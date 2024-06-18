Aide
Éclairage sous meuble

Éclairage sous meuble

01 mars 2024

L’éclairage sous les armoires est un moyen populaire d’ajouter un éclairage supplémentaire à votre maison de manière subtile et élégante. Les bandes lumineuses LED sont très demandées à cet effet : elles n’émettent pas de chaleur, elles sont économes en énergie et elles sont faciles à installer. Découvrez comment utiliser des bandes lumineuses LED pour créer un éclairage efficace sous les armoires. 

Éclairage fonctionnel et éclairage d’ambiance

L’éclairage sous les armoires peut répondre à deux besoins différents : un éclairage de travail ou un éclairage ambiant. L’éclairage de travail est un éclairage dédié destiné à vous aider à accomplir une tâche spécifique, telle que cuisiner, travailler ou lire. L’éclairage ambiant est plus général, apportant une chaleur et une profondeur globales à un espace. Alors que l’éclairage ambiant fait généralement référence à la principale source de lumière dans une pièce, l’éclairage sous les armoires peut également contribuer à ce type de lumière, lorsqu’il est combiné avec des plafonniers et des lampadaires, par exemple. 

Éclairage LED sous meuble de cuisine

Ajouter des bandes lumineuses sous les armoires de votre cuisine donne une lumière concentrée et vive pour préparer les repas et faire la vaisselle. Les bandes lumineuses à DEL sont un choix populaire pour les armoires de cuisine, car elles produisent de la lumière directement sur l’espace où vous travaillez.  

Avant d’installer votre éclairage sous l’armoire, pensez au type de comptoir dont vous disposez : après tout, la lumière brillera directement dessus. Si vous avez un comptoir de couleur claire ou brillant, votre bande lumineuse n’aura pas besoin d’être aussi lumineuse : le comptoir rebondira et reflétera la lumière vers le haut. Cependant, si votre comptoir est d’une couleur plus foncée ou mate, il absorbera la lumière. La luminosité de votre bande lumineuse devra donc être plus forte.

Les bandes lumineuses Philips Hue offrent une excellente polyvalence pour l’éclairage sous les armoires de cuisine. Grâce à l’éclairage intelligent sans fil, vous pouvez atténuer et éclairer vos bandes lumineuses à différents moments de la journée ou baigner votre cuisine d’une lumière colorée pour créer l’ambiance appropriée pour un repas romantique ou une fête.

Femme cherchant un livre sur une étagère avec éclairage sous l’armoire.

Où monter l’éclairage sous l’armoire

Fixez vos bandes lumineuses sur le bord de l’armoire le plus près pour maximiser ainsi la lumière en la projetant sur votre comptoir plutôt que de la diriger vers le dosseret. Vous pouvez dissimuler votre bande lumineuse en la fixant derrière la traverse inférieure avant de votre armoire. Veillez à ce la traverse ne bloque pas la lumière en testant l’emplacement voulu avant de retirer le support adhésif et de le fixer au meuble. 

Installer des bandes lumineuses à DEL sous les armoires

Installer des bandes lumineuses à DEL sous vos armoires est facile, en particulier avec les bandes lumineuses Philips Hue, car aucun perçage ni recâblage n’est nécessaire. Décollez le revêtement du support adhésif pour fixer votre bande lumineuse sur n’importe quelle surface solide. La bande lumineuse est trop longue? Coupez-la à la taille voulue en suivant les lignes de coupe désignées. N’oubliez pas par contre que vous pouvez les plier autour de surfaces courbes et qu’il n’est peut-être nécessaire de les couper du tout!

Si vous souhaitez une bande lumineuse plus longue s’étendant sous la longueur de vos armoires de cuisine, utilisez une extension de bande lumineuse. Avec l’ extension de bandes lumineuses Philips hue , vous pouvez les étendre jusqu’à une longueur maximale de 10 mètres. Il vous suffit de connecter vos bandes lumineuses ensemble à l’aide des pièces de connexion fournies. 

Retour à tous les articles
  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay