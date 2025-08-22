Vous disposez déjà des outils : caméras Secure, détecteurs de mouvement, capteurs de contact et lampes intelligentes. Découvrez à présent le cerveau des opérations, c’est-à-dire le Centre de sécurité de l’application Philips Hue, pour améliorer la sécurité de votre maison comme jamais auparavant.
- Surveillez votre domicile en temps réel
- La sécurité de votre maison dans la paume de votre main
- Obtenez des alertes instantanées
Sécurité complète de la maison et contrôle des lampes à distance avec l’application Hue
Hue Secure est livré avec des fonctions logicielles bien pensées, conçues pour vous aider à vous sentir en sécurité, où que vous soyez. Voici quelques-uns des meilleurs choix de notre équipe.
Alarme lumineuse
Déclenchez les lumières et les sirènes automatiquement ou à la demande lorsqu’un mouvement est détecté dans l’état armé, ce qui ajoute une couche supplémentaire de sécurité.
Alertes intelligentes instantanées
Recevez des notifications en temps réel dans l’application Hue lorsque votre sonnette vidéo, vos détecteurs de mouvement, vos capteurs de contact ou vos caméras détectent une activité. Vous remarquez quelque chose d’inhabituel? Prenez des mesures immédiates ou activez des alarmes pour décourager les intrusions.
Chronologie
Gardez une trace de tout ce qui se passe dans et autour de votre maison, où que vous soyez.
Carillon lumineux et alertes
Transformez vos lampes Philips Hue en signaux de sécurité : recevez une notification lorsque quelqu’un sonne à la porte ou que le détecteur de fumée se déclenche.
Automatisation de l’armement
Activez et désactivez facilement votre système de sécurité selon votre emploi du temps ou gérez tout directement avec l’application.
Simulation de la présence
Utilisez vos lampes pour créer l’illusion d’une activité à la maison, même en votre absence.
Obtenez encore plus de fonctionnalités en souscrivant à un forfait
Choisissez parmi un forfait Basic ou Plus pour accéder à des fonctionnalités avancées, telles que l’historique vidéo, les zones d’activité et de forfait, et des alertes plus intelligentes qui vous avertissent si votre caméra détecte une personne, un animal ou un véhicule.
Contrôle sans faille des lampes et de la sécurité de la maison dans une seule application
L’application Hue vous permet de contrôler chaque partie de votre système de sécurité intelligent depuis n’importe quel endroit disposant d’une connexion Internet. D’un simple toucher, vous pouvez armer ou désactiver votre système, accorder des autorisations aux membres de votre maison ou simplement vérifier si vous avez laissé la porte arrière ouverte.
Passez à Hue Bridge Pro pour rendre vos lampes sensibles au mouvement
Rendez vos lampes plus intelligentes avec Hue Bridge Pro. Transformez-les en détecteurs qui réagissent aux mouvements, envoient des notifications et s’allument instantanément. De plus, bénéficiez des alarmes lumineuses, la simulation de présence et d’autres fonctions lumineuses, le tout à partir du système auquel vous faites déjà confiance.
Questions et réponses sur les systèmes de sécurité à domicile
Que puis-je voir sur une chronologie Secure avec ma sonnette vidéo et mon carillon?
Que puis-je faire avec mon système de sécurité si je pense qu’il y a un intrus chez moi?
Quels produits Philips Hue fonctionnent avec une configuration Secure?
Combien de caméras, sonnettes vidéo ou carillons Secure puis-je avoir dans une Maison Philips Hue?
Quelle technologie permet de contrôler à distance la sécurité de la maison?
La sonnette vidéo de l’application communique-t-elle sur mon téléphone?
Vous ne trouvez pas de réponse?
¹Philips Hue Bridge requis.
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.