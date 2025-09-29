Ajoutez un élément architectural à votre salon ou inondez le jardin avec un éclairage intelligent puissant : avec la collection polyvalente d'appliques Philips Hue, les possibilités sont infinies.
Guide sur les éclairages muraux à DEL intelligents
Comment utiliser des appliques murales à DEL dans une chambre?
Comment positionner les appliques murales?
Comment choisir les appliques murales à DEL pour mon salon?
Qu’est-ce qu’une applique murale intelligente?
Où dois-je installer des appliques murales DEL intelligentes?
Quelle est la différence entre les appliques murales intelligentes d’intérieur et d’extérieur?
Découvrez les appliques murales à DEL intelligentes
Raisons d’utiliser des appliques murales extérieures intelligentes
Utilisez ces idées d'éclairage extérieur pour vous aider à améliorer la beauté et la sécurité de vos espaces extérieurs avec des appliques murales intelligentes.
Cinq idées d’éclairage de galerie pour sublimer votre maison
Placées de part et d'autre de la porte, les appliques murales intelligentes créent un environnement accueillant pour vous et vos invités.
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.