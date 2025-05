Qu’est-ce qu’un pont Hue? C’est le cœur et le cerveau de votre système d’éclairage intelligent qui se connecte à votre routeur. Il s’agit d’un concentrateur intelligent qui vous permet d’accéder à l’ensemble des fonctions intéressantes, au contrôle à distance, au contrôle vocal, à l’éclairage automatisé et à des expériences de divertissement plus immersives.