Renvoyer votre commande
Vous pouvez refuser vos produits lors de la livraison, ou nous les renvoyer dans un délai de 30 jours suivant la livraison. Pour renvoyer votre commande, veuillez contacter notre Service Client. Philips Hue offre un retour gratuit et vous remboursera l’achat de vos produits ainsi que les frais de port après réception de votre retour.
Politique de garantie
Tous les produits Philips Hue sont couverts par une garantie de 2 ans (sauf si la législation en vigueur impose une durée plus longue). Veuillez suivre le lien ci-dessous pour en savoir plus.