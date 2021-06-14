Términos de venta de la tienda

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DE PHILIPS HUE

AL REALIZAR UN PEDIDO DE PRODUCTOS EN ESTE SITIO WEB O A TRAVÉS DE ESTA APLICACIÓN, ACEPTA Y QUEDA VINCULADO POR LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES. NO PUEDE REALIZAR PEDIDOS NI OBTENER PRODUCTOS DE ESTE SITIO WEB O DE ESTA APLICACIÓN SI (A) NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS, (B) NO TIENE LA MAYORÍA DE EDAD (i) (18 AÑOS COMO MÍNIMO) O (ii) NO TIENE LA EDAD LEGAL REQUERIDA PARA FIRMAR UN CONTRATO VINCULANTE CON LA ENTIDAD DE SIGNIFY EN ESPAÑA QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN O (C) LA LEY APLICABLE LE PROHÍBE EL ACCESO O EL USO DE ESTE SITIO WEB O DE LA APLICACIÓN.

ENTIDAD DE SIGNIFY:

SIGNIFY IBERIA, S.L.U.

C/ María de Portugal nº1, 28050, Madrid

NIF: B-47002811

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 33739, Folio 142, Sección 8.ª, Hoja M-607302, Inscripción 2.ª

Teléfono: 0080074454775

1. Acerca de estos Términos. Estos términos y condiciones (estos «Términos») se aplican a la compra y venta de productos a través del sitio web de Philips Hue o de la aplicación Philips Hue (colectivamente, el «Sitio») para su entrega en España. Estos Términos están sujetos a cambios por parte de la Entidad de Signify arriba indicada («Signify») sin previo aviso por escrito en cualquier momento, a criterio exclusivo de Signify. Cualquier cambio en estos Términos solo será aplicable a los pedidos realizados con posterioridad a dicho cambio. Debe revisar estos Términos antes de comprar cualquier producto que esté disponible a través del Sitio.

Debe revisar con atención la Declaración de privacidad de Signify antes de realizar un pedido de productos a través de este Sitio (consulte apartado 9).

Para los productos de Philips Hue, el acceso y uso del software integrado en dichos productos, el acceso y uso de la aplicación que se descargue en su smartphone o tableta, y los servicios y características accesibles para dichos productos a través del Sitio se rigen por los términos y condiciones de los Términos de uso aplicables del producto de Philips Hue (disponibles a través de la aplicación).

Realización del pedido. Cuando realiza un pedido, se suscribe un contrato válido, vinculante y aplicable regido por estos Términos entre usted y Signify. Signify le enviará un correo electrónico acusando recibo del mismo con el número del pedido y los detalles de los artículos que ha solicitado. Signify conservará el documento electrónico mediante el cual se formaliza el contrato en idioma español y será accesible.

En caso de detectar que se ha producido algún error al introducir sus datos, este sitio web y la aplicación ofrecen los detalles de todos los productos y datos que ha añadido a la cesta durante el proceso de compra, de modo que, antes de realizar el pago, podrá modificar los detalles del pedido. Si detecta un error en el pedido una vez finalizado el proceso de compra, deberá ponerse de inmediato en contacto con nuestro servicio de atención al cliente que se indica a continuación (ver apartado 13).

Aunque Signify hará todo lo posible por suministrarle los productos indicados en la confirmación del pedido de Signify, puede haber ocasiones en las que Signify no pueda suministrar los productos porque, por ejemplo, (i) dichos productos ya no se fabrican o están agotados o no están disponibles actualmente,

(ii) Signify no puede obtener los componentes pertinentes o (iii) hubo un error de precio. En tales circunstancias, Signify se pondrá en contacto con usted y podrá sugerirle productos alternativos que podría desear comprar (al mismo o distinto precio). En el caso de un error en el precio, Signify le comunicará el precio correcto. Si usted no acepta la sustitución propuesta por Signify o la modificación del precio, entonces Signify cancelará el pedido y le devolverá cualquier importe que haya abonado a Signify en relación con el pedido.

