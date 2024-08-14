14 novembre 2022

Mettre l'ambiance? Vérifier. Plongez-vous dans des émissions de télévision, des films, des jeux et de la musique? Vérifier. Économiser l'énergie? Vérifier!

Nous avons toujours conçu nos lampes intelligentes Philips hue dans un souci de durabilité, des matériaux durables aux emballages sans plastique. Si vous vous demandez comment économiser de l'énergie à la maison avec l'éclairage intelligent Philips hue, nous avons mené une étude comparant différents réglages sur les ampoules d'ambiance blanches et colorées. Voici les résultats.¹