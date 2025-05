Contrôlez-la à votre guise

Connectez vos lampes Philips Hue au pont et commencez à découvrir d'infinies possibilités. Contrôlez vos luminaires à partir de votre téléphone intelligent ou de votre tablette grâce à l'application Philips Hue ou ajoutez des interrupteurs intérieurs à votre système pour faire varier vos lampes. Paramétrez des minuteries, des notifications, des alarmes et bien plus pour profiter au mieux de l'expérience Philips Hue. Philips Hue fonctionne même avec Alexa d'Amazon, Homekit d'Apple et Google Assistant pour vous permettre de commander vos lumières avec votre voix.