2. Precios. Todos los precios, descuentos y promociones publicados en el Sitio están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios se indican en la moneda local. El precio que se cobre por un producto será el precio en vigor en el momento de realizar el pedido y figurará en la factura. Los aumentos de precio sólo se aplicarán a los pedidos realizados después de dichos cambios. Para los residentes en la Unión Europea, el impuesto sobre el valor añadido está incluido en el precio del producto. Sin embargo, es posible que los precios no incluyan otros impuestos o tasas locales aplicables, como el impuesto estatal sobre las ventas para los residentes en Estados Unidos o los gastos de envío. Todos estos impuestos y cargos se añadirán al total de la mercancía y se detallarán en la cesta de la compra antes de proceder al pago y en el correo electrónico de confirmación del pedido. Signify se esfuerza por mostrar información precisa sobre los precios, sin embargo, Signify podría, en ocasiones, cometer errores tipográficos involuntarios, inexactitudes u omisiones relacionadas con los precios y la disponibilidad. Signify se reserva el derecho de corregir cualquier error, inexactitud u omisión en cualquier momento. Si paga con tarjeta de crédito, el importe total del pedido se reflejará en su extracto en su moneda local.

3. Pago de los productos. Los Términos de pago se determinan a criterio exclusivo de Signify y, a menos que Signify acuerde lo contrario por escrito, Signify debe recibir el pago en el momento de realizar el pedido. Puede pagar los productos a través de los métodos de pago facilitados como opciones de pago a la hora de efectuar la compra. Usted declara y garantiza que (i) la información de la tarjeta de crédito que proporciona a Signify es veraz, correcta y completa, (ii) usted está debidamente autorizado a utilizar dicha tarjeta de crédito para la compra, (iii) la empresa de la tarjeta de crédito abonará los cargos en los que incurra y (iv) usted pagará los cargos en los que incurra según los precios publicados como se describe en el apartado 2, más arriba.

Pago de facilitación. Signify ha contratado a Luzern Technology Solutions Limited, un proveedor de servicios externo, para que preste determinados servicios relacionados con el procesamiento de los pagos, incluido el procesamiento de tarjetas, el cambio de divisas, la verificación de la identidad, el análisis de fraude y el cumplimiento de normativas. En consecuencia, Signify puede facilitar su información personal o transaccional a este proveedor de servicios externo cuando sea necesario para la prestación de dichos servicios. Dicha transferencia de información personal/transaccional se regirá por la Declaración de privacidad de Signify, tal y como se establece en el apartado 9, a continuación, y por la declaración de privacidad del proveedor de servicios externo, que se puede consultar aquí: https://luzern.co/privacy-policy/

4. Entrega de los productos. Signify organizará el envío (pero no la instalación) de los productos. Consulte la página de cada producto para conocer las opciones de entrega específicas. Signify puede realizar envíos parciales de sus pedidos.

Se transferirá la titularidad de los productos en el momento (a) del pago a Signify o (b) de la entrega de los productos, lo que ocurra más tarde. Se le transferirá el riesgo de pérdida y daño en los productos en el momento de la entrega de los productos. Las fechas de envío y entrega son sólo estimaciones y no se pueden garantizar. Signify no se responsabiliza de los retrasos en los envíos.

Signify utiliza un transportista para la entrega de los productos. En cuanto el transportista reciba los productos, Signify le enviará un correo electrónico con un número de seguimiento, para que pueda hacer el seguimiento de la entrega. Tenga en cuenta que en este momento sólo realizamos entregas en los países indicados en el Sitio. No aceptamos pedidos que se deban entregar fuera de estos países.

5. Derecho de desistimiento. Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 30 días naturales sin necesidad de justificación. El plazo de desistimiento expirará a los 30 días naturales del día en que usted o un tercero por usted indicado, distinto del transportista, adquirió la posesión material del producto. Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos a Signify Iberia, S.L.U, Departamento de Atención al Cliente, calle María de Portugal 1, 28050 Madrid su decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal).

Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura en el Anexo 1 de los presentes términos y condiciones, aunque su uso no es obligatorio. Tiene usted asimismo la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente el modelo de formulario de desistimiento o cualquier otra declaración inequívoca a través del formulario de contacto de nuestro sitio web accesible en la siguiente dirección: https://www.philips- hue.com/es-es/support/contact-form. Si recurre a esa opción, le comunicaremos sin demora en un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico) la recepción de dicho desistimiento. Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

Consecuencias del desistimiento: En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted, incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la elección por su parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe de su decisión de desistir del presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por usted para la transacción inicial. No incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso. En el caso de que usted haya recibido el producto, le facilitaremos un número de referencia y recogeremos el producto en el lugar donde fue entregado y nos haremos cargo de los costes de devolución del mismo.

Solo será usted responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.

6. Derecho a devolver los productos. Además, y sin limitar los derechos de devolución/períodos de desistimiento legales, Signify aceptará la devolución de los productos (excepto los productos designados en el Sitio como de venta final o no retornables) para el reembolso de su precio de compra, siempre que dicha devolución se haga de acuerdo con el período aplicable especificado en la Política de Devolución de Signify, disponible en: http://www.philips-hue.com/shopreturns, con una prueba válida de compra y siempre que dichos productos se devuelvan en las condiciones originales. Para iniciar el proceso de devolución, consulte la información aplicable sobre la devolución de sus productos que se encuentra en el Sitio.

Usted tiene la responsabilidad de hacerse cargo de todos los gastos de envío y manipulación de los artículos devueltos, a menos que se especifique lo contrario. Asimismo asume el riesgo de pérdida durante el envío.

El reembolso se abonará a través del mismo método de pago utilizado para realizar la compra original en el Sitio.

En el caso de devoluciones de productos defectuosos, consulte la garantía del fabricante (consulte el apartado 7) incluida con el producto o tal como se indica en la descripción del producto en el Sitio de Signify.

7. Garantía limitada. LA GARANTÍA ESTÁNDAR DEL PRODUCTO DE SIGNIFY ES ADICIONAL Y NO AFECTA A SUS DERECHOS LEGALES COMO CONSUMIDOR.

En la mayoría de los casos, los productos de Signify se venden conforme a una garantía limitada estándar aplicable, tanto si acompaña al producto como si se publica en el sitio como garantía estándar aplicable de un producto (la «Garantía de producto estándar»). En el caso de los productos vendidos por Signify que no estén sujetos a una garantía de producto estándar aplicable, Signify garantiza que, durante dos (2) años a partir de la entrega, los componentes de hardware del producto estarán libres de defectos en el material o en la mano de obra que impidan el correcto funcionamiento del producto cuando se utiliza del modo indicado y de acuerdo con las especificaciones facilitadas por Signify, teniendo en cuenta el rendimiento general del producto y según un promedio de hasta 3 horas de funcionamiento al día/7 días a la semana. Signify no proporciona ninguna garantía sobre los elementos de software en los productos ni en productos de terceros.

A menos que se acuerde lo contrario por escrito, Signify no ofrece ninguna garantía sobre los productos, software, aplicaciones o servicios de terceros. El usuario reconoce que ciertos acuerdos de licencia de usuario final, términos de uso, términos de servicio o términos similares podrían limitar el período de garantía del software relacionado o correspondiente (incluidas aplicaciones web o móviles).

A menos que se especifique lo contrario en la garantía estándar del producto, (i) si tiene una reclamación válida de garantía, deberá notificarlo sin demora a Signify antes del final del período de garantía; (ii) si tiene una reclamación válida de garantía, Signify deberá, en un plazo razonable, a elección de Signify, reparar el producto u ofrecer un producto de reemplazo; (iii) si, a pesar de los esfuerzos razonables de Signify, un producto no se puede reparar o reemplazar, Signify efectuará el reembolso correspondiente del dinero abonado por la compra del producto; (iv) las reparaciones, reemplazos o soluciones no ampliarán ni renovarán el período de garantía original; (v) los productos de reemplazo suministrados por Signify pueden presentar pequeñas variaciones en el diseño y/o en las especificaciones que no afecten a la funcionalidad del producto reemplazado; (vi) si la reclamación de garantía no es válida, usted correrá con los gastos de transporte del producto devuelto; (vii) la garantía de Signify no cubre los productos que no se hayan instalado correctamente y que no se utilicen de acuerdo con los manuales de usuario y otras instrucciones de Signify. Para evitar dudas, Signify no será responsable en ningún caso de los costes relativos a la desinstalación, retirada o sustitución de cualquier producto, incluida la mano de obra.

