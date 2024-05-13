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Soldes dernière chance

Soldes dernière chance

Économisez jusqu’à 30% sur certains produits de nos soldes saisonniers.

  • Livraison gratuite à partir de 50 euros
  • Retours dans les 30 jours
  • Garantie de deux ans

Profitez de grosses économies saisonnières

Modernisez votre configuration d’éclairage intelligent grâce à nos soldes dernière chance. Obtenez jusqu’à 30% de réduction sur une gamme d’ampoules et de lampes. N’attendez pas trop, ces produits font partie de notre liquidation saisonnière et ne seront pas là longtemps!

Vente
Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

Ambiance blanche Hue

Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

Lumière blanche chaude à froide
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$59.99

$19.99

Vente
Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

Hue White

Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

Lumière blanche douce
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

$39.99

Article presque épuisé

-20 %
Trousse de démarrage : 2 ampoules intelligentes E26 (60 W)

Hue White

Trousse de démarrage : 2 ampoules intelligentes E26 (60 W)

Jusqu'à 800 lumens*
2 ampoules E26
Pont inclus

$109.99

$69.99

Temporairement en rupture de stock

-20 %
Grande bande lumineuse Play à dégradé de lumière

Ambiance blanche et colorés Hue

Grande bande lumineuse Play à dégradé de lumière

Conçu pour les téléviseurs de 60 po et plus
Comprend un bloc d’alimentation
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis

$269.99

$161.99

Temporairement en rupture de stock

-20 %
Trousse de démarrage : 4 ampoules intelligentes E26 (60 W)

Ambiance blanche et colorés Hue

Trousse de démarrage : 4 ampoules intelligentes E26 (60 W)

Jusqu'à 800 lumens*
Lumière blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Pont Hue inclus

$249.99

$183.99

Temporairement en rupture de stock

Un homme se détend sur une chaise entouré d’un éclairage intelligent Philips Hue blanc chaud.

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À propos des soldes dernière chance Philips Hue

Quelle réduction puis-je espérer obtenir sur les articles Philips Hue en liquidation?

Quand ont lieu les ventes de liquidation?

Philips Hue dispose-t-elle d’un point de vente à rabais pour l’éclairage intelligent?

Conditions générales

Soldes dernière chance Philips Hue

1. Cette promotion est valable du 24 juillet 2023 jusqu’à épuisement des stocks en 2023. 

2. La réduction :
a. est appliquée directement sur le produit.
b. sera appliquée à un maximum de 25 produits dans le cadre de cette promotion.

3. Cette promotion :
a. est soumise à la disponibilité des stocks.
b. ne peut être utilisée conjointement avec aucune autre offre de la boutique Hue.
c. est sujette aux changements de prix et/ou de produits, ainsi qu’aux erreurs d’orthographe, d’impression et de composition.

4. Le promoteur est Signify Canada. Signify se réserve le droit d’annuler une promotion à tout moment ou de modifier les présentes conditions en les publiant à nouveau.

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