnerabilidades.
l. Fuera del control razonable: No seremos responsables ante usted en caso de fallo o retraso en la ejecución en la medida en que se deba a circunstancias ajenas a nuestro control razonable, incluidos casos fortuitos, catástrofes naturales, terrorismo, disturbios o guerras.
m. Características de IA: "Características de IA" hace referencia a las funciones de inteligencia artificial integradas en los Productos o Servicios. Podemos añadir Funciones de IA para llevar a cabo tareas específicas y le informaremos de cómo funcionan, sus limitaciones y cualquier restricción cuando las introduzcamos. El rendimiento de las Funciones de IA depende de la calidad y disponibilidad de los datos que empleen. Es posible que no siempre funcionen como se espera de ellas y no podemos prometer que siempre funcionen bien, sean precisas o fiables. Pueden dar resultados erróneos, incompletos o sorprendentes. Debe utilizar las Funciones de IA de acuerdo con las instrucciones que le proporcionamos y no para actividades ilegales o prohibidas.
3. Su información.
a. Información enviada por el Usuario y Datos de Dispositivos: Algunos de los Servicios permiten que usted y los Usuarios Autorizados almacenen o faciliten información a los Servicios o a través de ellos de diversas formas. Nos referimos a esta información como la “Información Enviada por el Usuario”. Si decide facilitar Información Enviada por el Usuario, asegúrese de tener los derechos necesarios para otorgar los derechos que se indican más abajo y de que sea legítimo hacerlo. Además, los Servicios nos proporcionan información sobre el uso que usted hace de los Productos y de los distintos dispositivos, los servicios de terceros o las aplicaciones que conecta con los Servicios, con frecuencia de manera automatizada; nos referimos a esta información como los “Datos de Dispositivos”. La Información Enviada por el Usuario y los Datos de Dispositivos siguen siendo de su propiedad, lo que significa que usted conserva todos los derechos de propiedad que posee sobre la Información Enviada por el Usuario y los Datos de Dispositivos.
b. Permiso para usar su información: Con sujeción a sus derechos de privacidad y según lo estipulado en la sección 5 que aparece más abajo y si usted se encuentra en la Unión Europea, en el Aviso de Datos (tal y como se define a continuación), al usar los Servicios, usted nos concede una licencia mundial (es decir, en todo el mundo) y libre de regalías (es decir, sin que tengamos que pagarle importe alguno) que nos autoriza (a nosotros y a nuestros licenciatarios, socios del ecosistema y contratistas) a lo siguiente:
• hospedar, reproducir, distribuir, modificar, comunicar y usar la Información enviada por el usuario y los Datos de dispositivos (por ejemplo, para que podamos almacenarlos en nuestros sistemas y que estén disponibles); y
• conceder acceso a la Información Enviada por el Usuario y los Datos de Dispositivos a los Usuarios Autorizados y para Productos y Servicios de Terceros (según la definición que consta más adelante);
• operar y mejorar los Productos y Servicios (incluida la creación de Actualizaciones);
• desarrollar nuevas tecnologías, productos y servicios; y
• otros fines según lo descrito en nuestro Aviso de Privacidad, disponible en la dirección https://www.philips-hue.com/privacy (“Aviso de Privacidad”).
Si usted se encuentra en la Unión Europea, podemos utilizar cualquier Dato de Producto y Dato de Servicio Relacionado (tal y como se definen en la Ley de Datos de la UE - Reglamento (UE) 2023/2854) generados a través del uso que usted haga de los Productos o Servicios para los fines descritos anteriormente. Los Datos del Dispositivo y la Información Enviada por el Usuario considerarse Datos de Producto o Datos de Servicios Relacionados. Nosotros le proporcionamos a usted acceso a determinados Datos de Producto y Datos de Servicios Relacionados de acuerdo con lo establecido en nuestro Aviso de Datos de Hue (“Aviso de Datos”); consulte https://www.philips-hue.com/datanotice.
c. Seguridad de su información: Nos preocupa la integridad y seguridad de su información. Por ello, nos esforzamos por aplicar medidas de seguridad apropiadas. Sin embargo, no podemos garantizar que vayamos a ser capaces de impedir en todo momento que terceros no autorizados anulen nuestras medidas de seguridad o usen la información de usted con fines indebidos. Para obtener más información sobre el programa de divulgación responsable de Signify, visite nuestra página de divulgación coordinada de vulnerabilidades en la dirección https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.
4. Productos y servicios de terceros.
a. Acceso a productos y servicios de terceros: Los Servicios pueden permitir que los Productos interactúen con productos, aplicaciones y servicios de terceros (los “Productos y Servicios de Terceros”). Para hacer posible esta interacción, puede que tengamos que intercambiar Información Enviada por el Usuario y Datos de Dispositivos con los terceros pertinentes. Usted es responsable de la interacción con los Productos y Servicios de Terceros y su uso y nosotros no asumimos responsabilidad alguna por los Productos y Servicios de Terceros ni por la interfaz entre los Productos y Servicios de Terceros y los Productos y Servicios. Su decisión de contratar, poner en servicio, operar y/o utilizar los Productos a través de Productos y Servicios de Terceros significa que los Servicios ya no estén (de forma total o parcial) a su disposición (o puedan afectar al pleno disfrute de los Servicios) y, además, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2d, cualquier Actualización dependerá de la implantación de los correspondientes Productos y Servicios de Terceros. Por la presente, declinamos expresamente toda responsabilidad relacionada con la incorporación, puesta en marcha, funcionamiento y/o uso de los Productos a través de Productos y Servicios de Terceros. Cualquier disputa, problema o reclamación relacionada con la incorporación, puesta en marcha, funcionamiento y/o uso de los Productos a través de Productos y Servicios de Terceros se resolverá entre usted y el proveedor de la aplicación de terceros, y nosotros no intervendremos en dichos asuntos.
b. Estándares o medios de comunicación: Los Productos pueden usar diversos estándares o medios de comunicación abiertos o habitualmente disponibles y trabajar con dispositivos inteligentes o conectados que otros productos, sistemas o servicios no fabricados por nosotros también utilicen de forma parecida. Estos productos y servicios relacionados que no hemos diseñado ni certificado como compatibles con los Productos y Servicios podrían no funcionar con los Productos y Servicios, aunque se hayan especificado para funcionar con los mismos estándares y medios de comunicación o con otros similares.
c. Enlaces a sitios web de terceros: Nuestro sitio web, aplicación o comunicación podría contener enlaces a sitios web de terceros independientes. Estos enlaces se proporcionan exclusivamente por comodidad pero, como no están bajo nuestro control, no los respaldamos ni asumimos ninguna responsabilidad por su contenido.
5. Su privacidad.
a. Datos personales: Su privacidad es importante para Signify. Nuestro Aviso de Privacidad , disponible en la dirección https://www.philips-hue.com/privacy se aplica al uso de los Servicios. Es importante que lea estos documentos, porque en ellos se describen, entre otros aspectos, los tipos de datos personales que recogemos de usted y de los Productos y Servicios, cómo podemos usar sus datos personales, los fundamentos jurídicos que nos permiten tratar sus datos personales y cuáles son sus derechos de privacidad. Es posible que se proporcionen avisos de privacidad adicionales independientes para productos y servicios concretos.
b. Cookies: En algunas ocasiones, Signify podría utilizar cookies y otras tecnologías de rastreo. Lea nuestra Política de Cookies que está disponible en https://www.philips-hue.com/cookie-notice o más información sobre esta tecnología y para qué fines podríamos utilizarla.
6. Suspensión y terminación de los Servicios.
a. Suspensión de los Servicios: podemos suspender los Servicios de forma temporal y sin previo aviso por motivos de seguridad, fallos en los sistemas, mantenimiento, reparación u otras circunstancias.
b. Terminación o suspensión de su acceso a los Servicios: usted puede dejar de usar los Servicios en cualquier momento con total libertad. Por nuestra parte, nos reservamos el derecho de terminar o suspender su acceso a los Servicios o de eliminar su cuenta de usuario en cualquiera de los siguientes casos:
• Si consideramos de buena fe que ha usado los Servicios o Productos de algún modo que infrinja estas Condiciones;
• Si nos vemos obligados a hacerlo con el fin de cumplir un requisito legal o una orden judicial;
• Si consideramos, según criterios razonables, que su conducta causa perjuicios o responsabilidades a otros usuarios, terceros o nosotros;
• Si no ha iniciado sesión en su cuenta durante un periodo de dos años.
7. Nuestro contenido y software.
a. Derechos de propiedad intelectual: Si bien le concedemos permiso para usar nuestros Servicios, nosotros (así como nuestros proveedores y licenciadores) conservamos todos los derechos de propiedad intelectual que nosotros (así como nuestros proveedores y licenciadores) poseemos sobre los Servicios.
b. Nuestro contenido: Los Servicios incluyen contenido que nos pertenece. Usted puede usar nuestro contenido según lo permitido en estas Condiciones, pero conservamos todos los derechos de propiedad intelectual sobre él. Queda prohibido retirar, enmascarar o alterar cualquiera de nuestras marcas, logotipos y avisos legales.
c. Contenido de terceros: Los Servicios pueden proporcionarle acceso a contenido que pertenece a otras personas u organizaciones. Usted no puede usar dicho contenido sin el permiso de esa persona u organización ni fuera de los límites que estipula la ley.
d. Software: Algunos de los Servicios incluyen el acceso y el uso de software; por ejemplo, nuestra aplicación o el software incorporado en los Productos. Le concedemos permiso para usar ese software como parte de los Servicios. Esta licencia es mundial (es decir, en todo el mundo), no exclusiva (es decir, podemos licenciar el software también a otras personas), personal (es decir, no puede hacerla extensiva a nadie más) e intransferible (es decir, no puede ceder el derecho a nadie más). Algunos de los Servicios incluyen software que se ofrece en virtud de términos de licencia de código abierto que ponemos a su disposición. En ocasiones, las licencias de código abierto contienen estipulaciones que anulan de forma expresa partes de estas Condiciones. Por este motivo, es importante que lea esas licencias.
e. Prohibiciones: Queda prohibido copiar, modificar, distribuir, vender o arrendar la totalidad o parte de los Servicios y del software incluido en los Servicios. También queda prohibido realizar la ingeniería inversa del código fuente o intentar extraerlo, en su totalidad o en parte, a no ser que se lo permita la legislación aplicable.