Usted reconoce y acepta que determinadas funcionalidades de los productos podrían depender de la disponibilidad y del correcto funcionamiento de los fabricantes y proveedores de servicios de terceros, incluidos los dispositivos y servicios de conectividad y comunicación de los proveedores y operadores móviles. Estos están fuera del control de Signify y Signify no tiene ninguna responsabilidad sobre el rendimiento (o la falta del mismo) de tales servicios o dispositivos de terceros.

8. Bienes no destinados a la reventa o a la exportación. Algunas transacciones pueden estar sujetas a leyes y reglamentos de control de exportaciones o importaciones que prohíben o restringen la (re)exportación o transferencia de determinados artículos a cientos países, entidades o particulares, como las leyes y reglamentos de la ONU, la UE y los EE. UU. («Regulaciones de exportación»). La (re)exportación o la transferencia de productos están sujetas en todos los aspectos a los Reglamentos de Exportación aplicables y a la jurisdicción de las autoridades pertinentes responsables de los Reglamentos de Exportación. Si alguna (re)exportación o transferencia requiere una licencia de exportación o importación o, por el contrario, está prohibida o restringida en virtud de los Reglamentos de Exportación, Signify puede, según su criterio exclusivo, suspender las obligaciones que tenga con usted hasta que se conceda dicha licencia o por la duración de cualquier restricción o prohibición, o cancelar (la parte correspondiente de) la venta sin incurrir en ninguna responsabilidad.

9. Privacidad y protección de datos. Todos los datos personales se procesarán de acuerdo con lo establecido en el presente documento y con la siguiente Declaración de privacidad: https://www.signify.com/es-es/aviso-de-privacidad

10. Licencia de software integrado; derechos de propiedad. Signify es y seguirá siendo el propietario único y exclusivo de todos los derechos de propiedad intelectual (incluidas patentes, modelos de utilidad, diseños registrados y no registrados, derechos de autor, derechos de bases de datos, marcas comerciales, nombres de dominio, secretos comerciales, know-how, derechos de topografía de CI de semiconductores y todos los registros, solicitudes, renovaciones, extensiones, combinaciones, divisiones, continuaciones o reediciones de cualquiera de los anteriores), tanto ahora como en el futuro (incluidos, entre otros, cualquier mejora o modificación de los mismos), comoquiera y quienquiera que los conciba o desarrolle, ya sea o no reducidos a forma tangible o reducidos a la práctica, con respecto a todos los productos vendidos u ofrecidos para la venta de acuerdo con estos Términos (de forma conjunta, los «Derechos de propiedad intelectual»). No utilizará los Derechos de Propiedad Intelectual de Signify en ninguno de sus anuncios, comunicaciones, publicaciones u otras obras sin el permiso previo por escrito de Signify. No debe eliminar, ofuscar, desfigurar, cubrir ni modificar ninguna marca de Signify u otra marca, ni añadir ninguna marca de Signify u otra marca a ningún material proporcionado por Signify ni a ningún Producto ni su embalaje. No registrará ni utilizará ninguna marca que pueda causar confusión con los derechos de propiedad intelectual de Signify.

11. Circunstancias fuera de nuestro control razonable. Signify hará todo lo posible para cumplir con las obligaciones contraídas en virtud de una confirmación de pedido. Sin embargo, Signify no se puede considerar responsable de los retrasos o del incumplimiento si dicho retraso o incumplimiento deriva de alguna circunstancia fuera de nuestro control razonable incluidos, entre otros, casos fortuitos, terremotos, incendios, inundaciones, guerras, disturbios civiles o militares, actos de terrorismo, sabotaje, huelgas laborales, epidemias, pandemias, disturbios, fallos en los servicios públicos y averías o pérdida de hardware/software, o cualquier otra causa, ya sea similar o diferente a cualquiera de las anteriores, que Signify no podría haber evitado con una precaución razonable. En caso de retraso, Signify cumplirá con sus obligaciones en cuanto sea razonablemente posible.

12. Ley aplicable y jurisdicción. Estos Términos y todas las reclamaciones que surjan de los mismos o estén relacionadas con ellos o con la compra de productos conforme a estos Términos, se rigen por la legislación del fuero donde usted reside, sin perjuicio de los principios de elección de ley o de conflicto de leyes de su jurisdicción. No se aplica la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.

