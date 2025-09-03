* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Bridge
Le Bridge Hue vous permet de bénéficier de la gamme complète de fonctionnalités : contrôlez les lampes lorsque vous êtes absent, avec la voix ou les automatisations. Connectez-le à l'alimentation et à votre routeur, puis configurez-le dans l'application Philips Hue, où il est automatiquement mis à jour.
Version
Le prix actuel est $55.99, le prix d'origine est $69.99
Points forts des produits
- Compatible avec Apple Home, Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
Inspiration en matière d’éclairage
Découvrez comment d’autres utilisent les lampes intelligentes Philips Hue pour créer une ambiance et partagez votre propre configuration sur Instagram avec le hashtag #philipshue
Un concentrateur domotique intelligent : le Bridge Hue
Le Bridge Hue est un composant essentiel du système d’éclairage personnel intelligent Philips Hue. C’est le cerveau de l’opération, qui communique à la fois avec vos ampoules intelligentes et l’application Hue pour assurer leur coordination. Il propose également des fonctions domotiques intelligentes comme la planification de routines et des minuteries.
Commandez vos lumières à la voix
Une fois connecté au pont Hue, vous pouvez jumeler vos lumières avec Alexa, Apple HomeKit et l’assistant Google pour commander vos lumières uniquement à la voix. De simples commandes vocales vous permettent de les allumer et de les éteindre, de les atténuer ou de les intensifier, et même de créer une scène lumineuse.
Connectez jusqu’à 50 lumières intelligentes
Le Bridge Hue vous permet de connecter jusqu’à 50 lumières, de manière à équiper toute votre demeure – à l’intérieur comme à l’extérieur – et à les commander toutes depuis l’application.
Ajoutez des interrupteurs et des capteurs intelligents, entre autres
Améliorez votre système d’éclairage intelligent Hue à l'aide de divers accessoires, y compris des gradateurs et des capteurs de mouvement intelligents. Branchez jusqu’à 12 accessoires sur un seul pont Hue pour automatiser complètement votre foyer.
Toujours à jour
Philips Hue fait appel à ZigBee, une technologie sûre et fiable qui consomme peu d’énergie et sert à contrôler vos lumières intelligentes. Toutes les nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées au système sont automatiquement mises à jour sur vos lampes intelligentes Hue.
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Matières synthétiques