Découvrez comment fonctionne l'éclairage sur rail Perifo et comment tous les composants s'assemblent.
Exclusif
Perifo kit de base pour mur, en L (2 spots)
Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur blanche, comprend deux spots cylindriques, trois rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale et des connecteurs permettant de créer une forme en L orientée vers la droite.
Le prix actuel est 599,92 €
Points forts du produit
- 2 spots, chacun 490 lm @2700K
- Prend 10,6 watts de l'unité d'alimentation
- 203.2 cm x 103.2 cm
- Conçu pour les murs
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Dans ce pack
1 x Hue Bloc d'alimentation mural Perifo 100 W 1 point avec prise
Ce bloc d'alimentation se connecte à l'extrémité d'un rail Perifo et se branche sur une prise murale, et permet d'obtenir jusqu'à 100 W sur une seule unité d'alimentation. Additionnez simplement la puissance de chaque lumière pour atteindre le seuil. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo.Bloc d'alimentation mural Perifo 100 W 1 point avec prise
3 x Hue Rail Perifo 1 m
Ce rail blanc de 1 mètre vous permet d'agencer votre éclairage sur rail comme vous le souhaitez. Encliquetez les luminaires Perifo directement dans le rail. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo.Rail Perifo 1 m
1 x Hue Connecteur droit Perifo
Connectez deux rails Perifo avec ce connecteur droit en blanc. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo.Connecteur droit Perifo
1 x Hue Connecteur d'angle extérieur Perifo
Utilisez un connecteur d'angle externe pour créer une forme en L avec votre éclairage sur rail Perifo. Une fois installé, le rail tournera vers la droite ou vers la gauche, selon le positionnement de votre bloc d'alimentation. Uniquement pour l'éclairage sur rail PerifoConnecteur d'angle extérieur Perifo
2 x Hue White and Color Ambiance Spot cylindrique Perifo
Ces puissants projecteurs cylindriques blancs se fixent directement sur les rails Perifo. Inclinez-les et faites-les pivoter pour diffuser leur lumière de couleur partout où vous le souhaitez. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo.Spot cylindrique Perifo
En savoir plus sur Perifo
Qu'est-ce que l'éclairage sur rail connecté ?
Construisez un kit d'éclairage sur rail personnalisé
Obtenez des guides pas à pas pour choisir chaque composant séparément afin de créer votre système d'éclairage sur rail personnalisé.
Spécifications
Questions et réponses
Ai-je besoin d'un pont Hue Bridge pour utiliser l'éclairage sur rail Perifo ?
Puis-je contrôler l'éclairage sur rail Perifo via Bluetooth ?
Comment puis-je calculer le nombre maximal de lampes que je peux ajouter à ma configuration d'éclairage sur rail Perifo ?
Puis-je régler la longueur du câble du bloc d'alimentation mural ?
Que comprend le kit d'éclairage sur rail Perifo ?
Puis-je transformer un kit d'éclairage sur rail Perifo en une installation d'éclairage sur rail encore plus grande en y ajoutant davantage de lampes ou de rails ?
Quels luminaires fonctionnent avec l'éclairage sur rail Perifo ?
Puis-je installer l'éclairage sur rail Perifo moi-même ?
Comment l'éclairage sur rail Perifo se raccorde-t-il à l'alimentation ?
Puis-je remplacer moi-même les ampoules de mes luminaires Perifo ?
Puis-je ajouter des lampes supplémentaires à un kit d'éclairage sur rail Perifo ?
Les kits d'éclairage sur rail Perifo sont-ils préassemblés ?
Quel est le matériel de montage fourni avec le kit d'éclairage sur rail Perifo ?
Comment déplacer les luminaires Perifo sur le rail ?
Que contient la boîte lorsque je commande un éclairage sur rail Perifo ?
Quelles sont les options de montage des rails d'éclairage Perifo ?
Qu'est-ce qu'un cache rallonge et boîtier électrique pour éclairage sur rail Perifo ?
Quelle est la différence entre un connecteur d'angle externe et un connecteur d'angle interne ?
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.