Accessoires d'éclairage intelligents

Déclenchez vos lampes grâce au mouvement. Créez une scène en appuyant sur un bouton. Recevez des alertes de mouvement instantanées. Les accessoires Hue connectés ne rendent pas seulement les lampes connectées plus connectées, ils vous facilitent la vie.

Noir

Noir

(6)

Blanche

Blanche

(8)

Solde de fin de l'été
Gros plan de l’avant de Détecteur de mouvement

Hue

Détecteur de mouvement
Installation sans fil
Automatise vos lumières
Adapte l’éclairage au moment de la journée
S’installe n’importe où
Solde de fin de l'été
Gros plan de l’avant de Gradateur (dernier modèle)

Hue

Gradateur (dernier modèle)
Installation sans fil
Alimentation par pile
Accès facile aux scènes d’éclairage
Utilisation comme télécommande

Découvrir les ensembles

Trouvez les produits sélectionnés adaptés à n’importe quel espace.

Magasinez les ensembles
Solde de fin de l'été
Gros plan de l’avant de Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K

Hue

Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K
Synchronise les lampes avec le contenu télévisé en 8K à 60 Hz et en 4K à 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Crée une synchronisation de couleurs en rapport direct avec les images sur votre écran
Associe jusqu’à 10 lampes Philips Hue
Solde de fin de l'été
Gros plan de l’avant de Pont

Hue

Pont

Configuration simple
Commande intelligente
Ajoutez jusqu’à 50 lampes
Commande vocale
Solde de fin de l'été
Gros plan de l’avant de Bouton intelligent

Bouton intelligent

Bouton intelligent
Alimentation par batterie
45 mm
Conception Matt
Fixation magnétique ou avec support
Solde de fin de l'été
Gros plan de l’avant de Commutateur à cadran Tap

Hue

Commutateur à cadran Tap
Installation sans fil
Alimentation par pile
Accès facile aux scènes d’éclairage
Utilisation comme télécommande
Solde de fin de l'été
Gros plan de l’avant de Prise intelligente

Hue

Prise intelligente
Ajoutez n’importe quelle lampe à votre système Hue
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
-15 %
Gros plan de l’avant de Endurance pack : Lightstrip Plus 80 po + Dimmer switch + Bridge

Endurance pack : Lightstrip Plus 80 po + Dimmer switch + Bridge
Lightstrip Plus 80 po
Dimmer Switch personnalisable
Installation facile avec l'application !
Accès à de nombreuses fonctionnalités supplémentaires
Solde de fin de l'été
Gros plan de l’avant de Alimentation ZCX320

Hue

Alimentation ZCX320
Câble de rallonge
Puissance jusqu‘à 95 W
Noir
Solde de fin de l'été
Gros plan de l’avant de Commutateur à cadran Tap

Hue

Commutateur à cadran Tap
Installation sans fil
Alimentation par pile
Accès facile aux scènes d’éclairage
Utilisation comme télécommande
Solde de fin de l'été
Gros plan de l’avant de Alimentation 40 W extérieure

Hue

Alimentation 40 W extérieure
Système d’alimentation à basse tension
Alimente jusqu‘à 40 W
Noir
Solde de fin de l'été
Gros plan de l’avant de Câble de rallonge d’extérieur de 2,5 m

Hue

Câble de rallonge d’extérieur de 2,5 m
Câble de rallonge
Longueur de 2,5 m
Connecteur en T inclus
Guide des accessoires d’éclairage intelligent

Ai-je besoin d’un pont Hue?

Que peut-on faire avec un capteur de mouvement?

Qu’est-ce qu’une prise intelligente?

Quels sont les meilleurs accessoires d’éclairage intelligent?

En quoi consiste le pont Hue?

Que pouvez-vous faire avec un détecteur de mouvement intelligent?

Quelle est la différence entre un capteur de contact et un détecteur de mouvement?

Comment utiliser un interrupteur intelligent?

Découvrez les accessoires d'éclairage intelligents

Comment utiliser les détecteurs de mouvement pour les lampes intelligentes

Comment utiliser les détecteurs de mouvement pour les lampes intelligentes

Personnalisez vos capteurs de mouvement intérieurs et extérieurs, l'un des accessoires d'éclairage intelligent les plus populaires, pour qu'ils fonctionnent avec vos lampes intelligentes.

En savoir plus
Comment installer un variateur de lumière Philips Hue?

Comment installer un variateur de lumière Philips Hue?

Utilisez notre guide d'installation d'un gradateur Hue, étape par étape, pour que votre accessoire soit rapidement et facilement opérationnel dans votre système d'éclairage intelligent.

En savoir plus
Comment ajouter des accessoires d'éclairage intelligents aux systèmes Philips Hue?

Comment ajouter des accessoires d'éclairage intelligents aux systèmes Philips Hue?

Pour en savoir plus sur l'ajout de votre accessoire intelligent à votre système d'éclairage intelligent Philips Hue.

En savoir plus

Vous avez besoin de pièces pour votre produit Philips Hue?

Vous avez perdu un câble d'alimentation lors d'un déménagement? Vous avez besoin de nouveaux supports pour votre bande lumineuse à dégradé Play? Trouvez les pièces de rechange dont vous avez besoin pour augmenter la durée de vie de vos produits Philips Hue. 

Trouver une pièce pour mon produit
Obtenir des informations sur la garantie

