Soldes dernière chance Philips Hue

1. Cette promotion est valable du 24 juillet 2023 jusqu’à épuisement des stocks en 2023.



2. La réduction :

a. est appliquée directement sur le produit.

b. sera appliquée à un maximum de 25 produits dans le cadre de cette promotion.



3. Cette promotion :

a. est soumise à la disponibilité des stocks.

b. ne peut être utilisée conjointement avec aucune autre offre de la boutique Hue.

c. est sujette aux changements de prix et/ou de produits, ainsi qu’aux erreurs d’orthographe, d’impression et de composition.

4. Le promoteur est Signify Canada. Signify se réserve le droit d’annuler une promotion à tout moment ou de modifier les présentes conditions en les publiant à nouveau.