8. Exención de responsabilidad y responsabilidades que asumimos.
a. Exención de responsabilidad: Si bien nos gustaría que su experiencia con los Servicios sea lo más agradable posible y aunque confiamos plenamente en los Servicios, sabemos que solo podemos proporcionarlos "tal cual" y "según disponibilidad". Además, no ofrecemos ningún tipo de garantía ni asumimos ningún compromiso respecto a los Servicios (incluido el contenido de los Servicios, las funciones específicas de estos últimos o su disponibilidad, fiabilidad o capacidad para satisfacer sus necesidades), puesto que siempre existe la posibilidad de que algo no funcione como estaba previsto. Si por desgracia sucede que los Servicios no funcionan, le rogamos que acepte nuestras más sinceras disculpas. Sin duda, entendemos que es algo desafortunado y molesto.
b. Nuestra responsabilidad: No somos responsables de ningún tipo de daños o perjuicios, ya sean indirectos, consecuentes, punitivos, especiales o fortuitos. La totalidad de nuestra responsabilidad derivada de o relacionada con el uso de los Servicios por parte de usted se limita a la cantidad que sea inferior de las siguientes: (i) los importes que haya abonado para usar los Servicios pertinentes en los tres (3) meses anteriores al incumplimiento (si lo hubiere); o (ii) cincuenta euros (50 EUR). Estas Condiciones únicamente limitan nuestras responsabilidades en la medida en que lo permita la legislación aplicable.
9. Conciliación de disputas, legislación vigente y tribunales.
a. En la máxima medida que lo permita la legislación aplicable, y excepto en la medida en que se contemple expresamente otra cosa en los siguientes párrafos de esta sección 9 o en la sección 11, estas Condiciones, la relación entre usted y nosotros y el uso por parte de usted de los Servicios se rigen por la legislación de su país de residencia. Además, usted y nosotros aceptamos someternos a la jurisdicción exclusiva de los tribunales locales de usted. Se renuncia a y queda expresamente excluida la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías y de cualquier otra ley que rija la aplicación de las leyes de cualquier otra jurisdicción.
b. Si usted es residente en los Estados Unidos de América, estas Condiciones, la relación entre usted y nosotros y el uso por su parte de los Servicios se rigen por la legislación del estado de Nueva Jersey, excluidas sus disposiciones sobre conflictos entre leyes y elección del derecho aplicable.
c. Si usted es residente en Canadá, estas Condiciones, la relación entre usted y nosotros y el uso por su parte de los Servicios se rigen por la legislación de la provincia de Ontario, sin que tengan efecto ni vigor sus disposiciones sobre conflictos entre leyes y elección del derecho aplicable.
d. Si usted es residente en Francia, los tribunales de Nanterre tendrán jurisdicción exclusiva.
e. Si usted es residente en la India, en caso de surgir cualquier tipo de diferencia o controversia, usted y nosotros aceptamos resolverla mediante arbitraje por un único árbitro designado de mutuo acuerdo entre ambas partes y celebrado de conformidad con la Ley de arbitraje y conciliación (Arbitration & Conciliation Act) de 2015 de la India (con las enmiendas que correspondan en cada momento). El lugar del arbitraje será Gurgaon, Haryana.
f. Si usted es residente en Sri Lanka, en caso de surgir cualquier tipo de diferencia o controversia, usted y nosotros aceptamos resolverla mediante arbitraje por un único árbitro designado de mutuo acuerdo entre ambas partes y celebrado de conformidad con la Ley de arbitraje (Arbitration Act) de 2005 de Sri Lanka (con las enmiendas que correspondan en cada momento). El lugar del arbitraje será Nueva Delhi, India.
g. Si usted es residente en Malasia, los tribunales de Malasia peninsular tendrán jurisdicción exclusiva.
h. Si usted es residente en China, el tribunal local de Shanghái, China, tendrá jurisdicción exclusiva.
i. Si usted es residente en Taiwán, el tribunal local de Taipei, Taiwán, tendrá jurisdicción exclusiva.
j. Si usted es residente en la República Checa, también puede ponerse en contacto con la Inspección Comercial Checa http://www.coi.cz.
10. Acerca de estas Condiciones.
a. Es posible que, por ley, le asistan algunos derechos que no se puedan limitar por un contrato como estas Condiciones. Estas Condiciones no pretenden restringir tales derechos de ningún modo.
b. Si resulta que una disposición concreta no es válida o aplicable, esto no afectará a las demás disposiciones de estas Condiciones.
c. El hecho de que no adoptemos medidas de inmediato si usted incumple estas Condiciones no significa que no tengamos derecho a adoptarlas en el futuro.
d. Nos reservamos el derecho de actualizar estas Condiciones para reflejar cambios en los Servicios o en la forma en que operamos nuestro negocio o por motivos legales, normativos o de seguridad. Si realizamos cambios materiales que le afecten de manera significativa, haremos todo lo posible por notificárselo a través de la aplicación Hue, publicando un aviso en nuestro sitio web, enviándole un correo electrónico o por cualquier otro medio. Su inacción o el uso continuado de los Servicios, después de cualquiera de dichas alertas o avisos, significa que usted reconoce y acepta dichos cambios.
e. Puede que no todos los Servicios estén disponibles en su país.
f. Para obtener información sobre cómo ponerse en contacto con nosotros, visite nuestro sitio web correspondiente a los Productos en https://www.philips-hue.com/support#contact.
g. Toda disposición destinada a seguir en vigor (de forma expresa o no) tras la duración o finalización de los Servicios, seguirá en vigor.
11. Condiciones aplicables a determinados Productos, determinados Servicios o determinados países.
Esta cláusula 11 establece condiciones adicionales aplicables a determinados Productos, determinados Servicios o determinados países. Si hay alguna diferencia entre esta cláusula 11 y cualquier otra disposición de estas Condiciones que no sea esta cláusula 11, prevalecerá esta cláusula 11.
• Turquía: El número de teléfono local es 0850 390 19 22 y el Aviso de Privacidad está disponible aquí https://www.philips-hue.com/tr-tr/support/legal/privacy-policy
• Acceso Anticipado: Al habilitar el "Acceso Anticipado" a determinadas características de la aplicación, acepta obtener un acceso anticipado a dichas características antes de que se pongan a disposición de todos los usuarios (“Características de Acceso Anticipado”) que tienen una mayor probabilidad de contener errores, fallos u otros problemas que no suelen estar asociados al lanzamiento estándar para todos los usuarios de la aplicación (“Lanzamiento Estándar”). Las Características de Acceso Anticipado se proporcionan "tal cual" y "según disponibilidad" y nosotros, nuestros afiliados, licenciatarios y/o proveedores no proporcionamos ningún tipo de garantía ni asumimos ningún compromiso sobre las Características de Acceso Anticipado (incluido el contenido, funciones específicas, o disponibilidad, fiabilidad o capacidad para satisfacer sus necesidades) puesto que siempre existe la posibilidad de que algo no funcione como estaba previsto. No tenemos la obligación de incorporar las Características de Acceso Anticipado al Lanzamiento Estándar y podemos hacer cambios en las Características de Acceso Anticipado o cancelar su lanzamiento. Lo que se publique en la versión estándar podría diferir de las características de Acceso Anticipado. Usted entiende y acepta que la terminación de su uso de las Características de Acceso Anticipado es su único derecho y recurso con respecto a cualquier disconformidad que pueda tener con el uso de las Características de Acceso Anticipado, sujeto al Aviso de Privacidad. Si por desgracia sucede que las Características de Acceso Anticipado no funcionan, le rogamos que acepte nuestras más sinceras disculpas. Sin duda, entendemos que es algo desafortunado y molesto. Si en algún momento desea cancelar el acceso a las Características de Acceso Anticipado, puede desactivarlas en su aplicación (cuando sea posible) o puede borrar y volver a instalar la aplicación. Esta sección sobre el Acceso Anticipado será aplicable en lo que se refiere a las Características de Acceso Anticipado hasta el Lanzamiento Estándar de las mismas o su cancelación (lo que ocurra primero).
• Términos Adicionales de Hue Secure: los Servicios Hue Secure están disponibles en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia, Grecia, España, Portugal, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia, Rumanía, Serbia, Eslovenia y Eslovaquia y, además, los Términos adicionales de Hue Secure establecidos en el Anexo 1 se aplicarán a su uso de los productos Hue Secure aplicables y de los servicios Hue Secure.
• Estados Unidos: Aviso para residentes de California: Según la sección 1789.3 del Código Civil de California, los residentes de California tienen derecho a la siguiente notificación de derechos al consumidor: Si tiene alguna pregunta o reclamación con respecto a nuestro sitio web o a estas Condiciones, envíe una consulta a nuestro enlace "Contacto" en https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. También puede ponerse en contacto con nosotros escribiendo a Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, Nueva Jersey 08807, EE. UU. o llamando a Signify al 1 (800) 555-0050. Los residentes de California pueden llegar a la unidad de asistencia para quejas de la división de servicios al consumidor del Departamento de Asuntos del consumidor de California por correo a 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, EE. UU. o por teléfono a (916) 445-1254 o (800) 952-5210.
