Gros plan de l’avant de Accessoire Mini interrupteur Tap Hue noir

En exclusivité

Mini interrupteur Tap Hue noir

Contrôlez jusqu’à trois pièces ou une zone avec chaque bouton individuel du commutateur à cadran Tap, offert en noir ou en blanc. Tournez le cadran pour atténuer et augmenter l’intensité de l’éclairage. Fixez-le au mur, placez-le sur une surface magnétique ou utilisez-le comme télécommande.

Forme

Couleur

Points forts des produits

  • Installation sans fil
  • Gradation en douceur
  • Alimentation par batterie
  • Se fixe n’importe où
  • Accès facile aux scènes d’éclairage
Trouvez le manuel de votre produit

Contrôle pratique

Une version moderne de l’interrupteur traditionnel.

Différents interrupteurs et boutons intelligents Hue sur fond blanc
Des mains tenant un commutateur à cadran Tap, contrôlant les lumières connectées dans une cuisine et une cour simultanément

Personnalisation complète

Personnalisez vos interrupteurs Hue pour contrôler n’importe quelle lumière de votre maison. Définissez des scènes en fonction de l’heure de la journée ou parcourez un ensemble de scènes.

La main d’une femme appuyant sur le bouton intelligent Hue (dernier modèle) pour contrôler les lumières dans la chambre d’un enfant

Déclencher des automatisations

Utilisez votre interrupteur pour démarrer une automatisation, comme Endormez-vous, Simulation de présence ou Minuteries.

La main d’une femme appuyant sur le bouton intelligent Hue (dernier modèle) pour contrôler les lumières extérieures

Contrôlez n’importe quelle lumière, à l’intérieur et à l’extérieur

Chaque interrupteur peut contrôler n’importe quelle lumière, pièce, zone ou même toute votre maison.

Une femme place un bouton intelligent Hue (dernier modèle) sur le réfrigérateur avec son support magnétique

Installation sans fil

Montez vos interrupteurs Hue n’importe où (ou ne le faites pas et utilisez-les comme télécommandes). Ils sont également magnétiques, ce qui les rend ultra-pratiques.

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

