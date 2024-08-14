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Conseils écoénergétiques grâce à la lumière intelligente

Conseils écoénergétiques grâce à la lumière intelligente

14 novembre 2022

Mettre l'ambiance? Vérifier. Plongez-vous dans des émissions de télévision, des films, des jeux et de la musique? Vérifier. Économiser l'énergie? Vérifier! 

Nous avons toujours conçu nos lampes intelligentes Philips hue dans un souci de durabilité, des matériaux durables aux emballages sans plastique. Si vous vous demandez comment économiser de l'énergie à la maison avec l'éclairage intelligent Philips hue, nous avons mené une étude comparant différents réglages sur les ampoules d'ambiance blanches et colorées. Voici les résultats.¹

Tamisez vos lumières pour économiser de l'énergie

Graphique montrant comment la gradation des lumières permet d'économiser de l'énergie

Il y a une quantité maximale d'énergie, en termes de watts, que vos ampoules peuvent consommer. Cette puissance maximale est utilisée lorsque les ampoules sont réglées sur une certaine température de couleur et une luminosité de 100 %. Alors, quelque chose d'aussi simple que la gradation des lumières permet-il d'économiser de l'énergie? La réponse est oui, et cela peut avoir un impact important.

En réduisant la luminosité de votre ampoule à 70 % de sa luminosité maximale, vous pouvez réduire la consommation d'énergie de l'ampoule jusqu'à 51 %.² Même une petite gradation réduit la consommation d'énergie. Par exemple, faire varier la luminosité d'une ampoule à 90 % réduit également sa consommation d'énergie jusqu'à 19 %. 

Réglez vos lumières sur des couleurs écoénergétique

Tableau montrant les couleurs d'éclairage écoénergétiques

La lumière colorée ne se limite pas à créer l'ambiance, c'est aussi l'une de nos meilleures astuces écoénergétiques! Le réglage des ampoules Philips hue sur des couleurs autres que le blanc peut réduire leur consommation d'énergie jusqu'à 79 %.³

Quelle couleur est la plus écoénergétique? C'est le bleu, pas le blanc froid, presque bleuté que vous obtenez dans une lumière blanche chaude à froide, mais le bleu profond que vous verrez sur la roue chromatique lorsque vous jouez avec des ampoules d'ambiance blanches et colorées. Les autres couleurs d'éclairage éconoénergétiques sont, par ordre de plus grande efficacité énergétique : 

1. Bleu
2. Rouge
3. Vert
4. Magenta
5. Cyan
6. Jaune

Utiliser des scènes éconoénergétiques

La galerie de scènes Philips hue regorge de scènes qui utilisent les millions de couleurs offertes par les lumières d'ambiance blanches et colorées. Non seulement ces scènes sont fabriquées à la main par des concepteurs d'éclairage pour vous offrir la meilleure ambiance, mais elles peuvent également être écoénergétiques.

Brillante idée : Les scènes sont prêtes à l'emploi, vous pouvez donc les utiliser immédiatement. Créez des automatisations qui utilisent ces scènes ou programmez vos gradateurs, boutons intelligents et commutateurs Tap Dial pour les utiliser également. De cette façon, lorsque vous souhaitez être économe en énergie, les ampoules et toutes vos autres lumières seront toujours réglées sur la bonne couleur et la bonne luminosité. 

Les 5 scènes les plus efficaces

Graphique montrant les scènes les plus écoénergétiques

Certaines scènes de la galerie de scènes Philips hue sont considérées comme les options les plus écoénergétiques. Ces cinq scènes sont basées sur un éclairage tamisé, et beaucoup d'entre elles présentent la couleur d'éclairage écoénergétique, le bleu. 

1. Tokyo
2. Motown
3. Galaxie
4. Lune de sang
5. Débuts 

Ces scènes peuvent réduire la consommation d'énergie des ampoules de plus de 85 %.⁴ Tokyo et Motown se trouvent dans la catégorie Ambiance festive. Galaxie et Lune de sang sont dans la catégorie Sérénité, tandis que Débuts est dans la catégorie Lever du soleil. 

Les scènes les plus populaires

Graphique montrant les scènes les plus populaires et leur efficacité énergétique

Ces scènes ne sont pas votre style? Ne vous inquiétez pas, les cinq scènes les plus populaires de la galerie de scènes Philips hue sont également très écoénergétiques.

1. Coucher de soleil de la savane 
2. Crépuscule tropical
3. Aurore arctique
4. Fleurs printanières
5. Soho 

Ces scènes peuvent réduire la consommation d'énergie des ampoules par plus de 70 %.⁵ La scène la plus écoénergétique de ces cinq scènes populaires est l'aurore arctique qui, bien sûr, utilise le bleu comme l'une de ses couleurs primaires. Vous remarquerez que ces scènes comportent également de nombreuses couleurs qui sont les couleurs d'éclairage les plus écoénergétiques, il est donc facile de voir pourquoi elles figurent sur la liste!

Profitez d'un éclairage quotidien écoénergétique

Graphique montrant les scènes les plus populaires et leur efficacité énergétique

Même votre éclairage quotidien peut être plus écoénergétique. Toutes les scènes de la catégorie Par défaut, destinées à être utilisées tout au long de la journée, consomment moins d'énergie que la consommation d'énergie maximale de l'ampoule. Par ordre d'efficacité énergétique, voici les scènes :⁶

1. Veilleuse
2. Repos
3. Détente
4. Dynamique
5. Vive et lecture (cravate)
6. Concentrée

Quelle que soit l'ambiance ou l'heure de la journée, vous pouvez utiliser Philips hue comme guide d'éclairage écoénergétique.  

Nous recherchons et explorons toujours d'autres façons d'utiliser notre éclairage intelligent pour vous aider à économiser de l'énergie, alors gardez un œil sur le blog et nos canaux de médias sociaux pour des idées d'économie d'énergie. En attendant, apprenez-en plus sur comment fonctionne Philips hue.

¹, ², ³, ⁴, ⁵, ⁶ Ces chiffres représentent la différence de consommation en watts pour les nouvelles ampoules A19 E26 1100 à ambiance blanche et colorée aux réglages spécifiés à 4 000 K et à 100 % de luminosité. Les économies réelles varieront en fonction des spécifications du produit et du niveau de gradation.  

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