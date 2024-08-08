Déclenchez vos lampes grâce au mouvement. Créez une scène en appuyant sur un bouton. Recevez des alertes de mouvement instantanées. Les accessoires Hue connectés ne rendent pas seulement les lampes connectées plus connectées, ils vous facilitent la vie.
Détecteur de mouvement
Current price is 43,99 $, original price is 54,99 $
Gradateur (dernier modèle)
Current price is 27,99 $, original price is 34,99 $
Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K
Current price is {currentPrice}
Pont
Current price is 55,99 $, original price is 69,99 $
Bouton intelligent
Bouton intelligent
Current price is 31,99 $, original price is 39,99 $
Commutateur à cadran Tap
Current price is 55,99 $, original price is 69,99 $
Prise intelligente
Current price is 31,99 $, original price is 39,99 $
Endurance pack : Lightstrip Plus 80 po + Dimmer switch + Bridge
Bundle price is 146,17 $, price of the products in this bundle sold separately is 214,97 $
Alimentation ZCX320
Current price is 63,99 $, original price is 79,99 $
Commutateur à cadran Tap
Current price is 55,99 $, original price is 69,99 $
Alimentation 40 W extérieure
Current price is 47,99 $, original price is 59,99 $
Câble de rallonge d’extérieur de 2,5 m
Current price is 19,99 $, original price is 24,99 $
Guide des accessoires d’éclairage intelligent
Ai-je besoin d’un pont Hue?
Que peut-on faire avec un capteur de mouvement?
Qu’est-ce qu’une prise intelligente?
Quels sont les meilleurs accessoires d’éclairage intelligent?
En quoi consiste le pont Hue?
Que pouvez-vous faire avec un détecteur de mouvement intelligent?
Quelle est la différence entre un capteur de contact et un détecteur de mouvement?
Comment utiliser un interrupteur intelligent?
Découvrez les accessoires d'éclairage intelligents
Comment utiliser les détecteurs de mouvement pour les lampes intelligentes
Personnalisez vos capteurs de mouvement intérieurs et extérieurs, l'un des accessoires d'éclairage intelligent les plus populaires, pour qu'ils fonctionnent avec vos lampes intelligentes.
Comment installer un variateur de lumière Philips Hue?
Utilisez notre guide d'installation d'un gradateur Hue, étape par étape, pour que votre accessoire soit rapidement et facilement opérationnel dans votre système d'éclairage intelligent.
Comment ajouter des accessoires d'éclairage intelligents aux systèmes Philips Hue?
Pour en savoir plus sur l'ajout de votre accessoire intelligent à votre système d'éclairage intelligent Philips Hue.
Vous avez besoin de pièces pour votre produit Philips Hue?
Vous avez perdu un câble d'alimentation lors d'un déménagement? Vous avez besoin de nouveaux supports pour votre bande lumineuse à dégradé Play? Trouvez les pièces de rechange dont vous avez besoin pour augmenter la durée de vie de vos produits Philips Hue.
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.