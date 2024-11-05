Il s'agit d'une première en son genre : une intégration profonde de la musique et de l'éclairage qui permet à la vue et au son de s'entremêler. Reliez vos comptes Philips Hue et Spotify pour que vos lumières réagissent à n'importe quelle chanson.
Philips Hue + Spotify
Donnez vie à votre musique
Que vous vous détendiez au son d'une musique d'ambiance ou que vous fassiez appel à la rockstar qui sommeille en vous, votre musique devient une expérience que vous entendez, voyez et ressentez.
Configurer Philips Hue+Spotify
Vous n'avez besoin que de quelques éléments pour utiliser Philips Hue+Spotify : un pont Hue, des lampes de couleur et un appareil audio.
Créez votre espace
Vous aurez besoin de lumières colorées regroupées dans une zone de divertissement dans l'application Philips Hue. Vous n'avez pas encore de zone de divertissement? Vous pouvez en créer une lorsque vous reliez vos comptes.
Reliez vos comptes
Ouvrez l'onglet Sync dans l'application Philips Hue et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à vos comptes Philips Hue et Spotify.
Voyez les sons
Appuyez sur Démarrer la synchronisation dans l'onglet Sync et commencez à écouter une chanson ou une liste de lecture sur n'importe quel appareil connecté à votre compte Spotify - un téléphone, une tablette, ou même votre ordinateur.
Une symphonie de sons et de lumières
L'éclairage intelligent Philips Hue et la musique Spotify sont en parfaite harmonie. Tirez le meilleur parti de votre musique - et changez la façon dont vous la vivez.
Immersion totale
Philips Hue génère des scripts lumineux pour refléter le rythme de la musique - et avec Spotify, l'algorithme est encore plus avancé. Les scripts lumineux sont parfaitement adaptés à chaque chanson, en fonction du genre, de l'humeur et du rythme.
Personnalisez la façon dont vous synchronisez
Ajustez votre expérience en réglant l'intensité, la luminosité et même la palette de couleurs de vos lumières. Votre musique est personnelle, alors vos lumières devraient l'être aussi.
Utilisez n'importe quel appareil audio
Aucun système de sonorisation n'est trop petit pour Philips Hue + Spotify. Utilisez un système de son d'ambiance complet ou détendez-vous avec des écouteurs connectés à votre téléphone.
Obtenez Spotify
Philips Hue+Spotify fonctionne avec des comptes Spotify gratuits ou payants. Créez un compte Spotify, téléchargez l'application pour votre téléphone ou votre ordinateur, et commencez à profiter de l'immense bibliothèque de chansons et de listes de lecture.
Lampes de couleur et pont Hue requis
Pour voir vos lumières réagir à la musique, il vous faut des ampoules intelligentes Philips Hue à couleurs variables et un pont Hue.
Nos meilleurs choix
Lampe de table Iris
$139.99
Questions et réponses
L'intégration avec Philips Hue + Spotify fonctionne-t-elle avec tous les produits Philips Hue?
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Quelle est la différence entre Philips Hue + Spotify et le mode Musique du boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play?
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Quelle est la différence entre l'intégration Philips Hue + Spotify et les applications tierces?
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Quels types de comptes Spotify sont compatibles avec Philips Hue + Spotify?
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Puis-je utiliser Philips Hue + Spotify sans avoir de compte Spotify?
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Les utilisateurs ont-ils besoin d'un compte Spotify Premium pour connecter Philips Hue à Spotify dans l'application Philips Hue?
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Comment puis-je connecter Philips Hue à Spotify?
Comment puis-je connecter Philips Hue à Spotify?
Puis-je utiliser des assistants vocaux pour contrôler Philips Hue + Spotify?
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De quelle version de l'application Hue ai-je besoin pour utiliser Philips Hue + Spotify?
De quelle version de l'application Hue ai-je besoin pour utiliser Philips Hue + Spotify?
Obtenir de l’aide
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