Si tiene alguna reclamación, póngase en contacto con nosotros a través de https://www.philips- hue.com/support#contact. Si considera que su reclamación no se ha atendido de forma adecuada, puede—sin que nada le obligue a ello— utilizar la plataforma de resolución de litigios en línea (ODR), accesible en: http://ec.europa.edu/odr. Todas las reclamaciones deberán presentarse en el plazo de un (1) año a partir del surgimiento de la reclamación, en la medida en que lo permita la legislación aplicable.

13. Servicio de atención al cliente y contacto con Signify. Para presentar una reclamación de garantía o para otro tipo de asistencia al cliente, visite el siguiente enlace para consultar la información de contacto de Signify en su localidad: https://www.philips-hue.com/support#contact

Salvo que se indique explícitamente lo contrario, cualquier notificación que envíe a Signify se enviará a través de http://www.philips-hue.com/support#contact. En el caso de los avisos que Signify le envía, usted acepta recibir avisos y otras comunicaciones mediante la publicación de avisos por parte de Signify en el Sitio, el envío de un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que usted facilite o el envío de un aviso por correo a su dirección de facturación. Usted acepta que todos los acuerdos, avisos, divulgaciones y otras comunicaciones que Signify le facilite de acuerdo con lo antedicho satisfacen cualquier requisito legal de que dichas comunicaciones sean por escrito. Las notificaciones se considerarán entregadas (i) 24 horas después de la publicación de la notificación en el Sitio o del envío de un mensaje electrónico, a menos que se notifique a la parte remitente que el mensaje no llegó al destinatario, o (ii) en el caso de envío por correo, tres días después de la fecha de envío. Usted acepta que una versión impresa de estos Términos y cualquier notificación realizada en formato electrónico serán admisibles en procedimientos judiciales o administrativos basados en estos Términos o relacionados con ellos, en la misma medida y bajo las mismas condiciones que otros documentos y registros comerciales generados y conservados originalmente en formato impreso.

14. Promociones. Las promociones disponibles a través del Sitio se pueden regir por reglas independientes de estos Términos. Si participa en alguna promoción, revise las reglas aplicables así como la Declaración de privacidad de Signify. Si las reglas de una promoción entran en conflicto con estos Términos, se aplicarán las reglas de la promoción. Es posible que ofrezcamos de vez en cuando promociones en el Sitio que pueden afectar a los precios y que se rijan por términos y condiciones distintos de estos Términos. Si hay un conflicto entre los términos de una promoción y los presentes Términos, tendrán prioridad los términos de la promoción.

15. Cesión. No puede ceder ninguno de sus derechos ni delegar ninguna de sus obligaciones en virtud de los presentes Términos sin el consentimiento previo por escrito de Signify. Cualquier pretendida cesión o delegación que infrinja este apartado se considera nula y sin efecto. Ninguna cesión o delegación le exime de ninguna de sus obligaciones en virtud de los presentes Términos.

16. Renuncias. El hecho de que Signify no haga valer algún derecho o disposición de los presentes Términos no constituirá una renuncia a la aplicación futura de dicho derecho o disposición. La renuncia a cualquier derecho o disposición solo será efectiva si se realiza por escrito y está firmada por el representante debidamente autorizado de Signify.

17. No habrá terceros beneficiarios. Estos Términos no confieren ni pretenden conferir ningún derecho o recurso a ninguna persona que no sea usted.

18. Divisibilidad. Si alguna de las disposiciones de estos Términos no es válida, es ilegal, nula o inaplicable, dicha disposición se considerará separada de estos Términos y no afectará a la validez o aplicabilidad de las restantes disposiciones de estos Términos.

v. noviembre 2020

ANEXO 1: MODELO DE FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

(solo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)

A la atención de Signify Iberia, S.L.U, Departamento de Atención al Cliente, calle María de Portugal 1, 28050 Madrid o a través de https://www.philips-hue.com/es-es/support/contact-form :

Por la presente le comunico/comunicamos (*) que desisto de mi/desistimos de nuestro (*) contrato de venta del siguiente bien/prestación del siguiente servicio (*)

Pedido el/recibido el (*)



Nombre del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios



Domicilio del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios

Firma del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios (solo si el presente formulario se presenta en papel)

Fecha

(*) Táchese lo que no proceda.