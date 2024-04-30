Créez une maison intelligente qui répond à toutes vos commandes – il vous suffit de le demander.
Philips Hue et l’Assistant Google
Un Assistant Google plus intelligent et plus brillant
Profitez au maximum de votre maison intelligente
Qu'il s'agisse d'allumer les lumières ou de se coucher pour une bonne nuit de sommeil, Philips Hue et l’Assistant Google font équipe pour vous aider à faire fonctionner votre maison intelligente à votre place.
Utilisez votre voix pour commander vos lampes
Utilisez l'Assistant Google pour contrôler vos lampes Philips Hue – ou même votre boîtier de synchronisation Hue – avec votre voix.
Endormez-vous plus facilement et réveillez-vous de façon naturelle
Utilisez les commandes de Sommeil et de Réveil en douceur pour automatiser les lampes de votre chambre. Tamisez progressivement les lampes au coucher, ou profitez d’un lever de soleil personnalisé pour un réveil naturel.
Choisissez la façon de configurer votre système
Bénéficiez d’une gamme complète d’éclairages intelligents avec le pont Hue Bridge. L’espace n’est pas adapté pour un pont Hue Bridge? Obtenez jusqu’à 10 lumières dans une pièce avec Bluetooth.
Obtenir Google Nest
Visitez la boutique Google pour trouver des haut-parleurs et des écrans compatibles avec l’Assistant Google, comme Google Nest Mini, Google Nest Hub et Google Nest Hub Max.