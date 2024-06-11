Tailles des ampoules : un guide pour choisir la bonne ampoule

Tous les culots d'ampoule et les raccords de base sont étiquetés avec un code composé de lettres et de chiffres. Avant d'acheter une nouvelle ampoule, examinez l'ampoule existante dans le luminaire pour vous assurer que vous achetez la bonne taille et le bon type d'ampoule pour vos besoins spécifiques.

La première lettre du code indique le type de culot ou de culot de l’ampoule – par exemple, culot à baïonnette ou culot à vis Edison.

Les chiffres (en millimètres) vous indiquent le diamètre du culot, ou la distance entre les broches – par exemple B22, E27 ou GU10

Astuce : Il est important de noter si votre luminaire accepte des ampoules à vis ou à baïonnette, car celles-ci ne sont pas interchangeables.

Ampoules à baïonnette B22

Il s'agit de l'une des bases les plus courantes pour les "ampoules de type A" au Royaume-Uni. Une ampoule à baïonnette comporte 2 broches qui dépassent sur le côté et a un diamètre de base de 22 mm.

Si vous possédez des luminaires à culot baïonnette et souhaitez installer des ampoules intelligentes capables de modifier la température de la couleur, l’ampoule B22 de Philips Hue est une bonne option. Elle vous offre à la fois une lumière blanche chaude et colorée et elle est à intensité réglable et peut être contrôlée avec l’application Hue ou des plateformes à commande vocale. Cette ampoule équivaut à 60 W, a une durée de vie approximative de 25 000 heures et est garantie deux ans. Le flux lumineux est de 806 lm à 4 000 K. La même ampoule est également offerte en blanc uni.