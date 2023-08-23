13/07/2023

Lorsque vous rénovez l’intérieur de votre maison, il est facile de vous concentrer sur la décoration de votre salon, de vos chambres et même de votre cuisine, mais votre salle de bain reçoit rarement l’attention qu’elle mérite. Et pourtant, c’est la salle de bain qui donne le ton à votre journée lorsque vous vous préparez le matin, et c’est aussi cette pièce qui vous aide à passer au sommeil avant de vous coucher. Même les salles de bains de vos invités ont une utilité fort importante; ces espaces devraient également offrir de courts répits au stress de la vie quotidienne. La petite taille relative de la salle de bain et son utilisation spécifique font de l’éclairage à la fois une priorité élevée et une solution facile.

Voici quelques conseils pratiques pour l’éclairage de votre salle de bain.