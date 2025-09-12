* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Iris or, édition spéciale
Mettez de l’ambiance dans n’importe quelle pièce avec la lampe Iris de Philips Hue en édition spéciale, offerte dans les teintes argent, doré, cuivre et rosé. Grâce à sa lumière qui diffuse de la couleur sur le mur et offre un rétroéclairage doux, Iris procure un effet raffiné unique. Ajoutez un pont Hue pour profiter d’un plus grand nombre de fonctionnalités.
Le prix actuel est $169.99
Vous souhaitez savoir quand il est de retour?
Inscrivez-vous pour recevoir un courriel lorsque ce produit aura été remis en stock. Nous ne vous enverrons ce courriel qu'une seule fois. Consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Doté de Bluetooth
- Hue Bridge activé
- DEL intégrée
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Commande vocale* ou avec l’application
- Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Inspiration en matière d’éclairage
Découvrez comment d’autres utilisent les lampes intelligentes Philips Hue pour créer une ambiance et partagez votre propre configuration sur Instagram avec le hashtag #philipshue
@deer.home
@dutchguy84
La beauté à la rencontre de la lumière intelligente
La lampe Philips Hue Iris or en édition limitée rehausse une conception déjà classique. Des éléments bien pensés, comme le cordon enveloppé de tissu, le tube interne métallique, la vasque transparente et le mélange de matériaux, s’harmonisent parfaitement pour créer une lampe intelligente vous offrant un effet lumineux unique.
Une lampe prête à l’emploi élégante
La lampe Philips Hue Iris présente un style unique qui s’intègre parfaitement à n’importe quel décor intérieur. Vous pouvez placer la lampe d’appoint n’importe où dans la maison, que ce soit dans le salon pour diffuser sa lumière colorée sur les murs ou sur une table de chevet pour profiter d’une veilleuse.
Des lumières intelligentes pour vous aider à vous réveiller et à vous endormir plus naturellement
Jumelez votre lampe Philips Hue Iris en édition limitée au pont Hue pour profiter des programmes Réveillez-vous et Endormez-vous, qui vous aident à vous endormir et à vous réveiller plus naturellement. Les grandes capacités de gradation de la lampe jumelées au rétroéclairage diffus vous permettent de vous réveiller le matin avec votre lever du soleil personnalisé alors que l’intensité de l’éclairage augmente lentement, ou de changer graduellement vers un éclairage blanc chaud pour vous aider à vous endormir plus facilement.
Commandez jusqu'à 10 lampes avec l'application Bluetooth
Avec l'application Hue Bluetooth, vous pouvez commander vos lampes intelligentes Hue dans une seule pièce de votre maison.Ajoutez jusqu'à 10 lampes intelligentes et commandez-les toutes en ne touchant qu’un bouton sur votre appareil mobile.
Commande vocale* ou avec l'application
La lampe Philips Hue fonctionne avec Alice, Siri et l’assistant Google. De simples commandes vocales vous permettent de tamiser vos lumières, d’en augmenter l’intensité ou d’en modifier la lumière, que vous vouliez contrôler une seule lampe ou toutes les lumières dans votre maison. La commande vocale nécessite un pont Philips Hue Bridge et un appareil partenaire compatible.
Obtenez les ambiances lumineuses parfaites pour vos activités quotidiennes
Simplifiez-vous la vie et rendez-la plus agréable avec quatre recettes lumineuses définies à l’avance et concoctées spécialement pour vos tâches quotidiennes : Energize, Concentrate, Read et Relax. lm a busy mind. Deux ambiances aux tons froids, Energize et Concentrate, vous aident à démarrer la journée ou à maintenir votre concentration tandis que les ambiances aux tons chauds, Read et Relax, aident à favoriser une lecture agréable et à calmer vos esprits.
Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc de chaud à froid
Ces ampoules et ces appareils d'éclairage fournissent différentes nuances de lumière blanche chaude à froide. Grâce à une gradation complète allant d'un éclairage éclatant à tamisé, vous pouvez régler vos lampes sur la nuance et la luminosité d'éclairage parfaites pour répondre à vos besoins quotidiens.
Créez une expérience personnalisée à l'aide d'un éclairage intelligent coloré
Transformez votre demeure grâce à plus de 16 millions de couleurs, en créant instantanément l'ambiance appropriée à n'importe quel événement. En ne touchant qu'un seul bouton, vous pouvez donner un ton festif à une fête, transformer votre salon en cinéma, rehausser votre décor intérieur avec des touches de couleur et bien plus encore.
Bénéficiez d’une gamme complète de fonctions d’éclairage intelligent avec Hue Bridge
Le Hue Bridge débloque les fonctionnalités qui rendent l'éclairage intelligent vraiment intelligent : contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et bien plus encore. Le Hue Bridge est LA solution pour l’éclairage intelligent tel que vous ne l’avez jamais vu auparavant.
Pièces de rechange offertes pour ce produit
Vous recherchez des pièces de rechange pour ce produit? Trouvez des adaptateurs d’alimentation, des supports et bien d’autres pièces de rechange pour redonner vie à vos éclairages.
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Doré
Matériau
Matières synthétiques
Métal