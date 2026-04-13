Corde lumineuse Philips Hue Liane 360° 3 m

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Gros plan de l'avant de Hue Corde lumineuse Philips Hue Liane 360° 3m
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À propos du Corde lumineuse Philips Hue Liane 360° 3 m

La Corde lumineuse Liane 360° allie design haut de gamme et éclairage intelligent. Sa lueur à 360° complète et sublime subtilement les lignes architecturales des murs et des plafonds de votre maison, créant une expression raffinée de votre style personnel. Conçue avec la technologie OmniGlow, Liane diffuse une lumière homogène et ultra-lisse qui apporte profondeur, chaleur et sophistication discrète aux intérieurs minimalistes. Alternez sans effort entre lumière blanche pure et éclatante pour les tâches, tons blancs chauds pour la détente et dégradés de couleurs douces pour créer l'ambiance. Ajoutez un caractère subtil aux espaces de vie et au bureau à domicile en le faisant passer sur les murs et les plafonds. Installez-le au-dessus des bureaux et façonnez-le pour créer un point focal unique. L'application Hue primée vous offre un contrôle intelligent, des automatisations et des scénarios personnalisés adaptés à votre mode de vie.

  • Lumière blanche et colorée uniforme à 360°
  • Dégradés très doux OmniGlow
  • Coupez sur mesure et installez selon vos préférences
  • Contrôle intelligent avec l’application Hue
  • Bloc d’alimentation et accessoires inclus

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