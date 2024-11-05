Philips Hue + Spotify

Il s'agit d'une première en son genre : une intégration profonde de la musique et de l'éclairage qui permet à la vue et au son de s'entremêler. Reliez vos comptes Philips Hue et Spotify pour que vos lumières réagissent à n'importe quelle chanson.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Plongez-vous dans la musique

Donnez vie à votre musique

Que vous vous détendiez au son d'une musique d'ambiance ou que vous fassiez appel à la rockstar qui sommeille en vous, votre musique devient une expérience que vous entendez, voyez et ressentez.

Configurer Philips Hue+Spotify

Vous n'avez besoin que de quelques éléments pour utiliser Philips Hue+Spotify : un pont Hue, des lampes de couleur et un appareil audio.

Appareil mobile affichant l'écran de création de la zone de divertissement de l'application Hue

Créez votre espace

Vous aurez besoin de lumières colorées regroupées dans une zone de divertissement dans l'application Philips Hue. Vous n'avez pas encore de zone de divertissement? Vous pouvez en créer une lorsque vous reliez vos comptes.

Appareil mobile affichant l'écran de configuration Philips Hue + Spotify de l'application Hue

Reliez vos comptes

Ouvrez l'onglet Sync dans l'application Philips Hue et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à vos comptes Philips Hue et Spotify.

Appareil mobile affichant l'onglet Sync de l'application Hue

Voyez les sons

Appuyez sur Démarrer la synchronisation dans l'onglet Sync et commencez à écouter une chanson ou une liste de lecture sur n'importe quel appareil connecté à votre compte Spotify - un téléphone, une tablette, ou même votre ordinateur.

Une symphonie de sons et de lumières

L'éclairage intelligent Philips Hue et la musique Spotify sont en parfaite harmonie. Tirez le meilleur parti de votre musique - et changez la façon dont vous la vivez.

Une lampe intelligente sur une table d'appoint avec un appareil mobile affichant l'onglet Sync de l'application Hue

Immersion totale

Philips Hue génère des scripts lumineux pour refléter le rythme de la musique - et avec Spotify, l'algorithme est encore plus avancé. Les scripts lumineux sont parfaitement adaptés à chaque chanson, en fonction du genre, de l'humeur et du rythme.

Lampe sur pied intelligente avec appareil mobile affichant la galerie de scènes Hue de l'application Hue

Personnalisez la façon dont vous synchronisez

Ajustez votre expérience en réglant l'intensité, la luminosité et même la palette de couleurs de vos lumières. Votre musique est personnelle, alors vos lumières devraient l'être aussi. 

Enceinte intelligente sur une table de chevet

Utilisez n'importe quel appareil audio

Aucun système de sonorisation n'est trop petit pour Philips Hue + Spotify. Utilisez un système de son d'ambiance complet ou détendez-vous avec des écouteurs connectés à votre téléphone.

Découvrez la synchronisation avec la musique
Bedroom being lit up by atmospheric smart lighting

Fonctionne avec les lampes Philips Hue à couleurs variables

Créez un espace de divertissement avec les lumières intelligentes que vous aimez. Philips Hue + Spotify nécessite les lampes d'ambiance Philips Hue White et colorées et un pont Hue. 

Magasinez dans la collection
Chambre à coucher avec lampes de table intelligentes et projecteurs intelligents avec un appareil mobile affichant l'onglet Sync de l'application Hue

Obtenez Spotify

Philips Hue+Spotify fonctionne avec des comptes Spotify gratuits ou payants. Créez un compte Spotify, téléchargez l'application pour votre téléphone ou votre ordinateur, et commencez à profiter de l'immense bibliothèque de chansons et de listes de lecture. 

Allez sur Spotify
Ensemble d'ampoules Philips Hue, pont Hue et projecteur intelligent

Lampes de couleur et pont Hue requis

Pour voir vos lumières réagir à la musique, il vous faut des ampoules intelligentes Philips Hue à couleurs variables et un pont Hue. 

Découvrir le mode de fonctionnement

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Questions et réponses

L'intégration avec Philips Hue + Spotify fonctionne-t-elle avec tous les produits Philips Hue?

Quelle est la différence entre Philips Hue + Spotify et le mode Musique du boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play?

Quelle est la différence entre l'intégration Philips Hue + Spotify et les applications tierces?

Quels types de comptes Spotify sont compatibles avec Philips Hue + Spotify?

Puis-je utiliser Philips Hue + Spotify sans avoir de compte Spotify?

Les utilisateurs ont-ils besoin d'un compte Spotify Premium pour connecter Philips Hue à Spotify dans l'application Philips Hue?

Comment puis-je connecter Philips Hue à Spotify?

Puis-je utiliser des assistants vocaux pour contrôler Philips Hue + Spotify?

De quelle version de l'application Hue ai-je besoin pour utiliser Philips Hue + Spotify?

Ensemble d'ampoules Philips Hue, pont Hue et projecteur intelligent

Obtenir de l’aide

Nous sommes toujours heureux de vous aider! Si vous avez besoin d’aide pour jumeler Philips Hue et Spotify, consultez la section des questions et réponses ou communiquez avec nous.

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