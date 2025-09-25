Quand tu as le plus joli éclairage extérieur permanent, chaque jour est une fête. Et même si ce n’est pas le cas, fais preuve de créativité avec la lumière tous les jours de la semaine grâce à des combinaisons infinies de couleurs et de lumière blanche. Qui a besoin d’une excuse pour s’éclairer?
Festavia permanent 90 pieds 48 modules Bl NAM
Le décor ultime pour toute l’année. Personnalisez l’extérieur de votre maison pour toute occasion, toute saison et toute ambiance avec une guirlande d’ampoules lumineuses dotées de capacités couleur. Ces lumières IP65 résistantes aux intempéries sont faciles à installer sous les avant-toits, le long des lignes de toit ou sur les façades.
Longueur
Couleur
Points forts des produits
- Couleur de précision Chromasync™
- 90 pi avec 48 lumières
- Jusqu’à 50 lm par lumière
- Guirlande découpable
- Unité d’alimentation à basse tension incluse
L’éclairage de soffite le plus intelligent et le plus créatif.
Lumière éclatante, couleur vive
Améliorée par notre technologie de pointe Chromasync™, chaque ampoule offre des teintes saturées profondes et de douces nuances pastel. Complétées par des LED blanches dédiées qui produisent la plus large gamme de tons chauds à froids, les nacelles d’éclairage permanent Festavia offrent une polyvalence inégalée. Et avec un flux de 50 lumens par lumière, elles brillent aussi de mille feux!
Éclairage facile de l’avant-toit
Pas de câblage ici. Ces lumières permanentes sont à basse tension, ce qui signifie que vous pouvez simplement les brancher dans n’importe quelle prise extérieure. Fixe-les facilement à tes avant-toits, à tes lignes de toit ou à tes façades à l’aide du ruban adhésif fourni ou des vis pour une installation à long terme. Installez un jour, profitez toujours!
Fait pour tous les temps
Imperméable, résistant aux intempéries et fait pour résister aux éléments. Plus besoin d’emballer et de déballer après les vacances, Halloween ou toute autre célébration. Avec une longue durée de vie de 50 000 heures, laissez-les allumées toute l’année, année après année, et créez encore plus de raisons d’illuminer votre maison!
L’éclairage de sécurité ultime
S’intègre parfaitement à l’écosystème Philips Hue Secure, y compris les caméras et les capteurs Secure. Règle l’extérieur de ta maison pour qu’il s’illumine lorsqu’une présence est détectée. Vous repérez quelque chose de suspect? Déclenchez une alarme lumineuse pour que les lumières clignotent en rouge afin de dissuader les intrus potentiels.
Questions et réponses
Peut-on prolonger les guirlandes lumineuses permanentes Festavia après avoir coupé la guirlande d’ampoules?
Peut-on prolonger les guirlandes lumineuses permanentes Festavia après avoir coupé la guirlande d’ampoules?
Quel est le meilleur moyen de fixer les guirlandes permanentes Festavia à une façade, une ligne de toit ou une corniche?
Quel est le meilleur moyen de fixer les guirlandes permanentes Festavia à une façade, une ligne de toit ou une corniche?
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Plastique
Durabilité
Durabilité
Environnement
Environnement
fonction supplémentaire/accessoire inclus
fonction supplémentaire/accessoire inclus
Caractéristiques de la lumière
Caractéristiques de la lumière
Guirlande lumineuse/bande lumineuse
Guirlande lumineuse/bande lumineuse
Divers
Divers
Dimensions et poids de l'emballage
Dimensions et poids de l'emballage
Consommation
Consommation
Dimensions et poids du produit
Dimensions et poids du produit
Service
Service
Fiche technique
Fiche technique
Contenu de l‘emballage
Contenu de l‘emballage
Systèmes pris en charge
Systèmes pris en charge
Autre
Autre
Besoin d’une pièce?
Vous recherchez des pièces de rechange pour ce produit? Trouvez des câbles d’alimentation de remplacement, des supports et plus encore pour donner une nouvelle vie à vos lumières.