Fuentes de alimentación para exterior Philips Hue

Programa de sustitución

Fuente de alimentación para exterior Philips Hue

Tu seguridad es nuestra prioridad

Tras realizar pruebas exhaustivas, hemos descubierto que, en casos muy poco frecuentes, algunas fuentes de alimentación (PSU) para exteriores Philips Hue de 20 W y 40 W pueden dañarse debido a fugas de agua, lo que podría provocar un cortocircuito y dar lugar a una fuente de alimentación con tensión eléctrica. En condiciones de humedad, esto podría provocar una descarga eléctrica si se toca o representar un riesgo de incendio para los materiales circundantes. 

Estas PSU se enviaron con packs de base de las siguientes familias de productos o se vendieron por separado entre 2018 y 2021:

Foco Lily Philips Hue para exterior

Focos Lily

Foco Lily XL Philips Hue para exterior

Foco Lily XL

Lámpara de pedestal Calla Philips Hue para exterior

Lámpara de pedestal Calla

Lámparas de pedestal Econic Philips Hue para exterior

Lámparas de pedestal Econic

Lámparas de pedestal Impress Philips Hue para exterior

Lámparas de pedestal Impress

Lámpara de pedestal Calla grande Philips Hue para exterior

Luz de pedestal Calla grande

Fuente de alimentación de 40 W para exteriores

Fuente de alimentación de 40 W para exteriores

LightStrip para exteriores 5 m

LightStrip para exteriores 5 m

LightStrip para exteriores 5 m

LightStrip para exteriores 2 m

Para garantizar la seguridad al utilizar los productos Philips Hue, hemos iniciado un programa de sustitución para los clientes que tengan fuentes afectadas. Para evitar riesgos, aconsejamos a los consumidores en caso de fallo del producto desconectar la alimentación en primer lugar antes de tocar la fuente de alimentación.

¿Afecta a mi fuente de alimentación?

Para comprobar si tu fuente de alimentación reúne los requisitos para una sustitución, en primer lugar desenchufa el producto o apágalo.

En la parte frontal de la fuente de alimentación, verás un código de producción de cuatro dígitos, con el formato AASS. "AA" se refiere al año y "SS" al número de la semana. Junto a este código, verás un número de pieza y un rango de tensiones.

Este programa de sustitución afecta a las siguientes combinaciones:

Descripción

Vendido con

Tensión

Número de pieza

Código de producción

Fuente de alimentación 40 W

Pack de base o por separado

220 V-240 V

S040WN2400167

2038 y versiones anteriores

Fuente de alimentación 40 W

Pack de base o por separado

100 V-120 V

S040VN2400167

2037 y versiones anteriores

Fuente de alimentación 40 W

Tira de luces para exterior 5 m

220 V-240 V

E040FP2400167

2051 y versiones anteriores

Fuente de alimentación 40 W

Tira de luces para exterior 5 m

100 V-120 V

S040VN2400167

2044 y versiones anteriores

Fuente de alimentación 20 W

Tira de luces para exterior 2 m

220 V-240 V

S024BI2400083

2143 y versiones anteriores

Fuente de alimentación 20 W

Tira de luces para exterior 2 m

100 V-120 V

S024BI2400083

2146 y versiones anteriores

 

Por ejemplo:

Compraste una bolardo Calla, que incluía una fuente de alimentación de 40 W. La fuente de alimentación, que tiene 220 V-240 V, tiene el número de pieza "S040WN2400167". La fuente de alimentación podría verse afectada. Para confirmar, los dos primeros dígitos (es decir, el año) son anteriores a 20 o se cumplen estas dos condiciones:

  • Los dos primeros dígitos del código son 20
  • Los dos últimos dígitos del código son 38 o un número inferior

Por lo tanto, en este ejemplo, la fuente de alimentación con el número de pieza S040WN2400167 puede tener códigos de producción diferentes.

La fuente de alimentación con un código de producción 2038 se ve afectada.

La fuente de alimentación con un código de producción 2111 no se ve afectada.

¿Cómo puedo obtener una nueva fuente de alimentación gratuitamente?

Rellena el formulario del enlace que se indica a continuación. Incluye una fotografía de la parte frontal de la unidad de la fuente de alimentación, donde aparezca claramente el código de fabricación de cuatro dígitos y el número de pieza. 

Ir al formulario de solicitud de sustitución

Incluye una fotografía de la parte frontal de la unidad de la fuente de alimentación, donde aparezca claramente el código de fabricación de cuatro dígitos.

Fuente de alimentación LED para exterior Philips Hue CA/CC UE
Driver LED para exterior Philips Hue EE. UU.
Etiqueta de fuente de alimentación

Si tienes alguna duda o necesitas sustituir más de tres fuentes de alimentación, ponte en contacto con nosotros directamente.

Ponte en contacto con nosotros

