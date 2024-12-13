Para comprobar si tu fuente de alimentación reúne los requisitos para una sustitución, en primer lugar desenchufa el producto o apágalo.

En la parte frontal de la fuente de alimentación, verás un código de producción de cuatro dígitos, con el formato AASS. "AA" se refiere al año y "SS" al número de la semana. Junto a este código, verás un número de pieza y un rango de tensiones.

Este programa de sustitución afecta a las siguientes combinaciones:

Descripción Vendido con Tensión Número de pieza Código de producción Fuente de alimentación 40 W Pack de base o por separado 220 V-240 V S040WN2400167 2038 y versiones anteriores Fuente de alimentación 40 W Pack de base o por separado 100 V-120 V S040VN2400167 2037 y versiones anteriores Fuente de alimentación 40 W Tira de luces para exterior 5 m 220 V-240 V E040FP2400167 2051 y versiones anteriores Fuente de alimentación 40 W Tira de luces para exterior 5 m 100 V-120 V S040VN2400167 2044 y versiones anteriores Fuente de alimentación 20 W Tira de luces para exterior 2 m 220 V-240 V S024BI2400083 2143 y versiones anteriores Fuente de alimentación 20 W Tira de luces para exterior 2 m 100 V-120 V S024BI2400083 2146 y versiones anteriores

Por ejemplo:

Compraste una bolardo Calla, que incluía una fuente de alimentación de 40 W. La fuente de alimentación, que tiene 220 V-240 V, tiene el número de pieza "S040WN2400167". La fuente de alimentación podría verse afectada. Para confirmar, los dos primeros dígitos (es decir, el año) son anteriores a 20 o se cumplen estas dos condiciones:

Los dos primeros dígitos del código son 20

Los dos últimos dígitos del código son 38 o un número inferior

Por lo tanto, en este ejemplo, la fuente de alimentación con el número de pieza S040WN2400167 puede tener códigos de producción diferentes.

La fuente de alimentación con un código de producción 2038 se ve afectada.

La fuente de alimentación con un código de producción 2111 no se ve afectada.