Le décor ultime pour toute l’année. Personnalisez l’extérieur de votre maison pour toute occasion, toute saison et toute ambiance avec une guirlande d’ampoules lumineuses dotées de capacités couleur. Ces lumières IP65 résistantes aux intempéries sont faciles à installer sous les avant-toits, le long des lignes de toit ou sur les façades.

Points forts des produits

  • Couleur de précision Chromasync™
  • 90 pi avec 48 lumières
  • Jusqu’à 50 lm par lumière
  • Guirlande découpable
  • Unité d’alimentation à basse tension incluse
Trouvez le manuel de votre produit

L’éclairage de soffite le plus intelligent et le plus créatif.

Quand tu as le plus joli éclairage extérieur permanent, chaque jour est une fête. Et même si ce n’est pas le cas, fais preuve de créativité avec la lumière tous les jours de la semaine grâce à des combinaisons infinies de couleurs et de lumière blanche. Qui a besoin d’une excuse pour s’éclairer?

Une guirlande noire et blanche de lumières d’extérieur permanentes avec des ampoules individuelles visibles.
L’extérieur d’une maison illuminée par les lumières extérieures permanentes de Festavia qui brillent de plusieurs couleurs sur le thème d’Halloween.

Lumière éclatante, couleur vive

Améliorée par notre technologie de pointe Chromasync™, chaque ampoule offre des teintes saturées profondes et de douces nuances pastel. Complétées par des LED blanches dédiées qui produisent la plus large gamme de tons chauds à froids, les nacelles d’éclairage permanent Festavia offrent une polyvalence inégalée. Et avec un flux de 50 lumens par lumière, elles brillent aussi de mille feux!

Une femme installe une guirlande blanche de lumières d’extérieur permanentes Festavia.

Éclairage facile de l’avant-toit

Pas de câblage ici. Ces lumières permanentes sont à basse tension, ce qui signifie que vous pouvez simplement les brancher dans n’importe quelle prise extérieure. Fixe-les facilement à tes avant-toits, à tes lignes de toit ou à tes façades à l’aide du ruban adhésif fourni ou des vis pour une installation à long terme. Installez un jour, profitez toujours!

Une famille passe du bon temps dans la cour avant de sa maison dont la façade est illuminée par les lumières extérieures permanentes de Festavia qui brillent de plusieurs couleurs sur le thème de Noël.

Fait pour tous les temps

Imperméable, résistant aux intempéries et fait pour résister aux éléments. Plus besoin d’emballer et de déballer après les vacances, Halloween ou toute autre célébration. Avec une longue durée de vie de 50 000 heures, laissez-les allumées toute l’année, année après année, et créez encore plus de raisons d’illuminer votre maison!

La façade, la ligne de toit et le porche d’entrée d’une maison éclairée par les lumières extérieures permanentes de Festavia qui brillent d’une lumière blanche éclatante.

L’éclairage de sécurité ultime

S’intègre parfaitement à l’écosystème Philips Hue Secure, y compris les caméras et les capteurs Secure. Règle l’extérieur de ta maison pour qu’il s’illumine lorsqu’une présence est détectée. Vous repérez quelque chose de suspect? Déclenchez une alarme lumineuse pour que les lumières clignotent en rouge afin de dissuader les intrus potentiels.

