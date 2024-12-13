Para comprobar si tu fuente de alimentación reúne los requisitos para una sustitución, en primer lugar desenchufa el producto o apágalo.
En la parte frontal de la fuente de alimentación, verás un código de producción de cuatro dígitos, con el formato AASS. "AA" se refiere al año y "SS" al número de la semana. Junto a este código, verás un número de pieza y un rango de tensiones.
Este programa de sustitución afecta a las siguientes combinaciones:
|
Descripción
|
Vendido con
|
Tensión
|
Número de pieza
|
Código de producción
|
Fuente de alimentación 40 W
|
Pack de base o por separado
|
220 V-240 V
|
S040WN2400167
|
2038 y versiones anteriores
|
Fuente de alimentación 40 W
|
Pack de base o por separado
|
100 V-120 V
|
S040VN2400167
|
2037 y versiones anteriores
|
Fuente de alimentación 40 W
|
Tira de luces para exterior 5 m
|
220 V-240 V
|
E040FP2400167
|
2051 y versiones anteriores
|
Fuente de alimentación 40 W
|
Tira de luces para exterior 5 m
|
100 V-120 V
|
S040VN2400167
|
2044 y versiones anteriores
|
Fuente de alimentación 20 W
|
Tira de luces para exterior 2 m
|
220 V-240 V
|
S024BI2400083
|
2143 y versiones anteriores
|
Fuente de alimentación 20 W
|
Tira de luces para exterior 2 m
|
100 V-120 V
|
S024BI2400083
|
2146 y versiones anteriores
Por ejemplo:
Compraste una bolardo Calla, que incluía una fuente de alimentación de 40 W. La fuente de alimentación, que tiene 220 V-240 V, tiene el número de pieza "S040WN2400167". La fuente de alimentación podría verse afectada. Para confirmar, los dos primeros dígitos (es decir, el año) son anteriores a 20 o se cumplen estas dos condiciones:
- Los dos primeros dígitos del código son 20
- Los dos últimos dígitos del código son 38 o un número inferior
Por lo tanto, en este ejemplo, la fuente de alimentación con el número de pieza S040WN2400167 puede tener códigos de producción diferentes.
La fuente de alimentación con un código de producción 2038 se ve afectada.
La fuente de alimentación con un código de producción 2111 no se ve afectada.