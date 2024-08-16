31 mars 2023
Considérez l’éclairage mural comme une peinture avec la lumière : un moyen simple de relooker votre maison sans avoir besoin de repeindre les murs ou d’acheter de nouveaux meubles.
L’éclairage mural consiste simplement à éclairer directement les murs plutôt que le centre d’une pièce. Baigner vos murs de lumière crée des bassins doux de couleur uniformément diffusée et évite tout éblouissement intense. Alors, quelle que soit l’ambiance que vous recherchez, voyez comment l’éclairage mural peut l’apporter à n’importe quel espace!
Éclairage mural à l’intérieur de votre maison
Pas de photos sur votre mur? Aucun problème! Chaque mur devient une toile vierge qui ne demande qu’à être remplie de lumière intelligente – et vous disposez de 16 millions de couleurs dans votre palette avec lesquelles jouer.
Les lampes sur pied Signe sont idéales pour transformer des murs vierges et des coins ordinaires en éléments centraux époustouflants. Agencez-les à des lampes de table Signe pour obtenir la bonne concentration de lumière et le mélange optimal de couleurs exactement là où vous en avez besoin.
Et si éclairer généreusement les murs peut les embellir et éliminer les ombres et les embellir, cette approche peut également produire un éclairage de travail discret. Placez une lampe de table Bloom ou quelques barres de lumière Play sur le buffet de votre salon. Inclinez-les pour que leur lumière rebondisse sur le mur et éclaire la page que vous lisez d’une lueur relaxante. L’éclairage des murs est vraiment agréable pour les yeux!
Éclairage des murs extérieurs
Peu importe le temps qu’il fait, lorsque vous éclairez vos murs et clôtures extérieurs avec une lumière intelligente colorée, vous pouvez vous transporter vers n’importe quelle saison (et destination!), peu importe la période de l’année.
Éclairez votre mur de jardin pour faire comme si vous étiez sur une plage de Miami. Alignez quelques projecteurs linéaires Amarant le long de votre allée de jardin et dirigez-les vers le mur. Réglez-les sur des teintes de rose pastel et de jaune néon pour transformer votre allée de jardin en Ocean Drive!
La conception allongée de l’Amarant est conçue pour éclairer les grands espaces plats. Son effet d’éclairage mural peut aussi créer une toile de fond vive pour manger sur votre terrasse en mettant en valeur les textures de la maçonnerie tout en produisant une lumière diffuse sur votre table.
Si vous souhaitez faire preuve de plus de créativité, placez des projecteurs devant les principaux éléments de votre jardin comme vos plus belles plantes, vos magnifiques arbres, ou même vos nains de jardin et mettez-les en valeur avec la lumière et laissez-les projeter des ombres atmosphériques sur vos murs et clôtures.
Les spots d’extérieur Lilysont un moyen simple d’obtenir cet effet. Facilement placés dans le sol, les spots Lily peuvent être rangés dans n’importe quel coin ou recoin et pointés dans presque toutes les directions. Ils sont parfaits pour ajouter une puissante touche de lumière qui ajoutera de la profondeur à votre espace.