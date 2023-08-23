Aide
Conseils pour l’éclairage de votre salle de bains

13/07/2023

Lorsque vous rénovez l’intérieur de votre maison, il est facile de vous concentrer sur la décoration de votre salon, de vos chambres et même de votre cuisine, mais votre salle de bain reçoit rarement l’attention qu’elle mérite. Et pourtant, c’est la salle de bain qui donne le ton à votre journée lorsque vous vous préparez le matin, et c’est aussi cette pièce qui vous aide à passer au sommeil avant de vous coucher. Même les salles de bains de vos invités ont une utilité fort importante; ces espaces devraient également offrir de courts répits au stress de la vie quotidienne. La petite taille relative de la salle de bain et son utilisation spécifique font de l’éclairage à la fois une priorité élevée et une solution facile.

Voici quelques conseils pratiques pour l’éclairage de votre salle de bain.

1. Utilisez les trois types d’éclairage de base

Quelle que soit la conception de votre salle de bain, trois couches de lumière devraient permettre de souligner de manière significative la beauté de l’espace.

  • Éclairage d’ambiance : la couche de lumière de base qui éclaire un espace.
  • Éclairage d’accentuation : un éclairage qui met littéralement en valeur des éléments spécifiques de l’espace, par exemple des carreaux détaillés ou un évier entièrement en verre.
  • Éclairage fonctionnel : un éclairage dirigé pour des activités spécifiques comme se maquiller ou se raser.

De toute évidence, un seul luminaire ne suffit pas pour votre salle de bain. Pour assurer une distribution uniforme, optez pour un mélange d’éclairage d’ambiance pour éclairer uniformément l’espace de votre salle de bain, d’éclairage d’accentuation pour attirer l’attention sur l’esthétique de votre salle de bain et d’éclairage fonctionnel pour les activités de toilettage quotidiennes. Voir les luminaires de salle de bain intelligents de Philips Hue.

Miroir de salle de bain éclairé par des projecteurs au-dessus de lui

2. Installez des projecteurs latéraux

Les projecteurs latéraux sont l’une des meilleures options d’éclairage pour votre salle de bain et peuvent être installés des deux côtés du miroir. N’oubliez pas d’installer les projecteurs un peu au-dessus du niveau de vos yeux.

Conseil : Si votre miroir est centré au-dessus de l’évier, installez des luminaires à quelques centimètres à gauche et à droite du miroir à une distance raisonnablement près de l’endroit où se trouvera votre visage.

Éclairage de projecteurs à côté d’un miroir de salle de bain

3. Faites briller de la lumière sur la baignoire

Le bon réglage d’éclairage peut influencer votre expérience lors du bain et vous aider à vous sentir détendu. Choisissez des luminaires de salle de bain qui fournissent à la fois un flux lumineux direct et indirect.

Conseil : Contrôlez le réglage de l’éclairage de votre salle de bain avec un gradateur sans fil pour profiter d’un bain sans tracas. Voir les options d’éclairage de salle de bain à intensité variable de Philips Hue.

Femme qui se détend dans une baignoire

4. Éliminez les ombres avec l’éclairage de miroir de courtoisie

Ajoutez une touche d’élégance avec lemiroir de salle de bain éclairé Philips Hue Adore, qui est fourni avec un anneau d’éclairage réglable intégré. Pour un éclairage latéral, ajoutez des appliques avec des ampoules à DEL lumineuses de chaque côté de votre miroir pour illuminer pleinement votre visage. Vous pouvez aussi ajouter un éclairage au plafond pour éviter les ombres; un luminaire horizontal avec plusieurs lumières au-dessus de votre miroir de courtoisie fera l’affaire.

Miroir de courtoisie Philips Hue Adore au-dessus du lavabo de la salle de bain
