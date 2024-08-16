Considérez l’éclairage mural comme une peinture avec la lumière : un moyen simple de relooker votre maison sans avoir besoin de repeindre les murs ou d’acheter de nouveaux meubles.

L’éclairage mural consiste simplement à éclairer directement les murs plutôt que le centre d’une pièce. Baigner vos murs de lumière crée des bassins doux de couleur uniformément diffusée et évite tout éblouissement intense. Alors, quelle que soit l’ambiance que vous recherchez, voyez comment l’éclairage mural peut l’apporter à n’importe quel espace!