Ajouter des bandes lumineuses sous les armoires de votre cuisine donne une lumière concentrée et vive pour préparer les repas et faire la vaisselle. Les bandes lumineuses à DEL sont un choix populaire pour les armoires de cuisine, car elles produisent de la lumière directement sur l’espace où vous travaillez.

Avant d’installer votre éclairage sous l’armoire, pensez au type de comptoir dont vous disposez : après tout, la lumière brillera directement dessus. Si vous avez un comptoir de couleur claire ou brillant, votre bande lumineuse n’aura pas besoin d’être aussi lumineuse : le comptoir rebondira et reflétera la lumière vers le haut. Cependant, si votre comptoir est d’une couleur plus foncée ou mate, il absorbera la lumière. La luminosité de votre bande lumineuse devra donc être plus forte.

Les bandes lumineuses Philips Hue offrent une excellente polyvalence pour l’éclairage sous les armoires de cuisine. Grâce à l’éclairage intelligent sans fil, vous pouvez atténuer et éclairer vos bandes lumineuses à différents moments de la journée ou baigner votre cuisine d’une lumière colorée pour créer l’ambiance appropriée pour un repas romantique ou une fête.