• Pago a través de su Tienda de Aplicaciones:
o Si paga alguna tarifa (relacionada con los Servicios o con cualquier otro servicio que ofrezcamos además de los mismos que no esté especificado de otra manera en las presentes Condiciones, usted paga los "Servicios de Pago") desde nuestra aplicación a través de la tienda de aplicaciones correspondiente (ya sea Apple App Store o Google Play Store) que utiliza ("Su Tienda de Aplicaciones"), puede seguir los métodos de pago que elija en Su Tienda de Aplicaciones y cualesquiera condiciones de los mismos.
o En caso de que no recibamos su pago (por los Servicios de Pago) a través de Su Tienda de Aplicaciones, nos reservamos el derecho de cancelar los Servicios de Pago pertinentes.
12. Términos de usuario final requeridos por Apple.
Si ha descargado la aplicación Hue de la App Store de Apple, Inc. ("Apple") o si utiliza la aplicación Hue en un dispositivo iOS, reconoce que ha leído, entendido y aceptado el siguiente aviso relativo a Apple. Estas Condiciones son únicamente entre usted y nosotros, no con Apple, y Apple no es responsable de los Servicios ni del contenido de los mismos. Apple no tiene obligación alguna de prestar servicios de mantenimiento y asistencia con respecto a la aplicación Hue. En caso de que la aplicación Hue no cumpla alguna de las garantías aplicables, puede notificarlo a Apple y Apple le reembolsará el precio de compra de la aplicación Hue; y, en la medida máxima permitida por la legislación aplicable, Apple no tiene ninguna otra obligación de garantía con respecto a la aplicación Hue. Apple no es responsable de atender ninguna reclamación suya o de terceros relacionada con la aplicación Hue o su posesión y/o uso de la aplicación Hue, incluidas: (a) reclamaciones de responsabilidad por productos defectuosos; (b) cualquier reclamación de que la aplicación Hue no cumple con cualquier requisito legal o normativo aplicable; y (c) reclamaciones derivadas de la legislación de protección al consumidor o similar. Apple no se hace responsable de la investigación, defensa, resolución y liquidación de cualquier reclamación de terceros en la que se alegue que la aplicación Hue y/o su posesión y uso de la aplicación Hue infringen los derechos de propiedad intelectual de dicho tercero. Al utilizar la aplicación Hue, usted se compromete a cumplir las condiciones aplicables de terceros. Apple, y las filiales de Apple, son terceros beneficiarios de estas Condiciones, y tras su aceptación de estas Condiciones, Apple tendrá derecho (y se considerará que ha aceptado el derecho) a hacer cumplir estas Condiciones frente a usted como tercero beneficiario de los mismos. El permiso de uso de la sección 2a se limita a un derecho intransferible a utilizar la aplicación Hue para controlar y supervisar sus Productos en cualquier producto de la marca Apple.
ANEXO 1: Términos adicionales de Hue Secure
SI SU PAÍS DE RESIDENCIA ES ESTADOS UNIDOS O CANADÁ (EXCEPTO LA PROVINCIA DE QUEBEC) O PRESENTA CUALQUIER RECLAMACIÓN CONTRA NOSOTROS EN ESTADOS UNIDOS O CANADÁ (EXCEPTO LA PROVINCIA DE QUEBEC), TENGA EN CUENTA QUE LA SECCIÓN 9.g and 9.h CONTIENE UNA DISPOSICIÓN DE ARBITRAJE OBLIGATORIO Y UNA RENUNCIA A DEMANDA COLECTIVA Y A JUICIO CON JURADO QUE AFECTAN A SUS DERECHOS. SALVO QUE SE ESPECIFIQUE EN LAS SECCIONES 9.g and 9.h, LA RENUNCIA A DEMANDA COLECTIVA SIGNIFICA QUE USTED ACEPTA LLEVAR A CABO CUALQUIER DEMANDA DE FORMA INDIVIDUAL Y NO COMO PARTE DE NINGUNA DEMANDA CONJUNTA, COLECTIVA Y/O REPRESENTATIVA. USTED ACEPTA SOMETERSE A ESTAS DISPOSICIONES DE RESOLUCIÓN MUTUA DE CONFLICTOS. EN EL ARBITRAJE, NO HAY JUEZ NI JURADO Y LA PRESENTACIÓN DE PRUEBAS Y LA REVISIÓN EN APELACIÓN SON MENORES QUE EN LOS TRIBUNALES.
1. Aplicabilidad:
a. Estos Términos Adicionales de Hue Secure (“Términos Adicionales de Hue Secure”) se aplicará al uso de los Productos Philips Hue Secure, los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure, como se describe a continuación.
b. Para usar los Productos Philips Hue Secure, los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure, debe aceptar las Condiciones de Uso de Hue que incorporan estos Términos de Hue Secure ("Acuerdo de Hue Secure"), el contrato legal celebrado entre usted y nosotros que regula su uso de los Productos Philips Hue Secure, los productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure. En caso de discrepancia entre los Términos de Hue Secure y las Condiciones de Uso de Hue, estos Términos de Hue Secure prevalecerán. El Contrato de Hue Secure contiene condiciones y requisitos aplicables a usted y a sus Usuarios Autorizados y usted es responsable de su cumplimiento.
2. Productos Hue Secure y Servicios Hue Secure:
a. Los Productos Philips Hue Secure, los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure consisten en:
• Los dispositivos de hardware de la marca Philips Hue Secure y Hue Secure y dichos productos Philips Hue y Hue identificados por nosotros en el embalaje o en los materiales de marketing para su uso con los Servicios Hue Secure (los “Productos Hue Secure”); y
• Las funciones incluidas en el Acceso Gratuito (al que se hace referencia en la sección 5 siguiente), la suscripción Hue Secure Basic o la suscripción Hue Secure Premium que, en función del plan que elija, incluye, entre otras, funciones como una cronología de los eventos relevantes para la seguridad dentro o fuera de su hogar, la capacidad de armar/desarmar su hogar, notificaciones push móviles de eventos relevantes para la seguridad (en caso de estar configuradas), visualización de vídeo en directo de las cámaras de Philips Hue Secure o Hue Secure, capacidad de reproducir clips de grabación de eventos detectados. Además, usted como Propietario (o Usuario Autorizado) puede personalizar lo que constituye un evento de seguridad relevante para, por ejemplo, excluir ciertas áreas de la vista de una cámara de Philips Hue Secure o Hue Secure. Algunas funciones (incluido el almacenamiento ampliado de videoclips) solo están disponibles con un plan de servicio Hue Secure Basic o Hue Secure Premium adicional de pago. Todas estas funciones están disponibles a través de la Hue app. Las funciones aplicables a usted según su elección de Hue Secure Basic o Hue Secure Premium se denominan colectivamente “Servicios Hue Secure”. Los Servicios de Hue Secure solo están disponibles en los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia, Grecia, España, Portugal, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia, Rumanía, Serbia, Eslovenia y Eslovaquia.
b. Se le permite utilizar los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure bajo las condiciones y requisitos establecidos en el Acuerdo de Hue Secure.
3. Condiciones de Uso:
a. Productos requeridos: Los Servicios Hue Secure requieren Productos Hue Secure compatibles que usted debe adquirir por separado y emparejar con la aplicación de Hue y su cuenta de usuario de Hue. Usted entiende y acepta que los Servicios Hue Secure solo funcionarán con los Productos Hue Secure y no están destinados a utilizarse con ningún otro producto. Si ya no tiene derecho a utilizar los Productos Hue Secure (por ejemplo, debido a una venta), está obligado a desvincular dichos Productos Hue Secure de inmediato.
b. Instalación y funcionamiento:
• Es su responsabilidad:
o Obtener, configurar y mantener los requisitos técnicos y de otro tipo estrictamente de acuerdo con las instrucciones y especificaciones que pongamos a su disposición;
o Instalar, probar y utilizar sus Productos Hue Secure y Servicios Hue Secure únicamente de conformidad con todas las advertencias, precauciones e instrucciones aplicables que pongamos a su disposición, así como con las leyes, reglamentos, códigos y normas federales, estatales y locales aplicables; y
o Sustituir o recargar las baterías de los Productos Hue Secure cuando sea necesario.
• Requisitos del sistema y del dispositivo: Los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure Services requieren una cuenta de usuario de Hue, una red Wi-Fi operativa en su hogar que esté conectada a un acceso fiable a Internet con suficiente ancho de banda y un dispositivo móvil con la Hue app. Es posible que se requieran también otros dispositivos (según lo indicado) para el uso de algunos o todos los Productos Hue Secure y los Servicios Hue, como un Philips Hue Bridge. Tiene la responsabilidad de asegurarse de disponer de todos los elementos necesarios del sistema y del dispositivo y de que sean compatibles y estén configurados correctamente. Podemos activar la conexión Bluetooth en su dispositivo móvil, sin notificación previa, teniendo en cuenta la configuración de su dispositivo, para facilitar el correcto funcionamiento de los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure y habilitar determinadas funciones
• Mientras usted utilice los Servicios Hue Secure, no supervisaremos sus Productos Hue Secure y no respondemos a ninguna información o evento recibido. Depende exclusivamente de usted (o de su Usuario Autorizado) llevar a cabo dichas acciones, incluida la transmisión de mensajes de eventos a sus contactos designados. Además, es su responsabilidad determinar la respuesta adecuada a toda la información y eventos que reciba mientras utiliza los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure, y acepta que es totalmente responsable de su respuesta y de la de sus contactos designados. Si su respuesta a la información y a los eventos mientras utiliza los Servicios Hue Secure conlleva algún coste, usted acepta la plena responsabilidad de dicho coste. Si recibe aviso de algún riesgo para la vida/seguridad, la propiedad, incendios, inundaciones, robos, atracos, problemas médicos u otras situaciones de emergencia mientras utiliza los Servicios Hue Secure, deberá ponerse en contacto inmediatamente con la policía, los bomberos o el servicio de respuesta a emergencias adecuado, ya que nosotros no prestamos ningún servicio de vigilancia o respuesta a emergencias.
