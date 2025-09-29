Aide
Éclairages muraux à DEL intelligents

Éclairages muraux à DEL intelligents

Ajoutez un élément architectural à votre salon ou inondez le jardin avec un éclairage intelligent puissant : avec la collection polyvalente d'appliques Philips Hue, les possibilités sont infinies.

Guide sur les éclairages muraux à DEL intelligents

Comment utiliser des appliques murales à DEL dans une chambre?

Comment positionner les appliques murales?

Comment choisir les appliques murales à DEL pour mon salon?

Qu’est-ce qu’une applique murale intelligente?

Où dois-je installer des appliques murales DEL intelligentes?

Quelle est la différence entre les appliques murales intelligentes d’intérieur et d’extérieur?

Découvrez les appliques murales à DEL intelligentes

Raisons d’utiliser des appliques murales extérieures intelligentes

Raisons d’utiliser des appliques murales extérieures intelligentes

Utilisez ces idées d'éclairage extérieur pour vous aider à améliorer la beauté et la sécurité de vos espaces extérieurs avec des appliques murales intelligentes.

En savoir plus
Cinq idées d’éclairage de galerie pour sublimer votre maison

Cinq idées d’éclairage de galerie pour sublimer votre maison

Placées de part et d'autre de la porte, les appliques murales intelligentes créent un environnement accueillant pour vous et vos invités.

En savoir plus

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay