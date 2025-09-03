Aide
Gros plan de l’avant de Hue Bridge

Bridge

Le Bridge Hue vous permet de bénéficier de la gamme complète de fonctionnalités : contrôlez les lampes lorsque vous êtes absent, avec la voix ou les automatisations. Connectez-le à l'alimentation et à votre routeur, puis configurez-le dans l'application Philips Hue, où il est automatiquement mis à jour.

  • Compatible avec Apple Home, Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
Un concentrateur domotique intelligent : le Bridge Hue

Un concentrateur domotique intelligent : le Bridge Hue

Le Bridge Hue est un composant essentiel du système d’éclairage personnel intelligent Philips Hue. C’est le cerveau de l’opération, qui communique à la fois avec vos ampoules intelligentes et l’application Hue pour assurer leur coordination. Il propose également des fonctions domotiques intelligentes comme la planification de routines et des minuteries.

Commandez vos lumières à la voix

Commandez vos lumières à la voix

Une fois connecté au pont Hue, vous pouvez jumeler vos lumières avec Alexa, Apple HomeKit et l’assistant Google pour commander vos lumières uniquement à la voix. De simples commandes vocales vous permettent de les allumer et de les éteindre, de les atténuer ou de les intensifier, et même de créer une scène lumineuse.

Connectez jusqu’à 50 lumières intelligentes

Connectez jusqu’à 50 lumières intelligentes

Le Bridge Hue vous permet de connecter jusqu’à 50 lumières, de manière à équiper toute votre demeure – à l’intérieur comme à l’extérieur – et à les commander toutes depuis l’application.

Ajoutez des interrupteurs et des capteurs intelligents, entre autres

Ajoutez des interrupteurs et des capteurs intelligents, entre autres

Améliorez votre système d’éclairage intelligent Hue à l'aide de divers accessoires, y compris des gradateurs et des capteurs de mouvement intelligents. Branchez jusqu’à 12 accessoires sur un seul pont Hue pour automatiser complètement votre foyer.

Toujours à jour

Toujours à jour

Philips Hue fait appel à ZigBee, une technologie sûre et fiable qui consomme peu d’énergie et sert à contrôler vos lumières intelligentes. Toutes les nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées au système sont automatiquement mises à jour sur vos lampes intelligentes Hue.

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Blanche

  • Matériau

    Matières synthétiques

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Dimensions et poids de l'emballage

Consommation

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Pont

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