• Si sus Productos Hue Secure no están correctamente instalados o alguno de sus sensores se encuentra fuera del rango de detección o se ve obstaculizado u obstruido por paredes, muebles, objetos personales u otros objetos, puede recibir falsas alarmas o fallos de detección.
• Usted declara y garantiza que la instalación y el funcionamiento de los Productos Hue Secure se han llevado a cabo de forma profesional y no infringen ningún derecho de terceros, incluidos los derechos de privacidad de terceros. En caso de que la instalación y el funcionamiento de los Productos Hue Secure infrinjan derechos de terceros, es responsabilidad suya, si procede, informar y obtener el consentimiento de todos los terceros que pueda ser necesario para la instalación y el funcionamiento deseados de los Productos Hue Secure y el uso de los Servicios Hue Secure.
• En la máxima medida permitida por la ley, por la presente renunciamos expresamente a toda responsabilidad relacionada con la instalación y el funcionamiento o el uso de los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure, incluido cualquier uso de los Productos Hue Secure contrario a las leyes, reglamentos, códigos o normas federales, estatales y locales aplicables.
• Los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure pueden experimentar interrupciones temporales debido a razones de seguridad, fallos en los sistemas (incluido el fallo de su conexión Wi-Fi y ancho de banda insuficiente), dificultades técnicas, mantenimiento, prueba, reparación, actualizaciones u otras circunstancias. Si bien nos esforzaremos por garantizar que el uso de los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure tengan las mínimas interrupciones posibles dentro del alcance de sus capacidades técnicas y operativas, no se otorgará ni garantizará el derecho de uso ininterrumpido de estos.
• Cualquier característica de detección de sonido solo es capaz de detectar el sonido designado (por ejemplo, una alarma de humo T3) y es una medida secundaria que no es capaz de detectar la presencia de peligros (por ejemplo, humo) y, por lo tanto, no debe sustituir al dispositivo principal (por ejemplo, su detector de humo principal activa una alarma basada en la presencia de humo que luego se puede escuchar a través de la detección de sonido. La función de detección de sonido no puede garantizar la detección fiable de un incendio). Es responsabilidad suya utilizar su dispositivo principal para detectar el peligro y nosotros no somos responsables de ningún daño derivado o asociado a la presencia de los peligros. El uso de cualquier función de detección de sonido está sujeto a los requisitos especificados (incluida, por ejemplo, la distancia al dispositivo principal).
c. Solo uso residencial: Los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure son únicamente para su uso residencial privado e individual. Los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure no están diseñados para un uso empresarial o comercial, así como para ningún otro uso no residencial y, por tanto, no asumimos responsabilidad alguna si estos se utilizasen con tales fines.
d. Sin supervisión de terceros: los Servicios Hue Secure no proporcionan vigilancia de terceros ni respuestas de emergencia y, en este sentido:
• No tenemos acceso a alertas o imágenes en tiempo real;
• No controlamos ninguna notificación y no notificaremos ni enviaremos a terceros ni a las autoridades de emergencia a su domicilio en caso de notificación o emergencia; y
• No somos responsables de los retrasos en la aplicación de la ley o el tiempo de respuesta de terceros.
Todas las notificaciones de respuesta a emergencias, incluidos los sucesos que pongan en peligro la vida, la seguridad y las emergencias, debe dirigirlas usted a los servicios de respuesta apropiados. EN NINGÚN CASO ENVIAREMOS SERVICIOS DE EMERGENCIA A SU DOMICILIO EN CASO DE EMERGENCIA O DE ALGUNA OTRA SITUACIÓN.
e. No se eliminan eventos:
• Los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure no pretenden, y no declaramos ni garantizamos que reduzcan o eliminen la incidencia de eventos no deseados, tales como intrusos, robos o hurtos, y usted entiende y acepta:
o No confiar en los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure para evitar o minimizar la incidencia de eventos, tales como robos y hurtos, o sus consecuencias; y
o Que los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure pueden no evitar o minimizar tales ocurrencias de eventos o sus consecuencias.
No ofrecemos ninguna garantía ni declaración, expresa o implícita, de que el uso de los Productos Hue Secure o de los Servicios Hue Secure vaya a evitar o minimizar dichos sucesos o sus consecuencias y/o afectar o aumentar cualquier nivel de seguridad.
• Usted reconoce que los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure no sustituyen a un sistema de notificación de emergencias supervisado por terceros. Nuestros sistemas se han desarrollado para entregar notificaciones de manera fiable y oportuna, sin embargo, no podemos garantizar y no garantizamos que usted reciba todas las notificaciones de manera oportuna.
• Debe protegerse ante los riesgos de pérdida con una cobertura de seguro adecuada y tiene la responsabilidad de obtener toda la cobertura de seguro que considere necesaria o requerida en virtud de los requisitos aplicables.
f. Su responsabilidad de cumplir con la ley:
• La privacidad y otras leyes, reglamentos, códigos o normas federales, estatales o locales aplicables en su jurisdicción pueden imponerle ciertas responsabilidades y sobre el uso de los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure y usted entiende y acepta que es el único responsable de cumplir dichas leyes, reglamentos, códigos o normas federales, estatales o locales aplicables cuando utilice los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure. Esto incluye:
o Cumplimiento relacionado con la grabación o el intercambio de contenido de video o audio, incluido el contenido que incluye a terceros, espacios públicos o que contiene información relacionada con la identidad de una persona o personas;
o El cumplimiento de la normativa que exija la notificación u obtención del consentimiento de terceros en relación con el uso de los Productos Hue Secure o los Servicios Hue Secure (por ejemplo, leyes o normativas que exijan la colocación de carteles adecuados para advertir a terceros de que se está realizando una grabación audiovisual). Tenga en cuenta que nosotros no suministramos las pegatinas o materiales similares que puedan interpretarse como señalización para los Productos Hue Secure con fines de cumplimiento y usted es el único responsable de garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable;
o Asegurarse de que los Productos Hue Secure con capacidad de grabación de audio y vídeo no estén orientados a zonas públicas; ni situados cerca de una zona en la que las personas puedan tener una expectativa razonable de privacidad (como cuartos de baño o dormitorios);
o el cumplimiento de todos los requisitos que exijan que la instalación de un Producto Hue Secure que realice grabaciones de audio o vídeo se instale con una orientación tal que no realice ninguna grabación más allá de los límites de su propiedad (incluidas las aceras o carreteras públicas);
o El cumplimiento de las normativas de privacidad biométrica aplicables y, por la presente, garantiza que los datos cargado en virtud de los Servicios Hue Secure a efectos de cualquier función de reconocimiento facial se han obtenido de conformidad con dichas normativas;
o El cumplimiento de todos los requisitos aplicables en materia de transparencia o notificación a las autoridades;
o el cumplimiento de los periodos aplicables de conservación de datos personales, incluida la selección del plan de suscripción adecuado de conformidad con los mismos; y
o De manera más general, el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de privacidad y protección de datos.
• No somos responsables de que use los Servicios Hue Secure o cualquier Producto Hue Secure de forma que infrinja la ley o los derechos de las personas.
• Los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure son exclusivamente para su uso residencial, individual y privado. Las leyes de protección de datos y privacidad de su lugar de residencia pueden imponerle ciertas responsabilidades en el uso de los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure. Para determinados datos de vídeo, audio y reconocimiento facial que recopile utilizando los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure (por ejemplo, señales y datos de vídeo y audio) como Propietario o Usuario Autorizado, usted es el controlador de determinados datos que recopilan estos Productos Hue Secure y Servicios Hue Secure, y nosotros somos el procesador de dichos datos, en virtud de las leyes aplicables.
• En lo que respecta a las actividades que realice como Propietario o Usuario Autorizado que puedan calificarse como actividad doméstica en virtud de la legislación aplicable en relación con la grabación o transmisión de vídeo y la grabación o transmisión de audio mediante el uso de Productos Hue Secure y Servicios Hue Secure, somos el encargado del tratamiento de datos según se define en el Reglamento General de Protección de Datos de la UE aplicable (Reglamento (UE) 2016/679).
• En caso de que actuemos como encargados del tratamiento de los datos personales que usted haya recopilado por el uso de los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure, se aplicará el Acuerdo de Tratamiento de Datos (“ATD”) de Hue Secure. Al aceptar las Condiciones de Uso de Hue, también acepta el ATD. Puede acceder al ATD aquí: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.
g. Si surgen problemas:
• Nos esforzaremos por garantizar que el uso de los Servicios Hue Secure tenga las mínimas interrupciones posibles dentro del alcance de sus capacidades técnicas y operativas, pero no podemos prometer un uso ininterrumpido. Salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable, los Servicios Hue Secure se proporcionan "TAL CUAL" y "SEGÚN DISPONIBILIDAD" y, en la medida máxima permitida por la legislación aplicable, RECHAZAMOS TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR O NO INFRACCIÓN, ASÍ COMO TODA GARANTÍA DERIVADA DEL CURSO DE NEGOCIACIONES O DEL USO COMERCIAL. No garantizamos que los Productos Hue Secure y los Servicios Hue Secure satisfagan sus necesidades o estén disponibles de forma ininterrumpida, segura o libre de errores. No garantizamos la calidad de ninguna información o contenido proporcionado a través de los Servicios Hue Secure. No garantizamos y por la presente renunciamos a toda garantía implícita de que el funcionamiento de los Servicios Hue Secure esté libre de errores o sea ininterrumpido. No se garantiza que el acceso a los Servicios Hue Secure o el uso de los mismos no se vean interrumpido o perjudicado por trabajos de mantenimiento, nuevos desarrollos o cualquier otro tipo de interrupciones.
• Si es un consumidor del Espacio Económico Europeo (EEE), las leyes de consumo del EEE le proporcionan una garantía legal que cubre los requerimientos de conformidad de los Servicios Hue Secure. En virtud de esta garantía, somos responsables de cualquier falta de conformidad que encuentre durante el uso de los Servicios Hue Secure.
