Compact gradient light tube with a white matte finish, displaying pink to yellow illumination, and a visible power cable at one end.

Bande lumineuse Play compacte à dégradé de lumière

Sentez-vous comme au cinéma avec la bande lumineuse Play compacte blanche à dégradé de lumière. Placez ou montez la bande sous une télévision pour projeter un mélange de lumière colorée. Faites pivoter la bande lumineuse pour la faire briller dans n’importe quelle direction et compléter harmonieusement l’éclairage ambiant.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Durée de vie de plus ou moins 10 ans
  • Conçu pour les téléviseurs de 40 à 55 po (101,6 à 139,7 cm)
  • Mélange d’ampoules blanches et colorées
  • Hue Bridge et boîtier de synchronisation Hue de Philips requis
  • Comprend un bloc d’alimentation
    Blanche

    Métal

    Plastique

