Mini interrupteur Tap Hue noir
Contrôlez jusqu’à trois pièces ou une zone avec chaque bouton individuel du commutateur à cadran Tap, offert en noir ou en blanc. Tournez le cadran pour atténuer et augmenter l’intensité de l’éclairage. Fixez-le au mur, placez-le sur une surface magnétique ou utilisez-le comme télécommande.
Forme
Couleur
Points forts des produits
- Installation sans fil
- Gradation en douceur
- Alimentation par batterie
- Se fixe n’importe où
- Accès facile aux scènes d’éclairage
Contrôle pratique
Personnalisation complète
Personnalisez vos interrupteurs Hue pour contrôler n’importe quelle lumière de votre maison. Définissez des scènes en fonction de l’heure de la journée ou parcourez un ensemble de scènes.
Déclencher des automatisations
Utilisez votre interrupteur pour démarrer une automatisation, comme Endormez-vous, Simulation de présence ou Minuteries.
Contrôlez n’importe quelle lumière, à l’intérieur et à l’extérieur
Chaque interrupteur peut contrôler n’importe quelle lumière, pièce, zone ou même toute votre maison.
Installation sans fil
Montez vos interrupteurs Hue n’importe où (ou ne le faites pas et utilisez-les comme télécommandes). Ils sont également magnétiques, ce qui les rend ultra-pratiques.
Questions et réponses
De quoi ai-je besoin pour configurer le gradateur Hue, le bouton intelligent ou le commutateur à cadran Tap?
Dois-je brancher des fils électriques pour installer le gradateur Hue, le bouton intelligent ou le commutateur à cadran Tap?
Où puis-je installer un gradateur Hue, un bouton intelligent ou un commutateur à cadran Tap?
Comment puis-je ajouter un gradateur Hue, un bouton intelligent ou un commutateur à cadran Tap à mon installation Hue?
Combien de lampes Hue puis-je contrôler avec le gradateur Hue?
Combien de lampes Hue puis-je contrôler avec le bouton intelligent Hue?
Combien de lampes Hue puis-je contrôler avec le commutateur à cadran Tap?
Puis-je personnaliser les paramètres d’un gradateur Hue, bouton intelligent ou commutateur à cadran Tap sans Hue Bridge?
Quelle est la fonction du gradateur Hue, du bouton intelligent et du commutateur à cadran Tap?
Puis-je utiliser le gradateur Hue, le bouton intelligent ou le commutateur à cadran Tap avec des automatisations?
Qu’est-ce que la fonction marche/arrêt intelligente?
Comment puis-je rétablir les paramètres d’usine de mon gradateur Hue, bouton intelligent ou commutateur à cadran Tap?
Puis-je utiliser un gradateur Hue, un bouton intelligent ou un commutateur à cadran Tap pour contrôler mes lampes d’extérieur?
Quelle est la différence entre l’ancienne version et la version actuelle du gradateur Hue?
Quelle est la différence entre le commutateur à cadran Tap et le commutateur à cadran Tap avec petit socle?
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.