• Si experimenta algún problema con el funcionamiento de los Servicios Hue Secure póngase en contacto con nosotros a través de nuestros canales de atención al consumidor (visite este enlace para ver nuestra información de contacto para su ubicación: https://www.philips-hue.com/support#contact) y facilítenos la cooperación necesaria en la medida en que se solicite de forma razonable. Haremos todo lo posible para subsanar el defecto notificado por usted de acuerdo con nuestro proceso estándar que implica (i) la recopilación de la incidencia notificada desde distintas fuentes; (ii) la realización de una evaluación del impacto mediante herramientas de evaluación para priorizar la incidencia; y (iii) la definición e implementación de una solución adecuada para la prioridad específica asignada, que puede ser una solución intermedia (por ejemplo, revisión o solución alternativa) o una futura Actualización (a corto o largo plazo) (“Proceso de Soporte”).
• Si no somos capaces de subsanar el defecto de acuerdo con nuestro Proceso de Soporte, tendrá derecho a las siguientes soluciones para su plan Hue Secure Basic y Hue Secure Premium de pago (si procede y según corresponda): (i) una reducción proporcional de la cuota de suscripción aplicable; o (ii) la rescisión de su plan de suscripción y el reembolso del importe prorrateado ya abonado por el periodo en el que experimente una falta de funcionalidad y de cualquier importe (si lo hubiera) ya abonado por cualquier periodo futuro. Nuestra incapacidad para subsanar el defecto incluirá (i) si la eliminación del defecto es imposible, (ii) el defecto no se subsana por estar asociado a costes desproporcionados, (iii) aparece una falta de conformidad a pesar de nuestro intento de subsanar el defecto, (iv) el defecto es tan grave que se justifica la reducción inmediata del precio o la rescisión, (v) rechazamos toda prestación suplementaria, o (vi) resulta obvio (incluida una declaración nuestra) que (en un plazo razonable, o sin mayores inconvenientes para usted) no podemos subsanar el defecto.
4. Contenido del Usuario:
a. Los Servicios Hue Secure ofrecen la posibilidad de capturar y/o grabar eventos de audio, vídeo, apertura/cierre y movimiento con marca de tiempo e imágenes (texto como subconjunto) mediante determinados Productos Hue Secure ("Contenido del Usuario"). No obstante, no tenemos acceso acceso al audio, el vídeo ni a las imágenes (el texto como subconjunto), pero sí a los metadatos que indican que se produjo un evento en un momento determinado y la clasificación del evento.
b. Usted es el único responsable de todo su Contenido de Usuario y nosotros no tendremos ninguna responsabilidad ante usted ni ante ninguna otra persona que utilice su cuenta de usuario con respecto a cualquier Contenido de Usuario. Deberá asegurarse de que los Productos Hue Secure solo graben Contenido de Usuario cuando usted esté autorizado. No transferirá ningún Contenido de Usuario que, por su contenido, forma, diseño o de cualquier otro modo, infrinja la legislación o la moral aplicables o vulnere los derechos de terceros. La infracción de cualquiera de los puntos anteriores es motivo de rescisión de su derecho a utilizar o acceder a los Servicios Hue Secure.
c. No podemos ver el Contenido de Usuario, salvo (i) los metadatos que indican que se ha producido un evento en un momento específico y la clasificación del evento; y (ii) si usted ha descargado el Contenido de Usuario (únicamente como Administrador) y lo ha compartido con nosotros según su criterio (por ejemplo, en relación con la calidad y la atención al consumidor). No obstante, podríamos revelar su Contenido de Usuario a las fuerzas de seguridad o a una autoridad gubernamental, si la ley así lo exige. En tal caso, usted deberá cooperar plenamente con nosotros para cumplir con dichos requisitos legales. Consulte nuestra sección "Hue Secure - Solicitudes de divulgación https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests.
d. Consumidores residentes en Canadá: Si su país de residencia es Canadá, para prestarle el Servicio Hue Secure, consiente el tratamiento de los Contenidos de Usuario que sean necesarios para la prestación de los Servicios de Hue Secure. Además, nos autoriza a anonimizar sus datos personales (un proceso en el que ya no es posible asociar los datos a un interesado concreto, ya sea por sí solos o combinados con otros datos) para utilizarlos con fines comerciales internos.
5. Acceso a funciones; precio; pago:
a. Cuando active sus productos Hue Secure a través de Hue app, tendrá derecho a una prueba de treinta (30) días (“Prueba”). Al finalizar la Prueba, tiene la opción (a través de la Hue app) de:
i. Usar determinadas funciones disponibles sin cargo adicional (“Acceso Libre”); o
ii. Suscribirse a un plan de suscripción por un cargo adicional. Las suscripciones están disponibles en dos planes diferentes, denominadas Hue Secure Basic y Hue Secure Premium. Puede elegir obtener una suscripción Hue Secure Basic o Hue Secure Premium como un plan mensual o anual, que continuará hasta que cancele su suscripción. A MENOS QUE NOS NOTIFIQUE ANTES DEL FINAL DEL PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN VIGENTE QUE NO DESEA CONTINUAR CON SU SUSCRIPCIÓN, USTED ENTIENDE QUE SU PLAN DE SUSCRIPCIÓN SE RENOVARÁ AUTOMÁTICAMENTE Y NOS AUTORIZA A COBRAR LOS PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN APLICABLES EN ESE MOMENTO PARA CADA PLAZO SUCESIVO, UTILIZANDO EL MÉTODO DE PAGO QUE PROPORCIONÓ A TRAVÉS DE LA TIENDA DE APLICACIONES CORRESPONDIENTE.
b. Una descripción completa de las características de Hue Secure Basic y Hue Secure Premium, junto con las tarifas aplicables, las condiciones de pago y los periodos de preaviso, se encuentra a su disposición en nuestro sitio web en https://www.philips-hue.com/securityplans. Las cuotas de suscripción a Hue Secure Basic y Hue Secure Premium se cobran por adelantado, el primer día del periodo de suscripción, ya sea mensual o anual, y usted las abona a través de la tienda de aplicaciones correspondiente (ya sea Apple o Google) que utilice (“Su tienda de aplicaciones”) (y, por tanto, se rige por los métodos de pago que elija utilizar en Su tienda de aplicaciones y las condiciones correspondientes).
c. Cuando realice un pedido de la suscripción Hue Secure Basic o Hue Secure Premium, se creará una suscripción válida, vinculante y exigible entre usted y nosotros y la obligación relacionada de pagar los precios correspondientes según el plan de suscripción aplicable. Si usted es un consumidor con sede en el EEE, entonces acepta expresamente que le brindemos los servicios bajo la suscripción correspondiente inmediatamente después de su compra y que pierde su derecho de desistimiento.
d. En caso de que no recibamos su pago a través de Su Tienda de aplicaciones, nos reservamos el derecho a cancelar su suscripción y solo tendrá derecho a utilizar el Acceso Gratuito.
e. Los precios en el momento de suscribirse a una suscripción Hue Secure Basic o Hue Secure Premium se aplicarán al periodo correspondiente por el que haya efectuado el pago (por ejemplo, si es anual, se aplicarán a ese periodo anual concreto y si es mensual, se aplicarán a ese mes concreto). Todas las tarifas incluyen el impuesto sobre el valor añadido si es aplicable en su jurisdicción.
f. Podemos actualizar el Acceso Gratuito, Hue Secure Basic y/o Hue Secure Premium introduciendo nuevas funciones, cambiar o interrumpir (temporal o permanentemente) cualquier función o componente de los mismos o imponer límites a determinadas funciones y/o cambiar las tarifas aplicables, las condiciones de pago, los plazos de preaviso u otras condiciones. Nos referimos a cualquiera de estas actualizaciones y cambios como “Actualización del Plan”. Le avisaremos de una Actualización del Plan (por correo electrónico o en la aplicación Hue) y durante el periodo de suscripción en el que ya hayamos recibido su pago por dicho plan de suscripción, cualquier Actualización del Plan estará disponible para usted durante el resto del periodo por el que haya pagado. Por ejemplo, si tiene una suscripción anual y ponemos a su disposición funciones adicionales en ese periodo anual pertinente por el que ya pagó, dichas funciones estarían disponibles para su uso a la tarifa ya pagada por dicho periodo (por lo que no le cobraremos adicionalmente por dichas funciones añadidas). Si no desea continuar con su plan Hue Secure Basic o Hue Secure Premium debido a una actualización del plan, puede rescindir dicha suscripción de acuerdo con el plazo de preaviso aplicable. Usted tiene derecho a rescindir su plan Hue Secure Basic o Hue Secure Premium si la Actualización del Plan afecta negativamente a su acceso o uso del plan respectivo, a menos que dicho impacto negativo sea solo menor. En ese caso, tendrá derecho a rescindir su plan Hue Secure Basic o Hue Secure Premium sin coste alguno en un plazo de 30 (treinta) días a partir de (i) la recepción de la información relativa a la Actualización del Plan o (ii) el momento en que la Actualización del plan haya entrado en vigor, si éste fuera posterior.
