Commandez vos lumières à la voix

Une fois connecté au pont Hue, vous pouvez jumeler vos lumières avec Alexa, Apple HomeKit et l’assistant Google pour commander vos lumières uniquement à la voix. De simples commandes vocales vous permettent de les allumer et de les éteindre, de les atténuer ou de les intensifier, et même de créer une scène lumineuse.