* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Barre lumineuse linéaire Perifo
Donnez de la couleur aux grands espaces! Cliquez sur la barre lumineuse linéaire blanche dans un rail Perifo pour remplir la pièce d’une lumière diffuse. Uniquement pour l’éclairage sur rail Perifo.
Points forts des produits
- Durée de vie de plus ou moins 10 ans
- Compatible avec Bluetooth et le Hue Bridge
- Ampoule blanche et colorée
- 1 700 lumens
- 29 watts
Pont Philips Hue requis
Connectez vos lampes Philips Hue avec le pont pour les commander à partir de votre téléphone intelligent ou de votre tablette grâce à l'application Philips Hue.
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Métal
Matières synthétiques