Aide

Philips Hue et l’Assistant Google

Créez une maison intelligente qui répond à toutes vos commandes – il vous suffit de le demander.

Un Assistant Google plus intelligent et plus brillant

Un Assistant Google plus intelligent et plus brillant

Profitez au maximum de votre maison intelligente

Qu'il s'agisse d'allumer les lumières ou de se coucher pour une bonne nuit de sommeil, Philips Hue et l’Assistant Google font équipe pour vous aider à faire fonctionner votre maison intelligente à votre place.

Homme sur un fauteuil qui regarde la télévision avec un éclairage immersif et un haut-parleur intelligent sur la table à côté de lui

Utilisez votre voix pour commander vos lampes

Utilisez l'Assistant Google pour contrôler vos lampes Philips Hue – ou même votre boîtier de synchronisation Hue – avec votre voix.

Voir les commandes vocales
Endormez-vous plus facilement et réveillez-vous de façon naturelle

Endormez-vous plus facilement et réveillez-vous de façon naturelle

Utilisez les commandes de Sommeil et de Réveil en douceur pour automatiser les lampes de votre chambre. Tamisez progressivement les lampes au coucher, ou profitez d’un lever de soleil personnalisé pour un réveil naturel.

 

Un homme et une femme qui entrent dans une maison où se trouve un haut-parleur intelligent

Choisissez la façon de configurer votre système

Bénéficiez d’une gamme complète d’éclairages intelligents avec le pont Hue Bridge. L’espace n’est pas adapté pour un pont Hue Bridge? Obtenez jusqu’à 10 lumières dans une pièce avec Bluetooth.

Découvrir le mode de fonctionnement
Configurez Philips Hue avec l’Assistant Google

Explications

Configurez Philips Hue avec l’Assistant Google

Suivez ces instructions étape par étape pour configurer Philips Hue dans l'application Google Home.

Consulter le guide
Google Nest

Obtenir Google Nest

Visitez la boutique Google pour trouver des haut-parleurs et des écrans compatibles avec l’Assistant Google, comme Google Nest Mini, Google Nest Hub et Google Nest Hub Max.

Accéder à la boutique Google
  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay