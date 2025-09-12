Des lumières intelligentes pour vous aider à vous réveiller et à vous endormir plus naturellement

Jumelez votre lampe Philips Hue Iris en édition limitée au pont Hue pour profiter des programmes Réveillez-vous et Endormez-vous, qui vous aident à vous endormir et à vous réveiller plus naturellement. Les grandes capacités de gradation de la lampe jumelées au rétroéclairage diffus vous permettent de vous réveiller le matin avec votre lever du soleil personnalisé alors que l’intensité de l’éclairage augmente lentement, ou de changer graduellement vers un éclairage blanc chaud pour vous aider à vous endormir plus facilement.