Configuration simple

Commande intelligente

Ajoutez jusqu’à 50 lampes

Commande vocale

Pont

Cerveau du système d’éclairage intelligent Hue de Philips, le pont Hue vous permet de connecter et de contrôler jusqu’à 50 lampes et accessoires. Il suffit de le brancher et de se servir de l’application Hue pour configurer des routines, des minuteries, des scènes d’éclairage personnalisées et plus encore.