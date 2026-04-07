Au cœur de leur fonctionnement, les lumières LED Bluetooth intègrent une puce compacte qui reçoit des commandes par ondes radio à courte portée, sur environ 10 m (30 pieds). Quand vous utilisez l’application ou un assistant vocal compatible, le signal indique à chaque luminaire d’augmenter ou de réduire la luminosité, ou de changer de couleur.

Comme le contrôle se fait localement, les réponses sont rapides et fiables. Vos lumières continuent de fonctionner même en cas de panne d'Internet. Chaque ampoule mémorise son dernier réglage, de sorte qu'elle se rallume exactement comme vous l'avez laissée.

Les ampoules Philips Hue récentes avec Bluetooth intègrent aussi le protocole Zigbee. Si vous décidez d’ajouter un Hue Bridge plus tard, vous n’aurez donc rien à remplacer. Il vous suffira de connecter vos ampoules existantes pour accéder aux automatisations dans toute la maison, aux détecteurs et à la synchronisation avec vos divertissements.