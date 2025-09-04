Renvoyer votre commande

Vous pouvez refuser vos produits lors de la livraison, ou nous les renvoyer dans un délai de 30 jours suivant la livraison. Pour renvoyer votre commande, veuillez contacter notre Service Client. Philips Hue offre un retour gratuit et vous remboursera l’achat de vos produits ainsi que les frais de port après réception de votre retour.