Large black gradient light tube with a matte finish, elongated shape, and visible power cord, emitting multicolor light.

Grande bande lumineuse Play à dégradé de lumière

Sentez-vous comme au cinéma avec la bande lumineuse Play large noire à dégradé de lumière. Placez ou montez la bande sous un téléviseur pour projeter un mélange de lumière colorée. Faites pivoter la bande pour la faire briller dans n’importe quelle direction et compléter harmonieusement l’éclairage ambiant.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Durée de vie de plus ou moins 10 ans
  • Conçu pour les téléviseurs de 60 pouces (152,4 cm) et plus
  • Mélange d’ampoules blanches et colorées
  • Hue Bridge et boîtier de synchronisation Hue de Philips requis
  • Comprend un bloc d’alimentation
Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériau

    Métal

    Plastique

Durabilité

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Caractéristiques de la lumière

Divers

Dimensions et poids de l'emballage

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Systèmes pris en charge

Autre

