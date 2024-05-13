Économisez jusqu’à 30% sur certains produits de nos soldes saisonniers.
- Livraison gratuite à partir de 50 euros
- Retours dans les 30 jours
- Garantie de deux ans
Profitez de grosses économies saisonnières
Modernisez votre configuration d’éclairage intelligent grâce à nos soldes dernière chance. Obtenez jusqu’à 30% de réduction sur une gamme d’ampoules et de lampes. N’attendez pas trop, ces produits font partie de notre liquidation saisonnière et ne seront pas là longtemps!
Ambiance blanche Hue
Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)
$59.99
$19.99
Hue White
Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)
$39.99
Hue White
Trousse de démarrage : 2 ampoules intelligentes E26 (60 W)
$109.99
$69.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Grande bande lumineuse Play à dégradé de lumière
$269.99
$161.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Trousse de démarrage : 4 ampoules intelligentes E26 (60 W)
$249.99
$183.99
Plus d’offres exceptionnelles de Philips Hue
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez lors de nos soldes dernière chance? Jetez un œil à nos autres offres exceptionnelles.
À propos des soldes dernière chance Philips Hue
Quelle réduction puis-je espérer obtenir sur les articles Philips Hue en liquidation?
Quelle réduction puis-je espérer obtenir sur les articles Philips Hue en liquidation?
Quand ont lieu les ventes de liquidation?
Quand ont lieu les ventes de liquidation?
Philips Hue dispose-t-elle d’un point de vente à rabais pour l’éclairage intelligent?
Philips Hue dispose-t-elle d’un point de vente à rabais pour l’éclairage intelligent?
Conditions générales
Soldes dernière chance Philips Hue
1. Cette promotion est valable du 24 juillet 2023 jusqu’à épuisement des stocks en 2023.
2. La réduction :
a. est appliquée directement sur le produit.
b. sera appliquée à un maximum de 25 produits dans le cadre de cette promotion.
3. Cette promotion :
a. est soumise à la disponibilité des stocks.
b. ne peut être utilisée conjointement avec aucune autre offre de la boutique Hue.
c. est sujette aux changements de prix et/ou de produits, ainsi qu’aux erreurs d’orthographe, d’impression et de composition.
4. Le promoteur est Signify Canada. Signify se réserve le droit d’annuler une promotion à tout moment ou de modifier les présentes conditions en les publiant à nouveau.