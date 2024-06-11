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Tailles des ampoules : un guide pour choisir la bonne ampoule

Tailles des ampoules : un guide pour choisir la bonne ampoule

28 février 2024

Quels que soient vos besoins d’éclairage, il existe une ampoule pour les combler. La première décision importante pour choisir une ampoule est de déterminer si celle-ci doit être intelligente ou classique. Les ampoules intelligentes nécessitent une dépense initiale plus importante que les ampoules classiques, mais elles vous permettent d’économiser de l’argent à long terme, car elles ont une très longue durée de vie, sont plus économes en énergie et sont également écologiques. Elles sont aussi beaucoup plus polyvalentes. 

Avantages d'une ampoule intelligente

  • Il existe une variété d’applications qui rendent tout ce qui concerne l’éclairage personnalisable.
  • Vous pouvez allumer toutes les lumières ou certaines lumières de votre maison en un seul clic.
  • La couleur et la température de la lumière dans chaque pièce peuvent être modifiées aussi souvent que vous le souhaitez.
  • Vous pouvez définir des routines pour avoir certains types d’éclairage à différents moments.
  • Vous pouvez allumer vos lumières à distance ou les régler avec une minuterie pour donner l’impression que votre maison est occupée même lorsque vous êtes absent.
  • Vous pouvez relier votre téléviseur à l'éclairage pour que l'image se diffuse sur vos murs en temps réel.
  • Les lampes peuvent être activées par commande vocale avec un assistant Amazon Alexa, Google ou Apple.

En règle générale, concernant les ampoules intelligentes, la puissance n’est plus une mesure importante, mais la luminosité est mesurée en lumens. Toutes les ampoules intelligentes auront une étiquette indiquant leurs lumens, leur couleur, leur durée de vie, leur consommation d'énergie et leur coût pendant un an - vous permettant de comparer les ampoules et de trouver celle qui vous convient.
Découvrez les ampoules DEL intelligentes Philips Hue.

Comment choisir la bonne ampoule?  

Tous les culots d'ampoule et les raccords de base sont étiquetés avec un code composé de lettres et de chiffres. Avant d'acheter une nouvelle ampoule, examinez l'ampoule existante dans le luminaire pour vous assurer que vous achetez la bonne taille et le bon type d'ampoule pour vos besoins spécifiques.
La première lettre du code indique le type de culot ou de culot de l’ampoule – par exemple, culot à baïonnette ou culot à vis Edison.
Les chiffres (en millimètres) vous indiquent le diamètre du culot, ou la distance entre les broches – par exemple B22, E27 ou GU10

Astuce : Il est important de noter si votre luminaire accepte des ampoules à vis ou à baïonnette, car celles-ci ne sont pas interchangeables.

Ampoules à baïonnette B22

Il s'agit de l'une des bases les plus courantes pour les "ampoules de type A" au Royaume-Uni. Une ampoule à baïonnette comporte 2 broches qui dépassent sur le côté et a un diamètre de base de 22 mm.

Si vous possédez des luminaires à culot baïonnette et souhaitez installer des ampoules intelligentes capables de modifier la température de la couleur, l’ampoule B22 de Philips Hue est une bonne option. Elle vous offre à la fois une lumière blanche chaude et colorée et elle est à intensité réglable et peut être contrôlée avec l’application Hue ou des plateformes à commande vocale. Cette ampoule équivaut à 60 W, a une durée de vie approximative de 25 000 heures et est garantie deux ans. Le flux lumineux est de 806 lm à 4 000 K. La même ampoule est également offerte en blanc uni.

Ampoule LED B22

Si vous possédez des luminaires à culot baïonnette et souhaitez installer des ampoules intelligentes capables de modifier la température de la couleur, l’ampoule B22 de Philips Hue est une bonne option. Elle vous offre à la fois une lumière blanche chaude et colorée et elle est à intensité réglable et peut être contrôlée avec l’application Hue ou des plateformes à commande vocale. Cette ampoule équivaut à 60 W, a une durée de vie approximative de 25 000 heures et est garantie deux ans. Le flux lumineux est de 806 lm à 4 000 K. La même ampoule est également offerte en blanc uni.

Ampoules à vis E27 Edison

Il s’agit d’un autre raccord de base très répandu au Royaume-Uni. Ces ampoules sont faciles à visser dans la douille d’un luminaire. 

Ampoule LED E27

Les ampoules Philips Hue E27 sont offertes avec différentes caractéristiques. La gamme comprend une ampoule blanche, qui vous permet d’avoir une lumière blanche chaude ou froide et à intensité variable. Elle comprend aussi un emballage double d’ampoule Hue White et une ampoule d’ambiance colorée. Ces ampoules offrent une gamme de couleurs plus amusante. Tout comme les ampoules intelligentes B22 de Philips Hue, les ampoules E27 sont équivalentes à 60 W, devraient durer 25 000 heures et sont garanties deux ans.

Ampoules bougies à vis E14 Edison 

Il s’agit simplement d’une version plus petite et d’une forme différente de l’ampoule E27. Si votre luminaire est destiné à accueillir une ampoule de type flamme avec un raccord à vis, l’ampoule E14 pourrait donc vous convenir. Certains éclairages muraux et de type lustre et certaines lampes emploient ce type d’ampoules, qui sont aussi appelées ampoules de type B. 

Personne mettant une ampoule E14 dans une lampe

Les ampoules flamme Philips Hue sont à intensité réglable et peuvent être contrôlées avec Hue Bridge ou par commande vocale. Elles sont équivalentes à 40 W, ont une durée de vie de 25 000 heures et sont garanties deux ans.

Ampoules GU10

Ces ampoules ont deux petites broches dans leur partie inférieure et sont souvent utilisées pour les plafonniers dans les cuisines et les salles de bains, car elles se nichent dans le plafond, et le luminaire est alors parfaitement aligné. 

Ampoule LED GU10

Philips Hue vend ces ampoules à l’unité ou en ensemble de deux. Vous pouvez choisir des ampoules qui produisent une lumière blanche chaude à froide ou opter pour la gamme blanche et colorée. Leur intensité est réglable et elles peuvent être contrôlées avec Hue Bridge ou par commande vocale.

Découvrez la gamme complète d’ampoules Philips Hue GU10.

Quels que soient vos besoins et quelle que soit la pièce dans laquelle vous vous trouvez, pensez à vérifier soigneusement la taille et le style du luminaire avec lequel vous travaillez. En vérifiant minutieusement, vous ne subirez pas la déception et les inconvénients liés à l'achat d'une taille incorrecte.

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