6. Indemnización: EL CONTRATO DE HUE SECURE ESTÁ PENSADO ÚNICAMENTE PARA SU BENEFICIO. EL CONTRATO DE PHILIPS HUE SECURE ESTÁ PENSADO ÚNICAMENTE PARA SU BENEFICIO. POR LO TANTO, EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, USTED ACEPTA INDEMNIZARNOS, DEFENDERNOS, LIBERARNOS Y EXIMIRNOS DE TODA RESPONSABILIDAD POR (I) TODAS LAS RECLAMACIONES, ACCIONES, PLEITOS Y CUALQUIER OTRA ACCIÓN LEGAL INTERPUESTA POR TERCEROS CONTRA NOSOTROS DERIVADA DE O RELACIONADA CON EL CONTRATO DE HUE SECURE, LOS PRODUCTOS DE HUE SECURE Y/O LOS SERVICIOS DE HUE SECURE (UNA “ACCIÓN DE TERCEROS”); Y (II) TODAS Y CADA UNA DE LAS PÉRDIDAS, DAÑOS Y PERJUICIOS, ACUERDOS Y SENTENCIAS RELACIONADOS (INCLUIDO EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS Y LOS COSTES EN LOS QUE HAYAMOS INCURRIDO, EVALUADOS O ENCONTRADOS EN NUESTRA CONTRA, O REALIZADOS POR NOSOTROS EN RELACIÓN CON O DERIVADOS DE CUALQUIERA DE DICHAS ACCIONES DE TERCEROS (“PÉRDIDAS RELACIONADAS CON TERCEROS”), INCLUSO SI DICHAS ACCIONES DE TERCEROS Y PÉRDIDAS RELACIONADAS CON TERCEROS SE DERIVAN DE NUESTRA NEGLIGENCIA DE CUALQUIER TIPO O GRADO, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO O GARANTÍA O CONDICIÓN, RESPONSABILIDAD OBJETIVA, INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, INVASIÓN DE LA PRIVACIDAD U OTRA FALTA. NADA DE LO AQUÍ CONTENIDO SE INTERPRETARÁ EN EL SENTIDO DE EXIGIR INDEMNIZACIÓN ALGUNA QUE ANULE O HAGA QUE ESTA SECCIÓN, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, SEA NULA Y/O INAPLICABLE EN VIRTUD DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZACIÓN NO SE APLICARÁ A NINGUNA CONDUCTA DOLOSA, GRATUITA, INTENCIONADA O IMPRUDENTE POR NUESTRA PARTE, NI A NINGUNA NEGLIGENCIA GRAVE POR NUESTRA PARTE EN AQUELLOS ESTADOS/PROVINCIAS/PAÍSES QUE NO PERMITAN LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR NEGLIGENCIA GRAVE. "TERCERO" SE DEFINE AQUÍ PARA INCLUIR A CUALQUIER PERSONA O ENTIDAD QUE NO SEA PARTE DEL CONTRATO DE HUE SECURE, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, UN CÓNYUGE, FAMILIAR, INVITADO, VECINO, INQUILINO O COMPAÑÍA DE SEGUROS.
7. Responsabilidad:
a. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SEREMOS RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO, MÚLTIPLE O CONSECUENTE (INCLUIDOS LOS HONORARIOS DE ABOGADOS) NI DEL LUCRO CESANTE QUE SE DERIVE DE LOS SERVICIOS DE HUE SECURE, AUN CUANDO HAYAMOS SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ES POSIBLE QUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE NO PERMITA LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD O DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO SER APLICABLE EN SU CASO. EN NINGÚN CASO NUESTRA RESPONSABILIDAD TOTAL ANTE USTED POR TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS Y CAUSAS DE ACCIÓN (YA SEAN CONTRACTUALES, EXTRACONTRACTUALES O DE OTRO TIPO) SUPERARÁ EL IMPORTE PAGADO POR USTED, EN SU CASO, POR LOS SERVICIOS DE HUE SECURE EN CUESTIÓN EN LOS DOCE (12) MESES ANTERIORES. ESTA LIMITACIÓN ES ACUMULATIVA Y NO SE VERÁ INCREMENTADA POR LA EXISTENCIA DE MÁS DE UN INCIDENTE O RECLAMACIÓN. SIGNIFY DECLINA TODA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER TIPO DE NUESTROS LICENCIANTES Y PROVEEDORES. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SEREMOS RESPONSABLES EN MODO ALGUNO DE NINGÚN CONTENIDO (INCLUIDO CUALQUIER CONTENIDO DE USUARIO), INCLUIDOS, ENTRE OTROS, CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN CUALQUIER CONTENIDO, O CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER TIPO INCURRIDOS EN RELACIÓN CON EL USO O LA EXPOSICIÓN A CUALQUIER CONTENIDO TRANSMITIDO, O PUESTO A DISPOSICIÓN DE OTRO MODO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE HUE SECURE.
b. USTED UTILIZA LOS SERVICIOS DE HUE SECURE POR SU CUENTA Y RIESGO. USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA ADECUADA PROTECCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD DE SU CONTENIDO DE USUARIO EN RELACIÓN CON SU USO DE LOS SERVICIOS DE HUE SECURE, Y ACEPTA EXIMIRNOS DE TODA RESPONSABILIDAD Y SE COMPROMETE A NO DEMANDARNOS POR CUALQUIER RECLAMACIÓN BASADA EN SU USO DE LOS SERVICIOS DE HUE SECURE, INCLUIDAS LAS RECLAMACIONES POR PÉRDIDA DE DATOS O CONTENIDO DE USUARIO.
8. Vigencia; terminación:
a. Término: El Acuerdo de Hue Secure comienza con su primer uso de cualquier Producto Hue Secure o de los Servicios Hue Secure y finaliza con la efectividad de una rescisión por nuestra parte o por parte de usted.
b. Terminación:
• Puede cancelar su plan de pago Hue Secure Basic o Hue Secure Premium en cualquier momento de acuerdo con los períodos de notificación de su plan Hue Secure Basic o Hue Secure Premium correspondiente.
• El derecho a rescindir el acuerdo por causa justificada no se verá afectado ni para usted ni para nosotros.
• A menos que se rescinda como se ha indicado con anterioridad, las disposiciones del Acuerdo de Philips Hue Secure siguen siendo aplicables a usted mientras siga utilizando algún Producto Hue Secure.
c. Consecuencias de la terminación: Al finalizar su plan Hue Secure Basic o Hue Secure Premium, se eliminará todo el Contenido de Usuario que hayamos almacenado en su nombre fuera del nuevo periodo de almacenamiento. Al eliminar su cuenta Hue, se anonimizarán todos los metadatos de eventos y datos de configuración y se eliminará el Contenido de Usuario.
9. Términos aplicables a determinados países. Esta sección 9 establece los términos aplicables a los residentes de determinados países. Si hay alguna diferencia entre esta sección 9 y cualquier otra disposición del Contrato de Hue Secure que no sea esta sección 9, prevalecerá esta sección 9.
a. Sección 3g (punto 4):
i. Se añadirá la frase siguiente si tiene su residencia en la República Checa: Con respecto a cualquier defecto, usted tendrá los derechos previstos en el Código Civil.
ii. Se añadirá la frase siguiente si tiene su residencia en Hungría: Tendrá los derechos previstos en el Decreto del Gobierno 373/2021 (VI.30.) y el Código Civil, que serán de aplicación conjunta.
b. Sección 5d:
i. Se sustituirá íntegramente por lo siguiente, si su residencia se encuentra en Polonia: En caso de que no recibamos su pago a través de la Tienda de aplicaciones, nos reservamos el derecho a cancelar su suscripción en un plazo de sesenta (60) días a partir de su pedido y solo tendrá derecho a utilizar el Acceso Gratuito.
c. Sección 6:
i. se sustituirá íntegramente por lo siguiente, si su residencia se encuentra en Austria, Bélgica, Croacia, la República Checa, Alemania, Grecia, Italia, Hungría, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, España, Suecia, Suiza: usted es responsable de la vulneración culpable del Contrato de Philips Hue conforme a la legislación aplicable.
d. Sección 7:
i. Se sustituirá íntegramente por lo siguiente, si su residencia se encuentra en Austria o Alemania: Queda excluida cualquier reclamación por daños y perjuicios. La exclusión de responsabilidad no se aplicará en la medida en que estemos sujetos a una responsabilidad obligatoria, por ejemplo, en virtud de la Ley de Responsabilidad por Productos ("Produkthaftungsgesetz"), en casos de dolo, negligencia grave, daños a la vida, la integridad física o la salud, o incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales ("wesentliche Vertragsverletzungen"). No obstante, salvo en los casos de la Ley de Responsabilidad por Productos, negligencia grave, dolo o daños a la vida, la integridad física o la salud, la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales se limitará al daño previsible típico de la relación contractual.
ii. Se sustituirá íntegramente por lo siguiente, si su residencia se encuentra en Bélgica, Croacia, la República Checa, Grecia, Italia, Hungría, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido: Quedan excluidas todas las reclamaciones por daños y perjuicios en la medida máxima permitida por la ley. Esta exclusión de responsabilidad no se aplicará a ninguna otra responsabilidad que no pueda excluirse por ley, por ejemplo, causar daños intencionadamente, o responsabilidad por muerte o lesiones personales resultantes de nuestra negligencia.
iii. Se eliminará por completo si su residencia se encuentra en Polonia, Rumanía, España.
e. Sección 8c:
i. Se añadirá la frase siguiente si tiene su residencia en la República Checa: Esta Sección se aplica en la medida máxima permitida por la ley aplicable.
f. Si tiene su residencia en Rumanía, se aplicará la siguiente sección adicional: Usted acepta que el Contrato de Hue Secure no incluye ninguna cláusula inusual (estándar) tal y como se define explícitamente en la legislación rumana. Usted acuerda y acepta irrevocablemente, a partir de la aceptación del Contrato de Hue Secure, todas las cláusulas establecidas en el mismo, especialmente (pero sin limitarse a) las siguientes secciones: 3.b-e, 3.f primer punto, apartado 2, 3.f, segundo punto, 4.b y 6.
g. Si tiene su residencia en Canadá (excepto la provincia de Quebec):
• La sección 9 de las Condiciones de Uso de Hue con respecto al Contrato de Hue se reemplaza por completo por:
RESOLUCIÓN DE LITIGIOS MEDIANTE ARBITRAJE VINCULANTE; RENUNCIA A ACCIONES COLECTIVAS.
