Base Lightstrip Plus V3
Illuminez n'importe quelle pièce de votre demeure avec un éclairage vivement coloré grâce à la bande lumineuse flexible Lightstrip. Contrairement aux autres solutions d'éclairage sous forme de bandes, la bande Lightstrip peut être jumelée avec un pont Hue pour procurer un éventail complet de commandes et de caractéristiques d’éclairage intelligent.
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Hue Bridge requis
- 1 bande lumineuse de 80 po
- Ampoule blanche et colorée
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Silicone