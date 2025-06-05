Une petite barre lumineuse qui transforme totalement votre configuration home cinéma.
- Fonctionne dans tous les foyers
- Rétroéclairage télé parfait
- Faciles à installer soi-même
Barre de lumière Play, emballage de rallonge
Déployez votre installation actuelle de barres de lumière Play à l’aide de l’ensemble de rallonge pour barre de lumière Play en blanc, qui comprend une rallonge pour barre de lumière. Unité d’alimentation non incluse.
Ensemble
Couleur
$89.99
Vous souhaitez savoir quand il est de retour?
Inscrivez-vous pour recevoir un courriel lorsque ce produit aura été remis en stock. Nous ne vous enverrons ce courriel qu'une seule fois. Consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.
Points forts des produits
- Durée de vie de plus ou moins 10 ans
- Gradation sans fil instantanée
- Pont Philips Hue requis
- Faible consommation d’énergie | A+
- Ampoule blanche et colorée
Contrôle complet
Utilisez l'application Hue, votre voix ou des interrupteurs intelligents pour atténuer, éclaircir et changer la couleur de vos barres lumineuses.
Placez-les n’importe où
Les supports inclus vous permettent de les placer à la verticale, de les poser à plat ou de les monter sur le téléviseur.
Éclairage ambiant
Les barres de lumière Play sont synchronisées et tout ce dont vous avez besoin est un Hue Bridge. (Peut-être d’autres choses aussi.)
Alimente jusqu‘à 3 barres
Un bloc d’alimentation prend en charge jusqu’à trois barres lumineuses Play.
Fréquemment achetés ensemble
BANDES LUMINEUSES
Bande lumineuse Solo de 3 mètres (10 pieds)
$99.99
$79.99
BANDES LUMINEUSES
Bande lumineuse à dégradé Play pour PC
$329.99
$197.99
BANDES LUMINEUSES
Bande lumineuse à dégradé Play pour PC
$219.99
$131.99
BANDES LUMINEUSES
Bande lumineuse à dégradé Play pour PC
$199.99
$119.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Rallonge de bande lumineuse à dégradé de 40 po
$89.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Bande lumineuse à dégradé 80 po
$199.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Base Lightstrip Plus V4 de 80 po
$109.99
Ambiance blanche et colorés Hue
Rallonge Lightstrip Plus V4 de 40 po
$49.99
Questions et réponses
Quelle est la différence entre les barres lumineuses Play simples et l’extension?
Quelle est la différence entre les barres lumineuses Play simples et l’extension?
Puis-je utiliser une alimentation différente d’une autre lampe Hue pour alimenter une barre lumineuse Play?
Puis-je utiliser une alimentation différente d’une autre lampe Hue pour alimenter une barre lumineuse Play?
Dois-je acheter des accessoires séparés pour utiliser la barre lumineuse Play?
Dois-je acheter des accessoires séparés pour utiliser la barre lumineuse Play?
Où dois-je installer les barres lumineuses Play?
Où dois-je installer les barres lumineuses Play?
Comment monter les barres lumineuses Play sur mon téléviseur?
Comment monter les barres lumineuses Play sur mon téléviseur?
Les barres lumineuses Play ont-elles un interrupteur marche/arrêt ou un bouton?
Les barres lumineuses Play ont-elles un interrupteur marche/arrêt ou un bouton?
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Matières synthétiques
Durabilité
Durée de vie nominale
25 000
fonction supplémentaire/accessoire inclus
Piles fournies
Non
Intensité variable avec l’appli et l’interrupteur Hue
Oui
DEL intégrée
Oui
Bloc d’alimentation inclus
Non
Type de prise
No plug
Caractéristiques de la lumière
Température de couleur
2000-6500 K
Divers
Conçu spécialement pour
Salon
Chambre à coucher
Style
Moderne
Type
Barre de lumière
EyeComfort
Oui
Dimensions et poids de l'emballage
EAN/CUP - produit
046677802578
Poids net
0,33 kg
Poids brut
0,55 kg
Hauteur
100 mm
Longueur
292 mm
Largeur
118 mm
Numéro de matériau (12CN)
915005734301
Dimensions et poids du produit
Poids net
0,617 lb
Longueur du câble
2 000
Hauteur totale
35,6 mm
Longueur hors-tout
254 mm
Largeur hors-tout
4,3 mm
Service
Garantie
2 ans
Fiche technique
Flux lumineux de 4 000 K
500 lm
Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de
42
Flux lumineux total du luminaire
500 lm
Couleur de la lumière
Ambiance blanche Hue 2 000 à 6 500
Alimentation principale
24 V
Puissance de l'ampoule incluse
6.6 W
Code IP
IP20
Catégorie de protection
Classe III
Flux lumineux de 2 700 K
490 lm
Systèmes pris en charge
Compatible avec la fonction Effets
Yes
Application Philips Hue
Android 10.0 et version ultérieure
iOS 16 ou version ultérieure
WiFi
Works without Wi-Fi
Période de soutien définie
Minimum of 48 months after introduction date
Nombre max. d’accessoires
12 (with Hue Bridge)
Protocole de communication
Bluetooth
Zigbee
Autre
Manuel de l’utilisateur
Élimination du produit
À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
Démontage
Aucune information disponible par rapport au démontage
Besoin d’une pièce?
Vous recherchez des pièces de rechange pour ce produit? Trouvez des câbles d’alimentation de remplacement, des supports et plus encore pour donner une nouvelle vie à vos lumières.
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.