Esta sección se aplicará si su (i) país de residencia o en el que está establecido es Canadá (excepto la provincia de Quebec); o (ii) su país de residencia o en el que está establecido no es Canadá (excepto la provincia de Quebec), pero usted presenta cualquier reclamación contra nosotros en Canadá (excepto la provincia de Quebec).
a. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y EXCLUYENDO A LOS RESIDENTES INDIVIDUALES DE LA PROVINCIA DE QUEBEC, (I) EL CONTRATO DE HUE SECURE SE RIGE POR LAS LEYES DE LA PROVINCIA DE ONTARIO. SIN DAR EFECTO A SU ELECCIÓN O CONFLICTO DE DISPOSICIONES LEGALES; Y (II) USTED Y NOSOTROS ESTAMOS DE ACUERDO EN RENUNCIAR A CUALQUIER DERECHO A LITIGAR RECLAMACIONES EN UN TRIBUNAL O ANTE UN JURADO, O A PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA O ACCIÓN REPRESENTATIVA CON RESPECTO A UNA RECLAMACIÓN. OTROS DERECHOS QUE USTED TENDRÍA SI ACUDIERA A LOS TRIBUNALES TAMBIÉN PUEDEN NO ESTAR DISPONIBLES O PUEDEN ESTAR LIMITADOS EN EL ARBITRAJE.
CUALQUIER RECLAMACIÓN, DISPUTA O CONTROVERSIA (YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O DE OTRO TIPO, PREEXISTENTE, PRESENTE O FUTURA, E INCLUIDAS LAS RECLAMACIONES LEGALES, DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR, DE DERECHO CONSUETUDINARIO, EXTRACONTRACTUALES INTENCIONADAS, POR MANDATO JUDICIAL Y DE EQUIDAD) ENTRE USTED Y NOSOTROS DERIVADA DE O RELACIONADA CON EL CONTRATO DE HUE SECURE Y/O LOS SERVICIOS DE HUE SECURE SE RESOLVERÁ EXCLUSIVA Y DEFINITIVAMENTE MEDIANTE ARBITRAJE VINCULANTE.
EN EL ARBITRAJE NO HAY JUEZ NI JURADO Y LA REVISIÓN JUDICIAL DE UN LAUDO ARBITRAL ES LIMITADA. EL ÁRBITRO DEBE ATENERSE A ESTE CONTRATO DE HUE SECURE Y PUEDE CONCEDER LAS MISMAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES QUE UN TRIBUNAL (INCLUIDOS LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS).
b. Para cualquier litigio, ya sea judicial o arbitral, primero debe darnos la oportunidad de resolver su reclamación enviando una descripción por escrito de la misma a la dirección que se indica en la sección (h). Tanto usted como nosotros nos comprometemos a negociar la reclamación de buena fe. Si usted y nosotros no logramos resolver la reclamación en un plazo de sesenta (60) días a partir de la recepción de la descripción de la reclamación y si usted ha hecho un esfuerzo de buena fe para resolver la reclamación directamente con nosotros durante ese tiempo, puede presentar la reclamación en arbitraje.
c. REGLAS DE ARBITRAJE Y FORO. El arbitraje se rige por la ley nacional de arbitraje de la provincia en la que usted resida y por el Reglamento de Arbitraje del ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/rules-codes/arbrules/) (“Reglamento ADRIC”), según proceda, salvo que se acuerde expresamente lo contrario en el presente documento. Las demandas de arbitraje se presentarán ante el ADR Institute of Canada, Inc. (“ADRIC”) y se presentarán de conformidad con el Reglamento ADRIC y deberán incluir: (1) el nombre, el número de teléfono, la dirección postal y la dirección de correo electrónico de la parte que solicita el arbitraje; (2) una declaración de las reclamaciones legales que se hacen valer y los fundamentos del hecho que da lugar a dichas reclamaciones; (3) una descripción de la reparación solicitada y un cálculo exacto y de buena fe de la cantidad en controversia (cualquier solicitud de medidas cautelares u honorarios de abogados no contará para el cálculo de la cantidad en controversia a menos que dichas medidas cautelares tengan por objeto el pago de dinero); y (4) la firma de la parte que solicita el arbitraje. Su demanda de arbitraje también debe entregarse a Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.
Con independencia de cualquier disposición en sentido contrario del Reglamento del ADRIC, el arbitraje será conocido por un único árbitro (seleccionado de conformidad con el Reglamento del ADRIC), que será un abogado o un exmagistrado. La sede del arbitraje será la capital de la provincia de su residencia principal en la fecha de entrada en vigor del presente Contrato de Hue Secure. No obstante, a petición suya, la audiencia de arbitraje podrá tener lugar en un lugar situado a menos de 45 kilómetros de su residencia principal en la fecha de entrada en vigor del presente Contrato de Hue Secure. Las partes acuerdan que el arbitraje puede proceder virtualmente, y el árbitro tiene la discreción de ordenar un arbitraje virtual a petición de cualquiera de las partes. Si ADRIC no está disponible para arbitrar, las partes seleccionarán de mutuo acuerdo un foro de arbitraje alternativo.
d. PODERES DEL ÁRBITRO: El árbitro tendrá autoridad exclusiva para resolver cualquier disputa relacionada con la arbitrabilidad y/o aplicabilidad de esta disposición de arbitraje, incluida cualquier impugnación de inconstitucionalidad o cualquier otra impugnación de que la disposición de arbitraje o este Contrato de Hue Secure es nulo, anulable o inválido por cualquier otro motivo. El árbitro estará facultado para conceder cualquier compensación que pudiera estar disponible en los tribunales en virtud de la ley o en equidad. Cualquier laudo del árbitro será definitivo y vinculante para cada una de las partes y podrá ser presentado como sentencia en cualquier tribunal de jurisdicción competente.
e. HONORARIOS DE ABOGADOS Y COSTAS. Usted y nosotros acordamos que seremos responsables del pago del saldo de cualquier tasa de presentación inicial en virtud del Reglamento ADRIC que supere los 200 USD para reclamaciones inferiores o iguales a 75.000 USD. Usted puede tener derecho a reclamar una indemnización en concepto de honorarios y gastos de abogados si prevalece en el arbitraje, en la medida prevista por la legislación aplicable y el Reglamento ADRIC. A menos que el árbitro determine que su reclamación fue frívola o presentada con fines de acoso, aceptamos que no solicitaremos, y por la presente renunciamos a todos los derechos que podamos tener en virtud de la legislación aplicable o el Reglamento ADRIC, a recuperar los honorarios y gastos de abogados si prevalecemos en el arbitraje.
f. RENUNCIA A DEMANDA COLECTIVA. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE Y CON EXCLUSIÓN DE LOS RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE QUEBEC, las partes acuerdan que ambas renuncian al derecho a un juicio con jurado, y que cada una podrá presentar reclamaciones contra la otra únicamente a título individual, y no como demandante o miembro de una demanda colectiva en cualquier pretendida demanda colectiva. NO SE PERMITEN LOS ARBITRAJES COLECTIVOS NI LAS DEMANDAS COLECTIVAS. TANTO USTED COMO NOSOTROS ACORDAMOS QUE CUALQUIER PROCEDIMIENTO, YA SEA EN ARBITRAJE O ANTE UN TRIBUNAL, SE LLEVARÁ A CABO ÚNICAMENTE A TÍTULO INDIVIDUAL Y NO EN UNA DEMANDA COLECTIVA, MASIVA O REPRESENTATIVA, NI COMO MIEMBRO EN UNA DEMANDA COLECTIVA, CONSOLIDADA O REPRESENTATIVA. El tribunal arbitral no podrá consolidar las demandas de más de una persona y no podrá presidir ninguna forma de procedimiento representativo o colectivo. El tribunal arbitral no está facultado para considerar la aplicabilidad de esta renuncia al arbitraje colectivo y cualquier impugnación de la renuncia al arbitraje colectivo solo podrá plantearse ante un tribunal de jurisdicción competente.
Si se determina que alguna disposición de este acuerdo de arbitraje no es aplicable, se eliminará la disposición no aplicable y se aplicarán las condiciones de arbitraje restantes.
g. EXCEPCIONES AL ARBITRAJE. Sin perjuicio de lo anterior, cada una de las partes conserva el derecho a que un litigio se juzgue en un tribunal de escasa cuantía, siempre que el litigio entre dentro de los límites jurisdiccionales de dicho tribunal y reúna los demás requisitos para juzgarse en dicho tribunal, busque una reparación individualizada, y siempre que la acción permanezca en dicho tribunal y no sea retirada o recurrida ante un tribunal de jurisdicción general.
Con independencia de cualquier disposición en contrario de esta sección, nada de lo dispuesto en esta sección le impide presentar una denuncia o una reclamación, solicitud o acusación ante cualquier organismo o tribunal gubernamental o administrativo aplicable, o solicitar una reparación en virtud de la legislación aplicable de protección de los consumidores si, y en la medida en que, los términos de la legislación aplicable le autoricen a hacerlo y excluyan el recurso exclusivo previo a la disputa al arbitraje. Esta sección tampoco impide a los organismos administrativos federales, provinciales o locales resolver reclamaciones y conceder compensaciones basadas en dichas reclamaciones si y en la medida en que los términos de la legislación aplicable excluyan el recurso exclusivo previo a la disputa al arbitraje. Nada de lo dispuesto en esta sección impide o excusa a una parte de satisfacer cualquier condición precedente y/o de agotar los recursos administrativos en virtud de la legislación aplicable antes de entregar una notificación de solicitud de arbitraje. Quedan excluidos de la cobertura de esta sección los litigios entre las partes que no puedan someterse a arbitraje previo a la disputa, incluido lo dispuesto por la legislación aplicable.
h. OPCIÓN DE EXCLUSIÓN: sin perjuicio de lo anterior, puede optar por presentar su reclamación ante un tribunal si opta por excluirse de esta sección 9 en un plazo de treinta días a partir de la fecha en que acepte por primera vez el Contrato de Hue Secure a través de nuestra app. Puede optar por no participar en Canada Arbitration Opt-Out (onetrust.com) o enviándonos una notificación por escrito con su nombre, apellidos y la dirección de correo electrónico que haya utilizado para enviar información a nuestro sitio web y/o aplicación a:
Signify Canada Ltd.
Attn: Legal Department - Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out
281 Hillmount Rd
Markham, ON Canadá L6C 2S3
i. Si usted opta por excluirse de esta sección o si esta sección 9 se considera inaplicable o si no se aplica a usted, entonces la totalidad de esta sección 9 será nula y sin efecto y, en ese caso, por la presente se somete irrevocablemente a la jurisdicción personal y exclusiva de los tribunales de la provincia de Ontario para la resolución de cualquier demanda o procedimiento judicial permitido en virtud de esta sección. Si cualquier parte de esta sección se considera ilegal, nula o inaplicable por cualquier árbitro o tribunal de jurisdicción competente, esta sección en su conjunto no será considerada ilegal, nula o inaplicable, sino que solo se eliminará de esta sección la parte de esta sección que sea ilegal, nula o inaplicable.
h. Si tiene su residencia en los Estados Unidos de América:
• La sección 9 de las Condiciones de Uso de Hue con respecto al Contrato de Hue se reemplaza por completo por:
RESOLUCIÓN DE LITIGIOS MEDIANTE ARBITRAJE VINCULANTE; RENUNCIA A ACCIONES COLECTIVAS.
Esta sección 9 se aplicará si su (i) país de residencia o en el que está establecido es Estados Unidos; o (ii) su país de residencia o en el que está establecido no es Estados Unidos, pero usted presenta cualquier reclamación contra nosotros en Estados Unidos.
a. EL CONTRATO DE HUE SECURE SE RIGE POR LAS LEYES DEL ESTADO DE NUEVA JERSEY, DEJANDO SIN EFECTO SU ELECCIÓN O CONFLICTO DE DISPOSICIONES LEGALES; Y (II) USTED Y NOSOTROS ESTAMOS DE ACUERDO EN RENUNCIAR AL DERECHO A LITIGAR RECLAMACIONES EN UN TRIBUNAL O ANTE UN JURADO, O A PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA O DEMANDA REPRESENTATIVA CON RESPECTO A UNA RECLAMACIÓN. OTROS DERECHOS QUE USTED TENDRÍA SI ACUDIERA A LOS TRIBUNALES TAMBIÉN PUEDEN NO ESTAR DISPONIBLES O PUEDEN ESTAR LIMITADOS EN EL ARBITRAJE. OTROS DERECHOS QUE USTED TENDRÍA SI ACUDIERA A LOS TRIBUNALES TAMBIÉN PUEDEN NO ESTAR DISPONIBLES O PUEDEN ESTAR LIMITADOS EN EL ARBITRAJE.
CUALQUIER RECLAMACIÓN, DISPUTA O CONTROVERSIA (YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O DE OTRO TIPO, PREEXISTENTE, PRESENTE O FUTURA, E INCLUIDAS LAS RECLAMACIONES LEGALES, DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR, DE DERECHO CONSUETUDINARIO, EXTRACONTRACTUALES INTENCIONADAS, POR MANDATO JUDICIAL Y DE EQUIDAD) ENTRE USTED Y NOSOTROS DERIVADA DE O RELACIONADA CON EL CONTRATO DE HUE SECURE Y/O LOS SERVICIOS DE HUE SECURE SE RESOLVERÁ EXCLUSIVA Y DEFINITIVAMENTE MEDIANTE ARBITRAJE VINCULANTE.
EN EL ARBITRAJE NO HAY JUEZ NI JURADO Y LA REVISIÓN JUDICIAL DE UN LAUDO ARBITRAL ES LIMITADA. EL ÁRBITRO DEBE ATENERSE A ESTE CONTRATO DE HUE SECURE Y PUEDE CONCEDER LAS MISMAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES QUE UN TRIBUNAL (INCLUIDOS LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS).
b. Para todas las disputas, ya sea en los tribunales o arbitraje, primero debe darnos la oportunidad de resolver su reclamación mediante el envío de una descripción por escrito de la reclamación a Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, Nueva Jersey 08807, EE. UU. con copia al Departamento Legal de Signify en la misma dirección. Tanto usted como nosotros nos comprometemos a negociar la reclamación de buena fe. Si usted y nosotros no logramos resolver la reclamación en un plazo de sesenta (60) días a partir de la recepción de la descripción de la reclamación y si usted ha hecho un esfuerzo de buena fe para resolver la reclamación directamente con nosotros durante ese tiempo, puede presentar la reclamación en arbitraje.
c. El arbitraje lo administrará la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA") de acuerdo con las Normas de Arbitraje de Consumo y los Procedimientos Suplementarios para Disputas Relacionadas con el Consumo (las "Normas de la AAA") vigentes en ese momento, excepto en lo modificado por la presente sección 9. (Las Normas de la AAA están disponibles en adr.org). En concreto, las Normas de Arbitraje de Consumo establecen:
• Las reclamaciones se pueden presentar en AAA a través de Internet (www.adr.org);
• Los árbitros deben ser neutrales y ninguna de las partes puede seleccionar unilateralmente a un árbitro;
• Los árbitros deben revelar cualquier parcialidad, interés en el resultado del arbitraje o relación con cualquiera de las partes;
• Las partes conservan el derecho a recurrir a un tribunal de menor cuantía para determinadas reclamaciones, a su elección;
• La tasa de solicitud inicial para el consumidor tiene un límite de 200 dólares;
• El consumidor puede elegir el lugar de la audiencia y participar en directo, por teléfono, videoconferencia o, en el caso de reclamaciones inferiores a 25.000 USD, mediante la presentación de documentos;
• El árbitro puede conceder cualquier recurso que las partes podrían haber recibido en los tribunales para resolver la reclamación individual de la parte.
El arbitraje se llevará a cabo ante un único árbitro neutral que se encontrará en el lugar en el que tendrá lugar el arbitraje o en sus proximidades. El arbitraje se llevará a cabo en un lugar que sea razonablemente conveniente para usted. El árbitro tendrá autoridad exclusiva para resolver cualquier disputa relacionada con la arbitrabilidad y/o aplicabilidad de esta disposición de arbitraje, incluida cualquier impugnación de inconstitucionalidad o cualquier otra impugnación de que la disposición de arbitraje o este Contrato de Hue Secure son nulos, anulables o inválidos por cualquier otro motivo. El árbitro estará facultado para conceder cualquier compensación que pudiera estar disponible en los tribunales en virtud de la ley o en equidad. Cualquier laudo del árbitro será definitivo y vinculante para cada una de las partes y podrá ser presentado como sentencia en cualquier tribunal de jurisdicción competente.
d. MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE LA AAA - HONORARIOS DE ABOGADOS Y COSTAS. Usted y nosotros acordamos que seremos responsables del pago del saldo de cualquier tasa de presentación inicial en virtud de las Reglas de la AAA que supere los 200 USD para reclamaciones de 75.000 USD o menos. Usted puede tener derecho a reclamar una indemnización en concepto de honorarios y gastos de abogado si prevalece en el arbitraje, en la medida prevista por la legislación aplicable y las Reglas de la AAA. A menos que el árbitro determine que su reclamación fue frívola o presentada con fines de acoso, aceptamos que no solicitaremos, y por la presente renunciamos a todos los derechos que podamos tener en virtud de la legislación aplicable o las Reglas de la AAA, a recuperar los honorarios y gastos de abogados si prevalecemos en el arbitraje.
e. RENUNCIA A DEMANDA COLECTIVA. Las partes acuerdan que ambas renuncian al derecho a un juicio con jurado, y que cada una podrá presentar reclamaciones contra la otra únicamente a título individual, y no como demandante o miembro de una demanda colectiva en cualquier pretendida demanda colectiva. NO SE PERMITEN LOS ARBITRAJES COLECTIVOS NI LAS DEMANDAS COLECTIVAS. TANTO USTED COMO NOSOTROS ACORDAMOS QUE CUALQUIER PROCEDIMIENTO, YA SEA EN ARBITRAJE O ANTE UN TRIBUNAL, SE LLEVARÁ A CABO ÚNICAMENTE A TÍTULO INDIVIDUAL Y NO EN UNA DEMANDA COLECTIVA, MASIVA O REPRESENTATIVA, NI COMO MIEMBRO EN UNA DEMANDA COLECTIVA, CONSOLIDADA O REPRESENTATIVA. El tribunal arbitral no podrá consolidar las demandas de más de una persona y no podrá presidir ninguna forma de procedimiento representativo o colectivo. El tribunal arbitral no está facultado para considerar la aplicabilidad de esta renuncia al arbitraje colectivo y cualquier impugnación de la renuncia al arbitraje colectivo solo podrá plantearse ante un tribunal de jurisdicción competente.
Si se determina que alguna disposición de este acuerdo de arbitraje no es aplicable, se eliminará la disposición no aplicable y se aplicarán las condiciones de arbitraje restantes.
f. El derecho al arbitraje en virtud del presente Contrato de Hue Secure está protegido por la Ley Federal de Arbitraje (9 U.S.C. §§ 1 et seq.). Ambas partes acuerdan que la relación entre las partes implica comercio interestatal. La sentencia sobre el laudo así dictado podrá presentarse ante un tribunal competente o podrá solicitarse a dicho tribunal la aceptación judicial de cualquier laudo y una orden de ejecución, según sea el caso.
EXCEPCIONES AL ARBITRAJE. Sin perjuicio de lo anterior, cada una de las partes conserva el derecho a que un litigio se juzgue en un tribunal de escasa cuantía, siempre que el litigio entre dentro de los límites jurisdiccionales de dicho tribunal y reúna los demás requisitos para juzgarse en dicho tribunal, busque una reparación individualizada, y siempre que la acción permanezca en dicho tribunal y no sea retirada o recurrida ante un tribunal de jurisdicción general.
versión de septiembre de 2025 - aplicable desde la Aplicación 5
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.