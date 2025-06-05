Aide
  • Fonctionne dans tous les foyers
  • Rétroéclairage télé parfait
  • Faciles à installer soi-même
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Barre de lumière Play, emballage de rallonge

Barre de lumière Play, emballage de rallonge

Déployez votre installation actuelle de barres de lumière Play à l’aide de l’ensemble de rallonge pour barre de lumière Play en blanc, qui comprend une rallonge pour barre de lumière. Unité d’alimentation non incluse.

Ensemble

Couleur

$89.99

Points forts des produits

  • Durée de vie de plus ou moins 10 ans
  • Gradation sans fil instantanée
  • Pont Philips Hue requis
  • Faible consommation d’énergie | A+
  • Ampoule blanche et colorée
Trouvez le manuel de votre produit

Petite mais puissante

Une petite barre lumineuse qui transforme totalement votre configuration home cinéma.

Une paire de deux barres de lumière Play en noir et blanc
Un utilisateur d'éclairage intelligent Hue naviguant dans l'application Hue sur un smartphone

Contrôle complet

Utilisez l'application Hue, votre voix ou des interrupteurs intelligents pour atténuer, éclaircir et changer la couleur de vos barres lumineuses.

Deux barres lumineuses Play noires montées sur un mur

Placez-les n’importe où

Les supports inclus vous permettent de les placer à la verticale, de les poser à plat ou de les monter sur le téléviseur.

Une configuration de téléviseur avec éclairage d’ambiance Hue, comprenant un tube lumineux Play, des bandes lumineuses à dégradé Play et une lampe d’accentuation portative Go

Éclairage ambiant

Les barres de lumière Play sont synchronisées et tout ce dont vous avez besoin est un Hue Bridge. (Peut-être d’autres choses aussi.)

Un pack de 3 barres lumineuses Play noires avec câbles et alimentation

Alimente jusqu‘à 3 barres

Un bloc d’alimentation prend en charge jusqu’à trois barres lumineuses Play.

Questions et réponses

Quelle est la différence entre les barres lumineuses Play simples et l’extension?

Puis-je utiliser une alimentation différente d’une autre lampe Hue pour alimenter une barre lumineuse Play?

Dois-je acheter des accessoires séparés pour utiliser la barre lumineuse Play?

Où dois-je installer les barres lumineuses Play?

Comment monter les barres lumineuses Play sur mon téléviseur?

Les barres lumineuses Play ont-elles un interrupteur marche/arrêt ou un bouton?

Spécifications

Conception et finition

Couleur

Blanche

Matériau

Matières synthétiques

Durabilité

Durée de vie nominale

25 000

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Piles fournies

Non

Intensité variable avec l’appli et l’interrupteur Hue

Oui

DEL intégrée

Oui

Bloc d’alimentation inclus

Non

Type de prise

No plug

Caractéristiques de la lumière

Température de couleur

2000-6500 K

Divers

Conçu spécialement pour

Salon

Chambre à coucher

Style

Moderne

Type

Barre de lumière

EyeComfort

Oui

Dimensions et poids de l'emballage

EAN/CUP - produit

046677802578

Poids net

0,33 kg

Poids brut

0,55 kg

Hauteur

100 mm

Longueur

292 mm

Largeur

118 mm

Numéro de matériau (12CN)

915005734301

Dimensions et poids du produit

Poids net

0,617 lb

Longueur du câble

2 000

Hauteur totale

35,6 mm

Longueur hors-tout

254 mm

Largeur hors-tout

4,3 mm

Service

Garantie

2 ans

Fiche technique

Flux lumineux de 4 000 K

500 lm

Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de

42

Flux lumineux total du luminaire

500 lm

Couleur de la lumière

Ambiance blanche Hue 2 000 à 6 500

Alimentation principale

24 V

Puissance de l'ampoule incluse

6.6 W

Code IP

IP20

Catégorie de protection

Classe III

Flux lumineux de 2 700 K

490 lm

Systèmes pris en charge

Compatible avec la fonction Effets

Yes

Application Philips Hue

Android 10.0 et version ultérieure

iOS 16 ou version ultérieure

WiFi

Works without Wi-Fi

Période de soutien définie

Minimum of 48 months after introduction date

Nombre max. d’accessoires

12 (with Hue Bridge)

Protocole de communication

Bluetooth

Zigbee

Autre

Manuel de l’utilisateur

User Manual

Élimination du produit

À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.

Démontage

Aucune information disponible par rapport au démontage

Pièces de rechange PDP supplémentaires

Besoin d’une pièce?

Vous recherchez des pièces de rechange pour ce produit? Trouvez des câbles d’alimentation de remplacement, des supports et plus encore pour donner une nouvelle vie à vos lumières.

Gamme de produits Philips Hue

